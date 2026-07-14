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Súlyos bírságot kockáztat rengeteg magyar: a NAV már postázza a figyelmeztetéseket
Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAV első lépésként segít elkerülni a szankciókat: a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására.
Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre - figyelmeztetett a NAV. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését - tették hozzá.
Az adószám törlése után a vállalkozás nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfát sem igényelhet vissza. A NAV tájékoztatása szerint 2025-ben több mint 9 ezer esetben indult adószám-törlési eljárás, és több mint 6 ezer cégnél kezdeményezték a megszűntnek nyilvánítást.
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