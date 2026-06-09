Határérték feletti örök vegyi anyagot mutattak ki az Aldi által forgalmazott téli cipőkből.
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
Másfél hétre bezárt a Balázs Kicks Kiskörúton található flagship üzlete. A limitált kiadású sneakerekre specializálódott cipőüzlet tulajdonosa, Pachert Balázs a TikTokján mesélte el, hogy a háttérben nagyszabású átalakítás zajlik, a hétvégén pedig hatalmas akciókkal nyitják majd újra az üzletet.
A tulajdonos a videóban elmondta, hogy a vállalkozás 2022-es indulása óta rendkívül gyors növekedésen ment keresztül. Az eredetileg a budapesti Csalogány utcában működő üzletből még ugyanabban az évben költöztek jelenlegi helyükre, egy korábbi bankfiók épületébe a Károly körútra, amely azóta a Balázs Kicks flagship store-jaként működik. Ekkor azonban minimális felújítást végeztek csak.
Pachert Balázs szerint az elmúlt években a csapat, a vállalat működése és az árukészlet is jelentősen bővült, ezért szükségessé vált új, magasabb szintre emelni az üzletet.
@balazskicks
Új BALAZS KICKS bolt. Most szombaton. 12:00. HATALMAS grand opening. Érdemes brutál korán érkezni, mert rengetegen lesznek. SAVE THE DATE. 06.13. Várunk mindenkit.♬ eredeti hang - BALAZS KICKS
A cél egy európai színvonalú üzlettér kialakítása, amelyhez egy kivitelező csapattal közösen kezdtek nagyszabású felújításba, jelentős tőkebefektetés mellett. A munkálatok miatt az üzlet körülbelül másfél hétre bezárt, azonban a tulajdonos hangsúlyozta: a bezárás csak átmeneti.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az újranyitást június 13-án, szombaton 12 órától látványos eseménnyel ünneplik, ahol több mint 50 terméket ingyen osztanak majd ki a látogatók között. Az első 10 érkező például Nike Air Force cipőt vihet haza, a 11-15. érkező pedig egy-egy Yeezy Slide-ot, de a többi cipőre is jelentős kedvezményeket adnak majd.
Miközben Magyarországon több mint 10 százalékkal visszaesett a sörfogyasztás volumene, a házi sörfőzők közössége mára majdnem teljesen talpra állt a covid és a brutális infláció...
A Mol-nak most újabb tíz napja van nyélbe ütni a NIS felvásárlását, korábban ugyanis komoly akadály lépett közbe.
Kőkemény kihívásokkal néznek szembe a legismertebb hazai cégek: nem is olyan egyszerű az átállás, ez mindenkit érint
Hetifókuszban a Környezetvédelmi világnap: június 5. - de mit jelent a fenntarthatóság gyakorlata a legnagyobb hazai cégek esetében?
2027-től ismét szélesebb körben válhat elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adója, a KATA.
Hatalmas bevásárlásba fogott a Magyar Telekom: elképesztő, mennyi pénzt költöttek el a Budapesti Értéktőzsdén!
A tranzakció szorosan illeszkedik a távközlési szolgáltató stratégiájába, amely szerint az osztalékfizetés mellett részvény-visszavásárlásokon keresztül is tőkét juttat vissza a befektetőknek.
Sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés: ezt írja a Btk. ezekről a bűncselekményekről, ekkora büntetés járhat
Mi számít hűtlen kezelésnek, mi a feljelentés menete és mennyi az elévülési idő? Mutatjuk, mit mond a Btk.
Hiába nőtt jelentősen a profit, a tulajdonosok egyetlen forint osztalékot sem vettek ki a vállalkozásból.
Nyilvánosságra került a Fásy Ádám családjának érdekeltségébe tartozó Zsam-Art Kft. 2025-ös beszámolója.
Rommá keresik a közjegyzők magukat Magyarországon: elképesztő mennyiségű pénz vágnak zsebre ezek a dolgozók
Tavaly átlagosan 40 millió forintos nyereséget értek el a hazai közjegyzői irodák, bár a bevételek tekintetében hatalmas különbségek mutatkoznak.
Történelmi átrendeződés a hazai boltokban: sosem látott dolog történt a két nagy rivális diszkont között
A Trade magazin legfrissebb, 2025-ös FMCG Kereskedelmi Toplistája alapján a hazai kiskereskedelmi piac forgalma meghaladta a 8800 milliárd forintot.
Berúgta a szakma ajtaját a Loupe társulás: elképesztő pénzeket termelt 2025-ben Lovas Rozi, Molnár Áron és Lengyel Tamás színháza
A Loupe Színházi Társulás bevétele 2025-ben több mint ötszörösére, 874 millió forintra ugrott.
Fábry Sándor két cégénél, a BOHUMIL Kft.-nél és a TRISÓ Produkció Kft.-nél egyaránt csökkent a profit 2025-ben, miközben a kiadások mindkét helyen nőttek.
Továbbra is rendkívül nyereségesen működnek Jákob Zoltán érdekeltségei.
Napvilágot láttak a hivatalos számok: hiába dől a pénz, furcsa dolog történt Borbás Marcsi és Rácz Jenő millióival
Nyilvánossá váltak több hazai híresség pénzügyi beszámolója.
Sebestyén Balázs 326 millió forint osztalékot vesz ki a Phova Kft.-ből, miután a vállalkozás 2025-ben kiemelkedő évet zárt.
Áll a bál a magyar boltláncoknál: brutálisan veszteséges a Spar, falnak ment a Penny, az Aldi is mínuszban van – eddig csak egy lánc úszta meg
A legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncok tavaly növelték bevételeiket, a profitabilitás terén azonban durva a kép.
Kovács Ákos Fehér Sólyom Bt.-jének árbevétele közel 8 százalékkal csökkent 2025-ben.
Óriási bevételnövekedést könyvelt el Pottyondy Edina vállalkozása: ennyi osztalékot vett ki idén a cégből
Csökkenő árbevétel mellett is jelentősen növelni tudta cége nyereségét Pottyondy Edina.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.