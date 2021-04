Csúcsdrágulással indul a tavasz: ezek a termékek kerülnek 15-40 százalékkal többe, mint tavaly

Egyértelműen leolvasható a járvány hatása a legnagyobb dráguláson, és árcsökkenésen keresztül ment termékek listáján: az egekben a digitális lázmérők és a karikagyűrűk ára. A biciklis szezon és a tavasz beköszöntét jelzi a kerékpárok és az átmeneti kabátok drágulása. Azon sincs semmi meglepő, hogy kilőttek a tojásárak: erre hónapok óta lehetett számítani. Mi jöhet még idén tavasszal? Feltehetően további drágulás. Mutatjuk a márciusi hónap legdrágább termékeinek toplistáját.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2021. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál - ez jelentős emelkedés, hiszen februárban még 3,1 százalékos volt a mért infláció. Az elmúlt egy évben leginkább a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára emelkedett jelentősen. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 0,7 százalék-al nőttek - ez megegyezik a januárról februárra történt áremelkedések mértékével.

Az alapélelmiszerek között is akadnak olyan termékek, amelyek drasztikus dráguláson mentek át egy év alatt: az étolajé 21,3, a liszté 8,2, a cukoré 7,6, a rizsé 6,8, a munkahelyi étkezésé 6,6, a tojásé 6,4 százalékkal emelkedett. A sertéshús ára 7,8, a sajté 1,9 százalékkal csökkent. Az élelmiszerek ára átlagosan 2,7, a tartós fogyasztási cikkeké 3,6 százalékkal emelkedett, ezen belül az új személygépkocsik 11,4, a szobabútorok 5,4 százalékkal kerültek többe.

A járműüzemanyagok ára 17,7 százalékkal magasabb lett.

Az egy év alatt leginkább megdrágult termékek listáját - azok közül, melyeknek a KSH havi szinten közli az átlagárát - mégis a kontaktlencse vezeti: 43 százalékkal kerül többe, mint tavaly márciusban. Dobogós továbbá az akácméz 28,3 és az étolaj 27,6 százalékos áremelkedéssel.

Jól látható a toplistán a járvány hatása: a digitális lázmérők ára is jócskán felkúszott, ezt a megugró kereslet okozhatta. A karikagyűrűk árváltozása pedig szorosan kötődik az arany árfolyamhoz, a benzin, gázolaj és dohánytermékek áremelkedése pedig feltehetően nem lep meg senkit. A top15-be tavalyi vesszőfutása után még mindig befér az alma, és az sem meglepő, hogy a férfi kerékpár felverekedte magát - itt a tavasz, nemsokára jön a biciklis keresletrobbanás és készlethiány a (web)áruházakban.



Ugyanígy tükrözik a legnagyobb árcsökkenést mutató termékek is a vírusválság és a járvány hatásait. Hatalmasat zuhant a szemétszállítás és a parkolás költsége. A lábbelik árcsökkenése is a karantén, korlátozások hatását mutatjuk: a női szandálok 8,4, a férfi szabadidőcipők 5,3 százalékkal lettek olcsóbbak egy év alatt.

Márciusban ismét lecsapott az infláció

Egy hónap alatt, 2021. februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,7százalékkal nőttek, akárcsak januárról februárra. Az élelmiszerek 0,4 százalékkal drágultak, ezen belül a tojás 2,7, az étolaj 1,6, a baromfihús 1,4 százalékkal többe, a száraztészta 1,3, a szalámi, szárazkolbász, sonka 1,1 százalékkal kevesebbe került. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 1,3 százalékkal nőtt, ezen belül a dohányáruké 2,1 százalékkal.

A járműüzemanyagok ára 6,6 százalékkal lett magasabb!

Ami a havi drágulási toplistát illeti, a szezonális hatást mutatja férfi és női átmeneti kabát drágulása. A gyerek kabátok talán azért nem drágultak, mert digitális oktatásban ki lehet húzni akár addig is, hogy rögtön pulcsira lehessen cserélni a meleg kabátot? Lehetséges.

Az sem meglepő, hogy a tojás felkerült a havi drágulási toplistára: darabára 44,2 forintról 45,4-re kúszott fel, és ez még korántsem a vége. Korábban a Pénzcentrum is beszámolt, milyen együttes hatások vezetnek majd a tojás drasztikus drágulásához húsvét után:

Természetesen ebben a hónapban is volt olyan termék, amely olcsóbb lett, főként a szezonalitásnak köszönhetően - mint pl. a narancs és a citrom. A legnagyobb árcsökkenést mutató termékek 10-es toplistáján most 11 foglal helyet, mert a kakaópor és a csemeszalonna ugyanúgy 1,5 százalékkal lett olcsóbb.

Mi jöhet még?!

Azt már tudjuk, hogy a tojás drágább lesz tavasszal, és várható a takarmányárak emelkedésének következményeként minden állati eredetű termék (húsok, tej, tojás) drágulása. Elemzők szerint az infláció tavaszi megugrása is borítékolható: ez a márciusi áremelkedés nem is számít meglepően magasnak.

A következő két hónapban az alacsony bázis miatt még jelentősebb lehet az áremelkedés, a Portfolio-nak nyilatkozó közgazdászok szerint akár 5% környékére is ugorhat a fogyasztói árindex. Az igazi kérdés azonban az, hogy a tavaszi bázishatás miatti megugrás után az újranyitás mekkora inflációt hoz. Sokan

számítanak arra, hogy globálisan elindul egy sokkal erősebb áremelkedés az elhalasztott kereslet és a hosszabb-rövidebb kínálati fennakadások miatt, ez pedig Magyarországon is éreztetné a hatását.

Emellett a magyar újranyitásnak is lenne árfelhajtó hatása, így a május utáni magas infláció sem számítana meglepetésnek, de ezzel kapcsolatban egyelőre teljes a bizonytalanság - írja a Portfolio. A forint árfolyamának ingadozása és a tartósan magas infláció viszont lépésre késztetheti az MNB-t is. A jegybank már jelzést is küldött a piacnak, március végén egyik fő kockázatként emelték ki friss inflációs jelentésükben, a kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatón pedig kijelentették, készek lépni, ha az áremelkedés tartós és jelentős marad tavasz után.

