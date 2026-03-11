Az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak is június 7-ig kell átültetniük a hazai jogrendszerbe a bértranszparenciáról szóló új irányelvet.
Figyelmeztetést adott ki az NMHH: így vernek át a telefonos csalók, mutatjuk, mire figyelj
A hazai szolgáltatók 2025-ben – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) együttműködésben – jelentős lépéseket tettek a vezetékes hívószámok hamisítása ellen, idén nyártól pedig már a mobilszámokkal is nehezebb lesz visszaélni. A hatóság szakértői hangsúlyozzák: az egyre hatékonyabb szolgáltatói védelem mellett is fontos, hogy tudatosak maradjunk és felismerjük a csalások árulkodó jeleit.
Ha csörög a telefonunk, teljesen ösztönös mozdulattal először azt nézzük meg, ki keres minket. Ha nem jelenik meg telefonszám, sokan már nem is szívesen veszik fel a készüléket. Ha nem lenne hívószámkijelzés, akkor visszahívni sem tudnánk azokat, akik kerestek bennünket. Ez a hasznos szolgáltatás mára már a mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Eközben a legtöbben nem is gondolkodnak el azon, hogy a képernyőn megjelenő azonosító biztosan a minket hívó fél valódi telefonszáma-e.
A valóságban azonban a hívószámkijelzést eredetileg csupán kényelmi szolgáltatásnak szánták, ezért akár a hívó, akár a hívás továbbításában közreműködő valamelyik szereplő meg tudja azt változtatni. Ez ahhoz hasonlítható, ahogyan egy borítékra is bármilyen feladót ráírhatunk – legfeljebb, ha nem a saját címünket adjuk meg, és a küldeményt nem sikerül kézbesíteni, akkor nem kapjuk vissza.
A hívószám meghamisításának lehetősége azonban veszélyt is jelenthet, ha csalók használják fel arra, hogy a mit sem sejtő áldozatoktól pénzt szerezzenek, személyes adataikat kicsalják, vagy hozzáférjenek a bankszámlájukhoz, illetve kártyaadataikhoz. Egy csaló a hamisított hívószám segítségével igyekezhet az áldozat éberségét is elaltatni, vagy megbízhatónak feltüntetni magát, ha például látszólag egy banki ügyfélszolgálat hívószámáról keres bennünket.
Az is lehet, hogy a hívószám-hamisító célja a rejtőzködés: azzal, hogy egy tetszőleges hívószámot állít be, megnehezítheti, hogy az áldozatok a nyomába eredjenek – sőt, rosszabb esetben akár egy olyan vétlen harmadik személyhez futhatnak be a felháborodott hívások, aki addig az egészről semmit sem tudott.
Magyarországon az NMHH és a legnagyobb telefonszolgáltatók együttműködésének köszönhetően már komoly lépéseket sikerült tenni a hívószám-hamisítás visszaszorítására. A telefonszolgáltatók 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat, és ha hamisított magyarországi azonosítóval találkoznak, akkor az ilyen hívást blokkolják, hogy az ne is juthasson el a kiszemelt áldozathoz. Ez a kötelezettség egyelőre a mobilszámokra még nem vonatkozik, mivel a szolgáltatóknak fel kell készülniük arra, hogy a valóban külföldön tartózkodó előfizetők továbbra is tudjanak Magyarországra telefonálni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ennek köszönhetően ma már sokkal kevésbé kell attól tartanunk, hogy ha a telefonunkon egy magyarországi vezetékes szám vagy zöldszám jelenik meg, akkor azt valaki meghamisította. A mobilszámok esetében a szolgáltatók idén nyártól fogják ugyanezeket a vizsgálatokat elvégezni, ettől kezdve tehát annak a valószínűsége is sokkal kisebb lesz, hogy például egy csaló látszólag a mi számunkról hívjon fel másokat – ez sok kellemetlen pillanattól kímélheti majd meg a felhasználókat.
A szabályozás és a szolgáltatók a háttérben végzett tevékenysége mellett továbbra is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit. Ezzel kapcsolatban a KiberPajzs honlapján találhatunk sok értékes tanácsot és naprakész információt. Ez azért is fontos, mert a csalók nemcsak magyarországi hívószámokról kereshetnek minket, és a hanghívásokhoz is egyre többféle alkalmazást, szolgáltatást használhatnak a vezetékes és a mobiltelefon mellett.
Az NMHH és a szolgáltatók által tett lépések révén már jobban bízhatunk abban, hogy amikor megcsörren a telefonunk, akkor valóban az a személy van a vonal végén, akinek a száma megjelenik a kijelzőn.
Mégsem tiltják ki a tizenéveseket a közösségi médiáról: váratlan döntés született, ami milliókat érinthet
A kormány nevében Olivia Bailey oktatási miniszter arra kérte a képviselőket, hogy a teljes tiltás helyett támogassák a rugalmasabb korlátozási keretrendszert.
A Microsoft Xbox-részlege megerősítette, hogy Project Helix kódnéven egy új generációs konzolon dolgozik.
Kemény döntésre készül Mark Zuckerberg: fizetős funkciókat vezetnek be, ezek a dolgok már csak prémiummal lesznek elérhetők
A Meta a tervek szerint idővel fokozatosan bővítené a prémium funkciók körét, így az előfizetők egyre több extrához jutnának.
Rohamosan terjed a "brushing" átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!
A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.
Durva csalássorozat áldozata lett sok magyar: idegenek rendeltek a nevükben, most mindenkit lépésre kötelez a szolgáltató
A csalók drágább csomagokra váltottak vagy streaming-előfizetéseket rendeltek az ügyfelek nevében a feltört fiókokkal.
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Rá ne kattints, pikk-pakk nullázzák vele a bankszámládat
Újabb SMS-csalási hullám érte el a magyar mobilhasználókat, amely alattomos módszerrel próbálja kicsalni az emberek pénzét.
A század közepére a mai kis gleccserek akár egyharmada eltűnhet, új, meredek és instabil felszíneket hagyva maga után.
Az elmúlt hetekben egyre többen számolnak be arról, hogy olyan csomagot kaptak, melyet nem is rendeltek meg.
Borzasztó gazdagok lehetnek a következő Nobel-díjasok: elképesztő összeget ajánlott fel nekik egy milliárdos
A támogatás egy 60 millió fontos tőkealap létrehozását célzó kampány nyitánya.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Dróntámadások érték az Amazon közel-keleti adatközpontjait az amerikai–iráni konfliktus következtében.
Megérkezett az Apple legújabb belépőszintű okostelefonja, az iPhone 17e.
Roaming kedvezményt biztosít a One a háború miatt a kint rekedt ügyfeleknek.
Látványosan ráfordultak a befektetők az AI-sztorira, de a kép már jóval árnyaltabb annál, mint amit a kezdeti hype sugallt.
A zsarolóvírus-támadások 88%-a munkaidőn kívül történik, amikor a szervezetek védelme ugyanolyan erős csak a reakció képesség csökken.
Xiaomi leleplezte a 17-es szériát: ennyibe kerül a Xiaomi 17 és a Xiaomi 17 Ultra - Ez bennük a pláne
A Xiaomi 17 sorozat középpontjában a csúcskategóriás képalkotás áll.
Súlyos alkut kötöttek, itt húzták meg a vörös vonalat: már az USA védelmi minisztériumában is a ChatGPT dolgozik
A megállapodás egy viharos hét végén jött létre, amely során a mesterséges intelligencia iparága a politikai csatározások középpontjába került.
Magyar felhasználókat célzó csaló hirdetésekből 48 millió eurós bevétel jöhetett össze egyetlen év alatt.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.