Strandbüfékre, fagyizókra, fesztiválokra csapott le a fogyasztóvédelem: minden ötödik helyen gond volt a higiéniával

Az idei nyári kiemelt élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen, ami közel 21 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak: 237 fagylaltozó, 119 strandbüfé, 160 turisztikailag frekventált vendéglátóhely, valamint 69 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátó egység került górcső alá. Az első hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg, különösen a fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetében. Több helyszínen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosítottak kijelölt ivóvíz-vételi lehetőséget, ezért működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítaniuk.

A vállalkozásoknál is visszatérően jelentkeztek élelmiszer-biztonsági problémák. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyag-tárolást, valamint azt, hogy tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el.

A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak. Több vendéglátóhelyen hiányzott az allergénjelölés, illetve az édesítőszert tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken a hulladékkezelés is problémát okozott: több egység nem használt zárható fedelű hulladékgyűjtőket, ami növeli a kártevők megjelenésének kockázatát.

A fagylaltozók ellenőrzése során a fogyasztói tájékoztatás bizonyult a leggyakoribb hiányosságnak. Több esetben hiányzott az allergéninformáció, emellett előfordultak nem megfelelően jelölt, nyomon nem követhető fagylalt-alapanyagok is.

A strandbüfék összességében kedvezőbb képet mutattak. Az egységek többsége megfelelő higiéniai állapotban működött, ugyanakkor néhány esetben takarítatlanság, műszaki hiányosságok, fertőtlenítő hatású kézmosószer hiánya, illetve a megfelelő zöldség-előkészítő helyiség nélküli nyers zöldség-felhasználás miatt kellett intézkedni.

Az ellenőrzések eredményeként 15 vendéglátó egység működését kellett korlátozni, minden esetben súlyos higiéniai hiányosságok miatt.

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A feltárt szabálytalanságok alapján:

az ellenőrzött egységek 20 százalékánál higiéniai hiányosságot,

12 százalékánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot,

11 százalékánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését,

míg 7 százalékánál nyomonkövetési hiányosságot állapítottak meg.

Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 18 millió forintot. Az ellenőrzés eredményei ismét megerősítették, hogy a nyári időszakban végzett célzott, országosan összehangolt ellenőrzések továbbra is indokoltak. Az NKFH célja változatlan: a fogyasztók egészségének magas szintű védelme mellett a jogkövető vállalkozások szakmai támogatása, valamint az egységes hatósági gyakorlat erősítése.

Az NKFH vendéglátás szakterületének és a kormányhivatalok munkatársainak közös ellenőrzése hozzájárult az egységes hatósági fellépéshez, ugyanakkor lehetőséget teremtett arra is, hogy a vállalkozások közvetlen szakmai segítséget kapjanak. Az NKFH ugyanis nem csupán ellenőriz, hanem támogatja is a jogkövető működést. A nyári szezon előtt részletes szakmai útmutatók és ellenőrzési segédanyagok készültek mind az ellenőrzést végző szakemberek, mind a vendéglátó vállalkozások számára, amelyek elérhetőek a hatóság honlapján (www.nkfh.gov.hu). Ezek külön figyelmet fordítanak a szabadtéri rendezvények speciális élelmiszer-biztonsági kockázataira és a biztonságos működés alapvető feltételeire - közölték.