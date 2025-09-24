2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Bűnöző fekete sapkát és kapucnis pulóvert visel a sötétben
Nyugdíj

Aljas trükkel ejtik át az időseket: több millió forintot csaltak ki egy Vas vármegyei asszonytól

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 08:33

Több millió forintot csalt ki egy idős asszonytól egy magát ügyvédnek kiadó csaló Vas vármegyében. Az elkövető azt állította, hogy a nő fiát letartóztatták, és pénzre van szükség a szabadon bocsátásához.  

Az elmúlt napokban több alkalommal is próbálkoztak az úgynevezett unokázós csalók Vas vármegyében, és egy esetben sikerrel is jártak. A rendőrségi tájékoztatás szerint egy férfi ügyvédnek adta ki magát, amikor felhívott egy idős nőt, és közölte vele, hogy a fiát őrizetbe vették, és 5 millió forintot kell fizetnie a szabadon bocsátásáért - írja a Police.hu.

A csaló a megtévesztés fokozása érdekében egy másik személyt is bevont, aki az "elfogott fiú" szerepét játszotta. Ez a személy azt állította, hogy egy olyan csomagot vett át, amit nem lett volna szabad. A csalók folyamatosan sürgették az idős asszonyt, hogy gyűjtse össze otthonában található készpénzét, ékszereit és valutáját.

A megtévesztett áldozat egy zacskóba helyezte több mint 2 millió forint értékű pénzét és ékszereit, majd az utasításoknak megfelelően a kertkapura akasztotta. Miután észrevette, hogy a zacskó eltűnt, felhívta a fiát, és ekkor szembesült azzal, hogy csalás áldozata lett - tájékoztatott a police.hu.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei felhívják a figyelmet, hogy hasonló helyzetekben maradjanak nyugodtak és ne kapkodjanak. Fontos, hogy járjanak utána, valóban baj történt-e, tegyék le a telefont, és hívják fel közvetlenül az érintett hozzátartozót. Emlékeztetnek arra is, hogy hivatalos személy soha nem kér pénzt, és személyes adatokat sem szabad kiadni ismeretleneknek. Ha felmerül bűncselekmény gyanúja, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot.
