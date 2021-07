Mára tényleg luxus lett egy tál lecsó: duplázódtak az árak 3 év alatt

Évszázadokon keresztül a lecsó a legolcsóbb étele volt a magyaroknak, nyáron nincs is ennél egyszerűbb és ízletesebb fogás. A három legfontosabb összetevője, a vöröshagyma, a paprika és a paradicsom a zöldésgesstandok leggyakoribb terménye, ám az áruk az utóbbi pár évben őrült módon megemelkedett: egy adag lecsó ára az utóbbi 3 évben gyakorlatilag megduplázódott.

Egy igazi jó lecsóhoz három egyszerű összetevő kell: hagyma, paprika és paradicsom. Persze nem árt alá, egy ujjnyi szalonna, a füstös íz kedvéért, de anélkül is kitűnő étel – mely gyakorlatilag az összes nemzet konyhájában megtalálható, azzal a különbséggel, hogy minden nép csavar rajta egyet a saját szája íze szerint.

A lecsó korábban a szegények étele volt, hiszen mindhárom fő összetevőjét fillérekért be lehetett szerezni nyár derekán a piacokon. Már azonban nagyot változott a helyzet. A paprika, a paradicsom, de még a hagyma ára is meredeken ível felfelé az utóbbi pár évben, így az olcsó nemzeti eledelünkről manapság sok mindent el lehet mondani, de hogy pénztárcabarát, azt azért talán mégsem. De mi az? - tehetnénk fel joggal a kérdést. Semmi.

Egekben az infláció: a májusi 5,1 százalékos rekord után júniusban 5,3 százalékra kúszott fel a drágulás üteme - erre nemhogy a lakosság, de még a szakértők sem számítottak. Az élelmiszerinflációban egy ideje visszaesés mutatkozott, azonban csak májusig, és júniusban ismét többet kellett fizetni a kasszáknál. Tehát értelemszerűen minden drága.

Régen minden jobb volt: még a lecsó is

A Központi Statisztikai Hivatal évtizedek óta követi a magyarországi fogyasztói árakat, ami az jelenti, hogy pontosan tudjuk, mennyibe volt a paprika és a paradicsom egy, öt vagy akár 15 évvel ezelőtt. Persze kár olyan régre visszamenni, elég ha csak 3-4 évet ugrunk vissza az időben.

Az első grafikonon a három legfontosabb alapanyag KSH által nyilvántartott átlagárait ábrázoltuk. Ezen jól látszik, hogy érthető módon tavasszal a legdrágábbak, ám évről évre rendre kicsit magasabban tetőzik az áruk. A második ábrán a júniusi átlagárakat vetettük össze, itt az látszik, hogy 2019-ben volt a legdrágább a paprika, a paradicsom viszont idén 627 forint, 30 forinttal drágább, mint egy éve. Fontos kiemelni, hogy átlagárakról van szó és júniusi adatokról, melyek - kiindulva az előző grafikonból- még alacsonyabbak lehetnek augusztusban, szeptemberben is.

Az utolsó grafikon a legbeszédesebb, ebben az étel árát számoltuk ki. A Pénzcentrum számításához a legegyszerűbb alapreceptet választottuk, amely akár befőzéshez télire, akár a nyári lecsószezonban önmagában is tökéletes. Ehhez pedig nem kell más, mint 1 kg lecsópaprika, fél kg paradicsom, 1 közepes fej vöröshagyma, ami nagyjából 10 dkg. Persze olajat (szalonna), sót és pirospaprikát is szoktunk bele tenni, ezeket a tételeket most azonban kihagytuk a számításból, hiszen annyira kicsi összegről van szó, ami nem is látszana a grafikonon.

Gyönyörűen kirajzolódik, miképp alakult az étel alapanyagainak ára: míg 2018-ban még 694 forint, 2019-ben 1183 forint, 2020-ban 1201 forint, hogy aztán idén már 1318 forintot kelljen fizetnünk a szükséges zöldségekért összesen.

Tehát 3 év alatt közel a duplájára nőttek az alapanyagárak.

Ráadásul ezek csak a piaci árak, hogyha csak a közeli zöldségeshez ugrik le az ember, valószínűleg még drágábban készítheti el a közhiedelem szerint filléres fogást.