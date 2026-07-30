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Filmgyártással foglalkozó céget fülelt le a NAV: nem csak a sztori, a számlák is fiktívek voltak - 174 millió forint adót csaltak el
A NAV egy filmgyártásban működő, kiterjedt fiktív foglalkoztatási és számlázási láncot tárt fel, amelynek szereplői több mint 174 millió forinttal károsították meg a költségvetést. A vizsgálat még folytatódik.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által felgöngyölített céghálózat népszerű hazai televíziós műsorok gyártásában volt érdekelt, és az adózásra is sajátos forgatókönyvet talált ki. A számlázási láncolat állandó szereplői a felső szinten álló megrendelő, a vele szerződő producer cég és a tényleges munkát végző alkalmazottak voltak.
A menetrend szerint a megrendelő előre meghatározta a konkrét szakembereket – operatőröket, vágókat, szerkesztőket, hangmérnököket –, akikkel szívesen dolgozna, és bejelentette őket a producer cég gyakran cserélődő alvállalkozóihoz. Az alvállalkozó cégeket azonban csak névleges vezetők, strómanok irányították, akik mindössze két dolgot csináltak: a produkciókon éjjel-nappal dolgozó szakembereket jellemzően heti 10 órára jelentették be – a ténylegesen ledolgozott munkaidő töredékére –, valamint fiktív számlákat gyártottak. Amikor pedig egy kamucég működése kockázatossá vált, helyét egy másik vette át.
A cégek létezésének egyetlen célja az volt, hogy fiktív számlákat állítsanak ki a producernek, miközben a költségvetést megrövidítették a járulékokkal és az adóval, ráadásul a munkavállalók jogai is sérültek a szabálytalan foglalkoztatással. A vizsgálat eddig a számlázási láncolat nyolc szereplőjénél zárult le, a revizorok egylőre több mint 174 millió forint adóhiányt tártak fel.
A bonyolultnak tűnő céghálók és folyamatos cégcserék sem akadályozzák meg a NAV-ot a tényleges foglalkoztatási és gazdasági viszonyok feltárásában. Az adóhatóság ugyanis sokféle adatbázist elemezve, célzott ellenőrzésekkel képes feltárni a szervezetten működtetett rejtett foglalkoztatási konstrukciókat és fiktív számlázási láncokat, védve ezzel a kiszolgáltatott helyzetbe hozott munkavállalókat is.
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