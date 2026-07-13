Elképesztő fogás a NAV-tól: egy egész busznyi csempész cuccot foglaltak le - ilyesmivel még ők is ritkán találkoznak

Egy Törökországból Németországba tartó autóbusz rakterében 1226 darab hamis ruhát, parfümöt és kiegészítőt találtak a pénzügyőrök jelöletlen bőröndökben és kartondobozokban. A lefoglalt hamisítványokkal a jogtulajdonosoknak okozott kár meghaladja a 84 millió forintot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszáról tereltek ki ellenőrzésre egy Törökországból Németországba tartó autóbuszt.

A járőrök figyelmét a csomagtérben sorakozó jelzés nélküli bőröndök és kartondobozok keltették fel. A csomagokat átvizsgálták, amelyekből különböző világmárkák (Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Valentino, Burberry, Moncler, Boss) logóival ellátott ruhák, nadrágok, parfümök és egyéb kiegészítők kerültek elő. Csomagolásuk, silány minőségük és a szállítási körülmények miatt felmerült a gyanú, hogy a termékek hamisítványok. A védjegyek jogosulti képviselői megerősítették, hogy azok egytől egyig hamisak.

Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania.

A NAV munkatársai 1226 hamis terméket foglaltak le, és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást. Az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 84 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

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A hamis termékeket nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek: a hamisított ruházati termékek, lábbelik vagy illatszerek esetében előfordulhat, hogy olyan vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezettel közvetlen kapcsolatba, amelyek akár az egészségre is ártalmasak lehetnek. Emellett a hamisítványok súlyosan sértik az érintett védjegytulajdonosok jogait és a márkák hírnevét, minőségük pedig gyakran jóval gyengébb.