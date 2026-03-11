2026. március 11. szerda Szilárd
Közeli felvétel egy fiatal ázsiai nőről, aki okostelefont használ, miközben egy szabadtéri kávézóban ül és kávét iszik. Életmód és technológia
Tech

Figyelmeztetést adott ki az NMHH: így vernek át a telefonos csalók, mutatjuk, mire figyelj

Pénzcentrum
2026. március 11. 14:34

A hazai szolgáltatók 2025-ben – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködésben – jelentős lépéseket tettek a vezetékes hívószámok hamisítása ellen, idén nyártól pedig már a mobilszámokkal is nehezebb lesz visszaélni. A hatóság szakértői hangsúlyozzák: az egyre hatékonyabb szolgáltatói védelem mellett is fontos, hogy tudatosak maradjunk és felismerjük a csalások árulkodó jeleit.

Ha csörög a telefonunk, teljesen ösztönös mozdulattal először azt nézzük meg, ki keres minket. Ha nem jelenik meg telefonszám, sokan már nem is szívesen veszik fel a készüléket. Ha nem lenne hívószámkijelzés, akkor visszahívni sem tudnánk azokat, akik kerestek bennünket. Ez a hasznos szolgáltatás mára már a mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Eközben a legtöbben nem is gondolkodnak el azon, hogy a képernyőn megjelenő azonosító biztosan a minket hívó fél valódi telefonszáma-e.

A valóságban azonban a hívószámkijelzést eredetileg csupán kényelmi szolgáltatásnak szánták, ezért akár a hívó, akár a hívás továbbításában közreműködő valamelyik szereplő meg tudja azt változtatni. Ez ahhoz hasonlítható, ahogyan egy borítékra is bármilyen feladót ráírhatunk – legfeljebb, ha nem a saját címünket adjuk meg, és a küldeményt nem sikerül kézbesíteni, akkor nem kapjuk vissza.

A hívószám meghamisításának lehetősége azonban veszélyt is jelenthet, ha csalók használják fel arra, hogy a mit sem sejtő áldozatoktól pénzt szerezzenek, személyes adataikat kicsalják, vagy hozzáférjenek a bankszámlájukhoz, illetve kártyaadataikhoz. Egy csaló a hamisított hívószám segítségével igyekezhet az áldozat éberségét is elaltatni, vagy megbízhatónak feltüntetni magát, ha például látszólag egy banki ügyfélszolgálat hívószámáról keres bennünket.

Az is lehet, hogy a hívószám-hamisító célja a rejtőzködés: azzal, hogy egy tetszőleges hívószámot állít be, megnehezítheti, hogy az áldozatok a nyomába eredjenek – sőt, rosszabb esetben akár egy olyan vétlen harmadik személyhez futhatnak be a felháborodott hívások, aki addig az egészről semmit sem tudott.

Magyarországon az NMHH és a legnagyobb telefonszolgáltatók együttműködésének köszönhetően már komoly lépéseket sikerült tenni a hívószám-hamisítás visszaszorítására. A telefonszolgáltatók 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat, és ha hamisított magyarországi azonosítóval találkoznak, akkor az ilyen hívást blokkolják, hogy az ne is juthasson el a kiszemelt áldozathoz. Ez a kötelezettség egyelőre a mobilszámokra még nem vonatkozik, mivel a szolgáltatóknak fel kell készülniük arra, hogy a valóban külföldön tartózkodó előfizetők továbbra is tudjanak Magyarországra telefonálni.

Ennek köszönhetően ma már sokkal kevésbé kell attól tartanunk, hogy ha a telefonunkon egy magyarországi vezetékes szám vagy zöldszám jelenik meg, akkor azt valaki meghamisította. A mobilszámok esetében a szolgáltatók idén nyártól fogják ugyanezeket a vizsgálatokat elvégezni, ettől kezdve tehát annak a valószínűsége is sokkal kisebb lesz, hogy például egy csaló látszólag a mi számunkról hívjon fel másokat – ez sok kellemetlen pillanattól kímélheti majd meg a felhasználókat.

A szabályozás és a szolgáltatók a háttérben végzett tevékenysége mellett továbbra is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit. Ezzel kapcsolatban a KiberPajzs honlapján találhatunk sok értékes tanácsot és naprakész információt. Ez azért is fontos, mert a csalók nemcsak magyarországi hívószámokról kereshetnek minket, és a hanghívásokhoz is egyre többféle alkalmazást, szolgáltatást használhatnak a vezetékes és a mobiltelefon mellett.

Az NMHH és a szolgáltatók által tett lépések révén már jobban bízhatunk abban, hogy amikor megcsörren a telefonunk, akkor valóban az a személy van a vonal végén, akinek a száma megjelenik a kijelzőn.
Címlapkép: Getty Images
