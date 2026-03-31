Mi folyik a bankkártyás fizetések körül Magyarországon? Lecsapott a hatóság, minden egy irányba mutat

2026. március 31. 18:33

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.-vel és az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-vel szemben. Az elmúlt időszakban jelentős számú panasz érkezett a versenyhatósághoz, melyek alapján a vállalkozások vélhetően megtévesztik üzletfeleiket egyes díjtételek és szerződéses feltételek tekintetében, valamint számottevően korlátozhatják üzletfeleik döntési szabadságát. A két cég már nem először került a GVH látókörébe.

Az elmúlt időszakban megemelkedett számú piaci jelzés érkezett a GVH-hoz a Fizetési Pont és az O.F.SZ. üzleti gyakorlataival kapcsolatban. Ezek értékelését követően a GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a vállalkozásokkal szemben üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal gyanúja szerint a cégek az automatikus szerződéshosszabbítás, valamint a kötbérfizetés feltételei kapcsán valószínűsíthetően elhallgatnak, elrejtenek lényeges információkat, illetve azokat homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátják az üzletfeleik a rendelkezésére.

Emellett valószínűsíthetően korlátozzák üzletfeleik döntési szabadságát azzal, hogy a szerződés felbontásának kilátásba helyezésével, valamint magas kötbérköveteléssel presszionálják korábbi és passzív partnereiket a szerződés aktív fenntartására, avagy új szerződés kötésére és megtévesztik üzletfeleiket a POS-terminálok üzemeltetéséhez kapcsolódó díjak népszerűsítése, valamint az „Év POS terminál üzemeltetője” díj megjelenítése során is.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele. A nemzeti versenyhatóság korábban már folytatott eljárást a Fizetési Pont-al és az O.F.SZ.-szel szemben. A 2023 tavaszán lezárt eljárásban a GVH megállapította, hogy a cégek megtévesztették üzletfeleiket egyes szerződési feltételek és kedvezmények tekintetében.
