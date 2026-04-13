Nem mindennapi dolgot fogott a NAV: kész szerencse, kiszúrták ezt a dolgot - ki tudja mi lett volna a vége?

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi a Duna közelében tartózkodók: egy elszabadult úszómű sodródott a hajózási útvonalban, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei fogtak be és rögzítettek.

Március 31-én a pénzügyőrök a Duna budapesti szakaszán haladtak völgymenetben a Csepeli Szabadkikötő irányába, amikor a hajózási útvonalban egy sodródó, úszó tárgyra lettek figyelmesek.

A kishajók tárolására és kikötésére szolgáló pontont egy közelben haladó városnéző hajó próbálta befogni, azonban sikertelenül. Eközben többen integettek kollégáink felé segítséget kérve.

Az egyenruhások a szolgálati hajóval biztonságosan megközelítették az elszabadult úszóművet, majd csáklya és kötelek segítségével stabilan rögzítették.

Mint kiderült, az úszó tárgy a városnéző hajóról szabadult el. Az esetet követően a pénzügyőrök a személyhajót biztonságosan visszakísérték a kikötőhelyére, majd folytatták az ellenőrzést.

A NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei vízi úton, különösen a Dunán zajló forgalom ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak, amelynek célja a jövedéki termékekkel kapcsolatos jogsértések kiszűrése, valamint a szállított áruk vizsgálata. A szolgálat során azonban – a hatósági feladatok ellátása mellett – ilyen helyzetekben is számíthatnak kollégáinkra a vízen közlekedők.