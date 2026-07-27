2026. július 27. hétfő Olga, Liliána
29 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mérnökök kezében tábla a napelemek tetején. Elektromos mérnök dolgozik a fotovoltaikus farm, mérnökök kezében tablet áll a napelemek tetőn, üzletember ellenőrizze a program ellátási elektromos gyár , napenergia tető koncepció
Vállalkozás

Elképesztő fejlesztést jelentett be az amerikai vállalat a magyarországi gyárában - rengeteg új dolgozót is felvesznek

Pénzcentrum
2026. július 27. 13:32

A GE Vernova veresegyházi üzeme egy 24,5 millió dolláros beruházás keretében modernizálja gyártósorait, miközben egy új napelempark és energiatároló rendszer kiépítésével a jövőben áramfogyasztásának felét megújuló forrásokból fedezi majd. A megnövekedett kapacitás kiszolgálása érdekében a vállalat több mint nyolcvan új szakember felvételét tervezi a közeljövőben - közölték a sajtóval hétfőn.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Idén ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját az amerikai energiaipari óriás veresegyházi gyára, amely a vállalat legnagyobb Egyesült Államokon kívüli gázturbinagyártó bázisa. A telephely kulcsszerepet játszik a gázturbinák alapvető alkatrészeinek gyártásában és javításában, különös tekintettel a robotizált hegesztésre, valamint a speciális hővédő bevonatok felvitelére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hosszú távú fenntarthatóság jegyében az üzem többütemű napelemes fejlesztésbe kezdett. Az első fázisban egy 2 megawattos, több mint ötszáz parkolóhelyet lefedő napelemes rendszert adtak át. A jelenleg is zajló második ütemben egy 14,5 megawatt teljesítményű napelemparkot, valamint egy 40 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatárolót telepítenek.

A 15 hektáros területen elhelyezkedő, több mint 21 ezer panelből álló rendszer hálózati csatlakozása idén ősszel várható. A teljes üzembe helyezés után a telephely évi 33 gigawattórás villamosenergia-igényének közel felét helyben termelt, szén-dioxid-kibocsátástól mentes zöldárammal biztosítják.

Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
A kritikusok gyakran vetik fel, hogy a fenntarthatóság és a profit nehezen fér össze. A valóság ennél sokkal árnyaltabb.

A zöldberuházás mellett a globálisan növekvő piaci kereslet is indokolttá tette a technológiai modernizációt. A vállalat tavaly indította el azt a 24,5 millió dolláros fejlesztési programot, amelyhez a Nemzeti Befektetési Ügynökség is jelentős támogatást tervez nyújtani. Ennek keretében új, hatékonyabb gyártósorokat alakítottak ki, precíziós berendezéseket helyeztek üzembe, valamint öt modern, vákuumkemencékkel felszerelt bevonatoló fülkét állítottak rendszerbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A kapacitásbővítés a munkaerőigényt is növelte. A tavaly felvett mintegy száz új munkatárs után az üzem a következő évben további legalább nyolcvan szakember – köztük gépi forgácsolók, hegesztők, lakatosok és összeszerelő operátorok – alkalmazását tervezi.

Fodor Viktória, a veresegyházi gyár igazgatója a fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a korszerű gyártástechnológia és a megújuló energia ötvözésével nemcsak a termelési kapacitást és az energiafüggetlenséget erősítik, hanem azt is biztosítják, hogy az üzem még hosszú évtizedeken át meghatározó szereplője maradjon a GE Vernova globális gázturbinagyártásának.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #energia #fejlesztés #napelem #gyár #beruházás #akkumulátor #fenntarthatóság #gyártás #megújuló energia #szakemberek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:34
14:15
14:03
13:42
13:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 27.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
2026. július 27.
Budapest csak nézi, ahogy elviszik a turizmusból származó pénzt: le kell térni az évtizedes tévútról
2026. július 26.
Ez vár arra, akinek 2026-ban nem sikerült a felvételi: így lehet a kudarcból sikersztori
NAPTÁR
Tovább
2026. július 27. hétfő
Olga, Liliána
31. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
2
2 hónapja
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
3
1 hete
Döntött a kormány: kötelező NAV-ellenőrzés jön rengeteg magyarnak – ez nyithatja ki a kaput az uniós pénzek előtt
4
2 hónapja
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
5
18 órája
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 12:59
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 12:35
Ez őrület! Megismétlődött az orosz drón incidens Romániában: újra felszálltak F16-osok, kilőtték a légi fegyvert
Agrárszektor  |  2026. július 27. 13:31
Súlyos hiány miatt kerülhet előtérbe a rovarfehérje Magyarországon