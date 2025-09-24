Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Aljas trükkel ejtik át az időseket: több millió forintot csaltak ki egy Vas vármegyei asszonytól
Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében. Az elkövető azt állította, hogy a nő fiát letartóztatták, és pénzre van szükség a szabadon bocsátásához.
Az elmúlt napokban több alkalommal is próbálkoztak az úgynevezett unokázós csalók Vas vármegyében, és egy esetben sikerrel is jártak. A rendőrségi tájékoztatás szerint egy férfi ügyvédnek adta ki magát, amikor felhívott egy idős nőt, és közölte vele, hogy a fiát őrizetbe vették, és 5 millió forintot kell fizetnie a szabadon bocsátásáért - írja a Police.hu.
A csaló a megtévesztés fokozása érdekében egy másik személyt is bevont, aki az "elfogott fiú" szerepét játszotta. Ez a személy azt állította, hogy egy olyan csomagot vett át, amit nem lett volna szabad. A csalók folyamatosan sürgették az idős asszonyt, hogy gyűjtse össze otthonában található készpénzét, ékszereit és valutáját.
A megtévesztett áldozat egy zacskóba helyezte több mint 2 millió forint értékű pénzét és ékszereit, majd az utasításoknak megfelelően a kertkapura akasztotta. Miután észrevette, hogy a zacskó eltűnt, felhívta a fiát, és ekkor szembesült azzal, hogy csalás áldozata lett - tájékoztatott a police.hu.
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei felhívják a figyelmet, hogy hasonló helyzetekben maradjanak nyugodtak és ne kapkodjanak. Fontos, hogy járjanak utána, valóban baj történt-e, tegyék le a telefont, és hívják fel közvetlenül az érintett hozzátartozót. Emlékeztetnek arra is, hogy hivatalos személy soha nem kér pénzt, és személyes adatokat sem szabad kiadni ismeretleneknek. Ha felmerül bűncselekmény gyanúja, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot.
Nyugdíj utalás 2025 október: korábban jön az októberi nyugdíj, itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 októberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
A nyugdíjas utalványok 2025. december 31-éig használhatóak fel.
Szakértők szerint a nyugdíjak továbbra is jelentősen elmaradnak a bérek növekedési ütemétől, és egyre kevesebb az elszegényedő nyugdíjas.
Nyugdíjemelés 2025 november: itt a friss kalkulátor, pontosan ennyi pluszpénzt kapnak az idősek hamarosan
Döntött a kormány a 2025. novemberi nyugdíjemelés mértékéről. Hogy pontosan mennyi lesz az egyösszegű korrekció és az emelt nyugdíj összege, megmutatja a Pénzcentrum novemberi nyugdíj...
Megjelent a kormány honlapján a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelettervezete a nyugdíjak és egyes ellátások 2025. novemberi kiegészítő emeléséről.
Mutatjuk, a diszkontláncok közül melyik ad a legnagyobb kedvezményt, hol éri meg a legjobban beváltani az utalványt.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen feltételekkel és milyen életkorban mehetnek nyugdíjba Ausztriában, pedig a magyar munkavállalók százezreit is érinti a kérdés.
Kik kapják meg először a 30 ezres nyugdíjas utalványt? Irányítószám alapján haladnak – mutatjuk, ki mikor számíthat rá. A Posta titkolja a pontos tervet.
Az állami utalványok célja a segítség, mégis sok idős ember bajba kerülhet, ha az uzsorások kezére jutnak a támogatások.
A nyolchavi infláció alapján a kormány 1,5 százalékkal emeli visszamenőleg a nyugdíjakat, átlagosan 3660 forinttal havonta.
Az utóbbi években különösen élénk érdeklődés övezi a kormány döntését, hogy fognak-e nyugdíjprémiumot fizetni, illetve lesz-e évközi nyugdíjemelés novemberben.
Még karácsony előtt pár tízezer forint támogatást lehetne adni azoknak, akiknek nyugdíja vagy ellátása nem haladja meg a havi 140 ezer forintot - mondta Karácsony...
Átlagosan 44 ezer forinttal több pénzt kaphatnak a nyugdíjasok novemberben, ha a kormány beváltja az ígéretét és 1,5 százalékos évközi emelést hajt végre.
A nyugdíj előtti segély (NYES) adószempontból a nyugdíj kategóriájába tartozik - írja Farkas András nyugdíjszakértő.
Az élettársi kapcsolatban élők számára sokszor kevéssé ismert, hogy milyen feltételek mellett jogosultak özvegyi nyugdíjra partnerük halála esetén.
Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.
Mi a hosszú, egészséges élet titka? A 101 éves nagymama, Anita néni szerint a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.
Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat: kik kapják, hol és mire lehet felhasználni az utalványt. Mutatjuk a részleteket, hogy ne maradj le semmiről!
