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Vállalkozás

Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját

Pénzcentrum
2026. június 9. 19:47

Másfél hétre bezárt a Balázs Kicks Kiskörúton található flagship üzlete. A limitált kiadású sneakerekre specializálódott cipőüzlet tulajdonosa, Pachert Balázs a TikTokján mesélte el, hogy a háttérben nagyszabású átalakítás zajlik, a hétvégén pedig hatalmas akciókkal nyitják majd újra az üzletet.

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A tulajdonos a videóban elmondta, hogy a vállalkozás 2022-es indulása óta rendkívül gyors növekedésen ment keresztül. Az eredetileg a budapesti Csalogány utcában működő üzletből még ugyanabban az évben költöztek jelenlegi helyükre, egy korábbi bankfiók épületébe a Károly körútra, amely azóta a Balázs Kicks flagship store-jaként működik. Ekkor azonban minimális felújítást végeztek csak.

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Pachert Balázs szerint az elmúlt években a csapat, a vállalat működése és az árukészlet is jelentősen bővült, ezért szükségessé vált új, magasabb szintre emelni az üzletet.

@balazskicks

Új BALAZS KICKS bolt. Most szombaton. 12:00. HATALMAS grand opening. Érdemes brutál korán érkezni, mert rengetegen lesznek. SAVE THE DATE. 06.13. Várunk mindenkit.

♬ eredeti hang - BALAZS KICKS

A cél egy európai színvonalú üzlettér kialakítása, amelyhez egy kivitelező csapattal közösen kezdtek nagyszabású felújításba, jelentős tőkebefektetés mellett. A munkálatok miatt az üzlet körülbelül másfél hétre bezárt, azonban a tulajdonos hangsúlyozta: a bezárás csak átmeneti. 

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Az újranyitást június 13-án, szombaton 12 órától látványos eseménnyel ünneplik, ahol több mint 50 terméket ingyen osztanak majd ki a látogatók között. Az első 10 érkező például Nike Air Force cipőt vihet haza, a 11-15. érkező pedig egy-egy Yeezy Slide-ot, de a többi cipőre is jelentős kedvezményeket adnak majd.
Címlapkép: Getty Images
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