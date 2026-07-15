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Kissimmee, Florida - 2022. február 6.: Éjszakai közelkép a McDonalds étterem épületének külsejéről.
Vállalkozás

Már az időpont is megvan: vadiúj városban nyitja meg következő üzletét a McDonald's Magyarországon - ez lesz benne az extra

Pénzcentrum
2026. július 15. 09:07

Hétfőn, július 20-án megnyitja kapuit Gyula első McDonald’s étterme, amellyel mintegy hetven új munkahely jön létre a térségben élők számára - értesült a Gyulai Hírlap.

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A hazai Mc Donald's hálózatot üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. tájékoztatása szerint az új beruházásra a helyi lakosok kifejezett kérése nyomán került sor. Az új egység modern, digitális szolgáltatásokat is kínáló autós (Drive) étteremként várja majd a vendégeket.

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A termálfürdőjéről és középkori téglaváráról ismert békési városban sokáig egyáltalán nem voltak jelen a nagy nemzetközi gyorsétteremláncok.

A jég tavaly szeptemberben, az első helyi KFC megnyitásával tört meg, amelyet a beszámolók szerint valósággal megrohamoztak a vendégek. Békés vármegyében a McDonald’s egészen idáig kizárólag a megyeszékhelyen, Békéscsabán volt elérhető.
Címlapkép: Getty Images
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