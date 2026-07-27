Elképesztő fejlesztést jelentett be az amerikai vállalat a magyarországi gyárában - rengeteg új dolgozót is felvesznek

A laboratóriumi elemzések rámutattak, hogy a címkéken szereplő adatok sokszor jelentősen eltértek a valóságtól.
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A GE Vernova veresegyházi üzeme egy 24,5 millió dolláros beruházás keretében modernizálja gyártósorait, miközben egy új napelempark és energiatároló rendszer kiépítésével a jövőben áramfogyasztásának felét megújuló forrásokból fedezi majd. A megnövekedett kapacitás kiszolgálása érdekében a vállalat több mint nyolcvan új szakember felvételét tervezi a közeljövőben - közölték a sajtóval hétfőn.
Idén ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját az amerikai energiaipari óriás veresegyházi gyára, amely a vállalat legnagyobb Egyesült Államokon kívüli gázturbinagyártó bázisa. A telephely kulcsszerepet játszik a gázturbinák alapvető alkatrészeinek gyártásában és javításában, különös tekintettel a robotizált hegesztésre, valamint a speciális hővédő bevonatok felvitelére.
A hosszú távú fenntarthatóság jegyében az üzem többütemű napelemes fejlesztésbe kezdett. Az első fázisban egy 2 megawattos, több mint ötszáz parkolóhelyet lefedő napelemes rendszert adtak át. A jelenleg is zajló második ütemben egy 14,5 megawatt teljesítményű napelemparkot, valamint egy 40 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatárolót telepítenek.
A 15 hektáros területen elhelyezkedő, több mint 21 ezer panelből álló rendszer hálózati csatlakozása idén ősszel várható. A teljes üzembe helyezés után a telephely évi 33 gigawattórás villamosenergia-igényének közel felét helyben termelt, szén-dioxid-kibocsátástól mentes zöldárammal biztosítják.
A zöldberuházás mellett a globálisan növekvő piaci kereslet is indokolttá tette a technológiai modernizációt. A vállalat tavaly indította el azt a 24,5 millió dolláros fejlesztési programot, amelyhez a Nemzeti Befektetési Ügynökség is jelentős támogatást tervez nyújtani. Ennek keretében új, hatékonyabb gyártósorokat alakítottak ki, precíziós berendezéseket helyeztek üzembe, valamint öt modern, vákuumkemencékkel felszerelt bevonatoló fülkét állítottak rendszerbe.
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A kapacitásbővítés a munkaerőigényt is növelte. A tavaly felvett mintegy száz új munkatárs után az üzem a következő évben további legalább nyolcvan szakember – köztük gépi forgácsolók, hegesztők, lakatosok és összeszerelő operátorok – alkalmazását tervezi.
Fodor Viktória, a veresegyházi gyár igazgatója a fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a korszerű gyártástechnológia és a megújuló energia ötvözésével nemcsak a termelési kapacitást és az energiafüggetlenséget erősítik, hanem azt is biztosítják, hogy az üzem még hosszú évtizedeken át meghatározó szereplője maradjon a GE Vernova globális gázturbinagyártásának.
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