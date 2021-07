A lecsó befőzése, lecsó eltevése télire: Lecsó télire hagymával olajjal készítve, lecsó télire üvegbe

A nyár egyik legközkedveltebb és egyben legegyszerűbb fogása nem más, mint a lecsó, ami a háztáji kertből frissen szedett érett paprika, paradicsom és hagyma felhasználásával az igazán finom. Mit tehetünk azonban akkor, ha nem csak az év meleg hónapjaiban szeretnénk fogyasztani a lecsót? Hogyan történik a lecsó befőzése, a lecsó eltevése télire üvegben?

Ugyanúgy, mint a kertünkben megtermelt zöldségek és gyümölcsök mindegyike, illetve az azokból készített ételek, valamilyen formában tartósíthatóak, azaz eltehetjük őket télire. Nagyszerű tartósítási forma a lekvárok, szörpök, befőttek és különféle kompótok készítése, amelyek a pincében, kamrában tárolva simán elállnak akár a következő szezonig. A legtöbb befőtthez hasonlóan a lecsó is eltehető télire – mutatjuk, hogyan történik a lecsó befőzése, hogyan készül a lecsó télire! Hogyan történik a lecsó eltevése télire üvegbe?

Milyen étel a lecsó?

A lecsó egy hagyományosan paradicsomból, paprikából és hagymából készített, magyaros zöldségragu. Az étel eredetét az 1900-as évek elejére vezethetjük vissza, amikor is a lecsó a magyar gasztronómia egyik alappillérévé vált. A lecsó nemzetközi szintű elterjedését a konzervipar fellendülésének tulajdoníthatjuk, melynek köszönhetően olyan romlandó árucikkek, mint a lecsó alapanyagai, vagy maga a kész lecsó is képesek lettek túlélni a szállítást és az időt, így a lecsó télire is eltehető, bármikor felhasználható konyhai alapanyaggá vált.

Az alap lecsó recept egy rész paradicsomot, két rész tölteni való paprikát (tv paprika) és egy fél rész vöröshagymát tartalmaz, de az ízek variálhatóak: sokak szerint az igazi magyaros lecsó recept fokhagymával, csípős paprikával a legjobb, emellett a lecsó elterjedt elkészítési módjai közé tartozik a szalonnás, kolbászos lecsó és a tojásos lecsó is.

Lecsó télire: Hozzávalók

1 kg vöröshagyma

2 kg paradicsom

4 kg tv paprika

2 fej fokhagyma ízlés szerint

só, bors ízlés szerint

olaj vagy zsír

Lecsó télire: A lecsó elkészítése

Kockázzuk fel egyforma méretű darabokra a lecsó hozzávalóit: a hagymát, a paradicsomot és a paprikát, illetve ízlés szerint egy kevés fokhagymát vagy erős paprikát. Egy kevés olajon (vagy ízlés szerint zsíron) sóval dinszteljük meg a hagymát, majd, ha kezd üvegesedni, adjuk hozzá a paradicsomot és a paprikát. Sózzuk, borsozzuk, alkalmanként megkeverve főzzük puhára, végül kész is a télire eltehető lecsó!

A lecsó befőzése, avagy a lecsó eltevése télire üvegbe

Ha elkészült (lehetőleg jó nagy mennyiségben) az alap lecsó, a lecsó befőzése a következő mozzanat, ami igazán nem bonyolult, mindössze a dunsztolás alapjait kell elsajátítanunk. A fertőtlenített üvegekkel történő dunsztolás lényege, hogy a lecsó eltevése télire üvegbe forrón történjen, majd a lecsó télire ezt követően nagyon lassan hűljön ki, ezzel tartósítószerek használata nélkül, hónapokon keresztül frissen tarthatjuk ezt a zamatos, nyárias elemózsiát, ami télen is jó önmagában, vagy például pörkölt alá. Javasoljuk, hogy a dunsztolás és a befőttes üvegek végleges lezárása előtt tegyünk a lecsós üvegek tetejére egy-egy kanál forró zsírt.

Lecsó télire nedves dunsztban

Az lecsó télire hagymával olajjal nedves dunsztban való tartósítása nagyon egyszerű: fogjunk egy jó nagy lábast, helyezzük bele a befőtteket, majd melegítsük a vizet addig, míg az üveg belsejében lévő lecsó el nem kezd forrni; ezt követően zárjuk le őket. Hagyjuk benne az üvegeket a vizes dunsztban (a fazekat tartsuk konyharuhával letakarva), míg az egész lassan ki nem hűl (kb. 10-12 óra), ezután eltehető a lecsó télire.

Lecsó télire száraz dunsztba téve

Az lecsó télire száraz dunsztban való elkészítése még egyszerűbb, mint az előző esetben: ekkor a lecsót először átforrósítjuk még a fazékban, majd beletöltjük a fertőtlenített, előmelegített (sütőben 100°-ra), tiszta befőttes üvegekbe. Lezárjuk, majd betakarjuk a lecsós üvegeket papírral vagy konyharuhával, hogy ez esetben is lassan hűljenek le.