Elképesztő fejlesztést jelentett be az amerikai vállalat a magyarországi gyárában - rengeteg új dolgozót is felvesznek

A GE Vernova veresegyházi üzeme egy 24,5 millió dolláros beruházás keretében modernizálja gyártósorait, miközben egy új napelempark és energiatároló rendszer kiépítésével a jövőben áramfogyasztásának felét megújuló forrásokból fedezi majd. A megnövekedett kapacitás kiszolgálása érdekében a vállalat több mint nyolcvan új szakember felvételét tervezi a közeljövőben - közölték a sajtóval hétfőn.

Idén ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját az amerikai energiaipari óriás veresegyházi gyára, amely a vállalat legnagyobb Egyesült Államokon kívüli gázturbinagyártó bázisa. A telephely kulcsszerepet játszik a gázturbinák alapvető alkatrészeinek gyártásában és javításában, különös tekintettel a robotizált hegesztésre, valamint a speciális hővédő bevonatok felvitelére.

A hosszú távú fenntarthatóság jegyében az üzem többütemű napelemes fejlesztésbe kezdett. Az első fázisban egy 2 megawattos, több mint ötszáz parkolóhelyet lefedő napelemes rendszert adtak át. A jelenleg is zajló második ütemben egy 14,5 megawatt teljesítményű napelemparkot, valamint egy 40 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatárolót telepítenek.

A 15 hektáros területen elhelyezkedő, több mint 21 ezer panelből álló rendszer hálózati csatlakozása idén ősszel várható. A teljes üzembe helyezés után a telephely évi 33 gigawattórás villamosenergia-igényének közel felét helyben termelt, szén-dioxid-kibocsátástól mentes zöldárammal biztosítják.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.

A zöldberuházás mellett a globálisan növekvő piaci kereslet is indokolttá tette a technológiai modernizációt. A vállalat tavaly indította el azt a 24,5 millió dolláros fejlesztési programot, amelyhez a Nemzeti Befektetési Ügynökség is jelentős támogatást tervez nyújtani. Ennek keretében új, hatékonyabb gyártósorokat alakítottak ki, precíziós berendezéseket helyeztek üzembe, valamint öt modern, vákuumkemencékkel felszerelt bevonatoló fülkét állítottak rendszerbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kapacitásbővítés a munkaerőigényt is növelte. A tavaly felvett mintegy száz új munkatárs után az üzem a következő évben további legalább nyolcvan szakember – köztük gépi forgácsolók, hegesztők, lakatosok és összeszerelő operátorok – alkalmazását tervezi.

Fodor Viktória, a veresegyházi gyár igazgatója a fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a korszerű gyártástechnológia és a megújuló energia ötvözésével nemcsak a termelési kapacitást és az energiafüggetlenséget erősítik, hanem azt is biztosítják, hogy az üzem még hosszú évtizedeken át meghatározó szereplője maradjon a GE Vernova globális gázturbinagyártásának.