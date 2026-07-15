Mesterséges intelligenciával és képszerkesztő programmal manipulált fotókkal próbálta meg visszaszerezni törölt adószámát egy borsodi vállalkozó.
Már az időpont is megvan: vadiúj városban nyitja meg következő üzletét a McDonald's Magyarországon - ez lesz benne az extra
Hétfőn, július 20-án megnyitja kapuit Gyula első McDonald’s étterme, amellyel mintegy hetven új munkahely jön létre a térségben élők számára - értesült a Gyulai Hírlap.
A hazai Mc Donald's hálózatot üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tájékoztatása szerint az új beruházásra a helyi lakosok kifejezett kérése nyomán került sor. Az új egység modern, digitális szolgáltatásokat is kínáló autós (Drive) étteremként várja majd a vendégeket.
A termálfürdőjéről és középkori téglaváráról ismert békési városban sokáig egyáltalán nem voltak jelen a nagy nemzetközi gyorsétteremláncok.
A jég tavaly szeptemberben, az első helyi KFC megnyitásával tört meg, amelyet a beszámolók szerint valósággal megrohamoztak a vendégek. Békés vármegyében a McDonald’s egészen idáig kizárólag a megyeszékhelyen, Békéscsabán volt elérhető.
Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját.
Elképesztő fogás a NAV-tól: egy egész busznyi csempész cuccot foglaltak le - ilyesmivel még ők is ritkán találkoznak
Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania.
A nő 2024 júniusa és decembere között az ingatlan átírási költségeire hivatkozva folyamatosan pénzt kért a sértettől.
A hatóság munkatársai vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e.
A nyomvonal az 5-ös főút és a Szeged–Cegléd vasútvonal felett egy-egy új felüljárón haladna át.
Mutatjuk, hogy hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök a még a nyáron 2026-ban.
Az ügyfél az adószámát nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt.
A Müller az egyik, a dm a másik oldalról szorongatja a Rossmannt, már egészen a sarkára hágtak a kentaurnak.
A tisztségéből most felmentett Mátrai Károly 2023 januárja óta irányította az MVM-et.
Óriási drágulás az építőiparban: sokba kerülhet a magyaroknak a szigetelés, ha vakon kivárnak az állami támogatásra
A 2026-os év eddigi időszaka meglehetősen turbulens hónapokat hozott a hazai építőiparban, különösen a hőszigetelő anyagok piacán.
Vége a gázerőművek uralmának? Itt az új technológia - ez a kombináció forradalmasíthatja a hazai energiatermelést
Jelenleg Magyarországon 37 szélerőműpark üzemel 330 megawatt beépített teljesítménnyel, zömmel Mosonmagyaróvár és Komárom térségében.
A legfontosabb változás, hogy a regisztrált felhasználók ezentúl a csomag létrehozásakor, a SimplePay rendszerén keresztül fizetik ki a feladási díjat.
Elképesztő sztorival állt elő az M5-ösön lebukott kamionos: nem kegyelmeztek a NAV-nál, mindent lefoglaltak
Az ellenőrzésen a külső tárolórekeszből és a műszerfal mögül összesen 336 doboz, különféle márkájú, török zárjegyes cigaretta került elő.
Elképesztő trükkel verték át a gyanútlan magyar vásárlókat: a magyar eperről kiderült, hogy nem is magyar, nem is eper
A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldség-gyümölcsüzletekre, de az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szamócaszezon idején országszerte megjelennek utak mentén.
Az ingatlan a jelenlegi bérlővel együtt azonnali bevételt kínál az új tulajdonosnak, ám elképzelhető, hogy eladás esetén megszűnik sörözőnek lenni.
Szabad a magyar boltokban, büfékben külön hűtési díjat, hőségfelárat, kánikula-pótdíjat felszámítani?
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Ezek a YouTuberek keresik a legtöbb pénzt a szakmában: van egy csatorna, ami 1 év alatt 93 milliárd forintot termelt
MrBeast messze vezeti a világ legjobban kereső online tartalomgyártóinak rangsorát.
Döbbenetes összeget tartanának vissza a gigavállalatok: ezen a banális hibán bukhat el a kontinens jövője
Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke már a csúcstalálkozó előtt arra figyelmeztetett, hogy Európában évente mintegy 800 milliárd eurós beruházási rés mutatkozik.