A nyári autós utak egyértelmű favoritja Horvátország, amely az úti célok több mint harmadában szerepelt.
Strandbüfékre, fagyizókra, fesztiválokra csapott le a fogyasztóvédelem: minden ötödik helyen gond volt a higiéniával
Az idei nyári kiemelt élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, ami közel 21 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak: 237 fagylaltozó, 119 strandbüfé, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhely, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egység került górcső alá. Az első hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg, különösen a fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetében. Több helyszínen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosítottak kijelölt ivóvíz-vételi lehetőséget, ezért működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítaniuk.
A vállalkozásoknál is visszatérően jelentkeztek élelmiszer-biztonsági problémák. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyag-tárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el.
A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak. Több vendéglátóhelyen hiányzott az allergénjelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken a hulladékkezelés is problémát okozott: több egység nem használt zárható fedelű hulladékgyűjtőket, ami növeli a kártevők megjelenésének kockázatát.
A fagylaltozók ellenőrzése során a fogyasztói tájékoztatás bizonyult a leggyakoribb hiányosságnak. Több esetben hiányzott az allergéninformáció, emellett előfordultak nem megfelelően jelölt, nyomon nem követhető fagylalt-alapanyagok is.
A strandbüfék összességében kedvezőbb képet mutattak. Az egységek többsége megfelelő higiéniai állapotban működött, ugyanakkor néhány esetben takarítatlanság, műszaki hiányosságok, fertőtlenítő hatású kézmosószer hiánya, illetve a megfelelő zöldség-előkészítő helyiség nélküli nyers zöldség-felhasználás miatt kellett intézkedni.
Az ellenőrzések eredményeként 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A feltárt szabálytalanságok alapján:
- az ellenőrzött egységek 20 százalékánál higiéniai hiányosságot,
- 12 százalékánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot,
- 11 százalékánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését,
- míg 7 százalékánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg.
Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Az ellenőrzés eredményei ismét megerősítették, hogy a nyári időszakban végzett célzott, országosan összehangolt ellenőrzések továbbra is indokoltak. Az NKFH célja változatlan: a fogyasztók egészségének magas szintű védelme mellett a jogkövető vállalkozások szakmai támogatása, valamint az egységes hatósági gyakorlat erősítése.
Az NKFH vendéglátás szakterületének és a kormányhivatalok munkatársainak közös ellenőrzése hozzájárult az egységes hatósági fellépéshez, ugyanakkor lehetőséget teremtett arra is, hogy a vállalkozások közvetlen szakmai segítséget kapjanak. Az NKFH ugyanis nem csupán ellenőriz, hanem támogatja is a jogkövető működést. A nyári szezon előtt részletes szakmai útmutatók és ellenőrzési segédanyagok készültek mind az ellenőrzést végző szakemberek, mind a vendéglátó vállalkozások számára, amelyek elérhetőek a hatóság honlapján (www.nkfh.gov.hu). Ezek külön figyelmet fordítanak a szabadtéri rendezvények speciális élelmiszer-biztonsági kockázataira és a biztonságos működés alapvető feltételeire - közölték.
Elképesztő fejlesztést jelentett be az amerikai vállalat a magyarországi gyárában - rengeteg új dolgozót is felvesznek
A 15 hektáros területen elhelyezkedő, több mint 21 ezer panelből álló rendszer hálózati csatlakozása idén ősszel várható.
A laboratóriumi elemzések rámutattak, hogy a címkéken szereplő adatok sokszor jelentősen eltértek a valóságtól.
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter
A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100 százalékos, illetve 70 százalékos mértékű kamattámogatást hirdetett Bóna Szabolcs
Júliusban tovább javult a hazai fogyasztók és az üzleti szféra hangulata, aminek köszönhetően a GKI konjunktúraindexe négy és fél éves csúcsra emelkedett.
A magyar hitelintézet története eddigi legnagyobb európai felvásárlását hajtja végre, amellyel belép az euróövezetbe, és kiterjeszti jelenlétét a balti piacra.
Döntött a kormány: kötelező NAV-ellenőrzés jön rengeteg magyarnak – ez nyithatja ki a kaput az uniós pénzek előtt
A törvényjavaslat jelentős strukturális és személyi változásokat is tartalmaz.
Az elemzők szerint a hangulat megfordult a technológiai óriással kapcsolatban, amelyet korábban lemaradónak tartottak a mesterséges intelligencia versenyében.
Hatalmas bejelentést tett Vitézy Dávid: nem húzzák tovább az időt, komoly változás jön Rákosrendezőn
A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom mindig súlyos árat fizet, ha a külföldi befektetők rövid távú érdekei és a politikai kampányok felülírják a szakmai szempontokat.
Megdöbbentő döntés Magyarországon: végleg betiltanák az állatokat mészároló, legkegyetlenebb módszert
Gajdos László kezdeményezi a kotorékvadászat betiltását, miután természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett.
Már az időpont is megvan: vadiúj városban nyitja meg következő üzletét a McDonald's Magyarországon - ez lesz benne az extra
A termálfürdőjéről és középkori téglaváráról ismert békési városban sokáig egyáltalán nem voltak jelen a nagy nemzetközi gyorsétteremláncok.
Nem jött be a mesterterv: mesterséges intelligenciával próbálták átverni a NAV-ot, mert elvették az adószámát
Mesterséges intelligenciával és képszerkesztő programmal manipulált fotókkal próbálta meg visszaszerezni törölt adószámát egy borsodi vállalkozó.
Szeptember 1-től változnak a nyugta-adatszolgáltatási kötelezettségek, több tízezer vállalkozás lehet érintett.
Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját.
Elképesztő fogás a NAV-tól: egy egész busznyi csempész cuccot foglaltak le - ilyesmivel még ők is ritkán találkoznak
Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania.
A nő 2024 júniusa és decembere között az ingatlan átírási költségeire hivatkozva folyamatosan pénzt kért a sértettől.
A hatóság munkatársai vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e.
A nyomvonal az 5-ös főút és a Szeged–Cegléd vasútvonal felett egy-egy új felüljárón haladna át.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még a nyáron 2026-ban.