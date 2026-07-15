Nem jött be a mesterterv: mesterséges intelligenciával próbálták átverni a NAV-ot, mert elvették az adószámát

Mesterséges intelligenciával és képszerkesztő programmal manipulált fotókkal próbálta meg visszaszerezni törölt adószámát egy borsodi vállalkozó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei azonban gyorsan leleplezték a csalást, amelynek így akár súlyos büntetőjogi következményei is lehetnek.

Az adóhatóság közölte, korábban azért törölte a kisvállalkozás adószámát, mert annak bejelentett székhelye nem felelt meg a törvényi előírásoknak. Az érintett ingatlan állapota teljesen alkalmatlan volt a tényleges gazdasági tevékenység végzésére, ráadásul sem cégtábla, sem postaláda nem jelezte a társaság jelenlétét a helyszínen.

A vállalkozó ezt követően manipulált fényképekkel próbálta meg bizonyítani, hogy a székhely időközben alkalmassá vált a működésre, és kérte az adószám ismételt megállapítását. A NAV munkatársai azonban jól ismerték az ingatlant, így azonnal gyanút fogtak a képeken látható, hirtelen és látványos javulás láttán. Hamar bebizonyosodott, hogy a felvételeket mesterséges intelligencia segítségével hamisították meg, amit egy újabb helyszíni ellenőrzés is egyértelműen megerősített.

A sikertelen kísérlet következtében a vállalkozás nem kapta vissza az adószámát, a hatóság megtévesztése és a hamis bizonyítékok benyújtása miatt pedig felmerült a büntetőjogi felelősségre vonás lehetősége is.