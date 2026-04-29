Közelkép kezét felismerhetetlen hacker férfi dolgozik gépelés billentyűzet laptop számítógép ül az asztalnál ül sötét szobában kék neon fényekkel. Fogalom a kibertámadás, vírus, malware, illegálisan.
Figyelem! Csalók élhetnek vissza a Magyar Nemzeti Bank nevével: csúnyán lehúzzák, aki bedől nekik

2026. április 29. 12:03

Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók. A jegybankhoz érkezett jelzések szerint a bűnözők most a korábban elvesztett pénzek visszaszerzésének ígéretével keresik meg az érintetteket, majd újabb befizetésre veszik rá őket - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.

A csalók telefonon jelentkeznek, és a Magyar Nemzeti Bankhoz tartozó Pénzügyi Békéltető Testület vagy valamely európai uniós pénzügyi felügyelet nevében mutatkoznak be. Kifejezetten azokat célozzák, akik már korábban is áldozatai voltak hamis befektetési ajánlatoknak.

A hívások során azt állítják, hogy a korábban elvesztett pénzek visszatérítése már folyamatban van, sőt a kifizetést állítólag hatóságok vizsgálják. Ezzel párhuzamosan azt is közlik, hogy a visszautalás adóköteles, ezért az érintetteknek előre kell befizetniük egy összeget. Aki utal, újra elveszíti a pénzét. A módszer hitelességét azzal próbálják erősíteni, hogy a hívások során irodai háttérzaj hallatszik, és több telefonszámról, több „ügyintéző” is kapcsolatba lép az áldozattal.

A jegybankhoz érkezett visszajelzések alapján többen felismerték a csalást, de volt olyan eset is, amikor az érintett jelentős összeget utalt át. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy sem az MNB, sem a Pénzügyi Békéltető Testület, sem más pénzügyi felügyelet nem kér előzetes befizetést kárpótlás vagy visszatérítés érdekében. Ezeknek az intézményeknek nincs hatáskörük arra, hogy a kibercsalásokból származó pénzeket visszaszerezzék.

A megkereséseket érdemes azonnal megszakítani, és feljelentést tenni a rendőrségen. A jegybank minden ilyen esetben együttműködik a nyomozó hatóságokkal, és maga is feljelentést tesz, ha a nevével visszaélnek. A csalási módszerekről és a védekezés lehetőségeiről a kiberpajzs.hu oldalon, valamint az MNB ügyfélszolgálatán érhető el részletes tájékoztatás.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #rendőrség #kiberbűnözés #bűncselekmény #csalók #magyar nemzeti bank #kiberbiztonság #áldozatok #telefonos csalók #internetes csalások

