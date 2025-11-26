Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében, illetve mit gondolnak a vásárlók azok megbízhatóságáról, összességében elégedettek-e a választott termékkel. A felmérést a nyár folyamán végezték, az eredmények pedig már elérhetőek.
Belgium, Csehország, Dánia, Hollandia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia fogyasztói szervezetei vettek részt a felmérés megvalósításában.
Közel 40 000 fogyasztó válaszait tükrözik az eredmények az alábbi négy fő termékkategóriával kapcsolatosan:
- Kombinált hűtők
- Mosogatógép
- Mosógép
- Szárítógép
A fogyasztók valós tapasztalataiból kiderül, mely márkák bizonyulnak tartósnak, melyeknél fordul elő gyakrabban meghibásodás, és milyen problémák a legjellemzőbbek. Ez az információ pénzt, időt és bosszúságot spórolhat meg a háztartásoknak, a gyártók számára pedig fontos visszajelzések. Segíthetik a fejlesztést, a minőség javítását és azt, hogy jobban igazodjanak a felhasználók igényeihez
– fogalmazta meg Füves Eszter, a Terméktesztek projekt vezetője a felmérés céljairól.
A felmérés nem terjedt ki arra, hogy a felhasználók egy márkán belül pontosan melyik termékről nyilatkoznak. Ezért fontos, hogy a válaszadók tapasztalatait nem javasolt általános igazságként alkalmazni egy márka minden termékére. Az Egyesület terméktesztjei során rendszeresen megbizonyosodunk arról, hogy egy márkán belül is nagyok lehetnek a különbségek egy-egy termék valós teljesítménye vagy éppen minősége között.
Kombinált hűtők – Samsung az élen
A magyar válaszadók 85%-a használ kombinált hűtőszekrényt. Ezek legnagyobb része alulfagyasztós, szabadon álló modell.
A legnépszerűbb márkák itthon a Samsung, az Electrolux és az LG. Összességében is a Samsung a legkelendőbb márka a felmérés alapján (14,2%). Elégedettségi szempontból is a Samsung vitte a prímet a három közül (Samsung 81/100, Electrolux 73/100, LG 80/100), míg megbízhatósági szempontból már az LG-t érezték jobbnak (Samsung 84/100, Electrolux 73/100, LG 86/100) a válaszadók.
A visszajelzések alapján nem ritka a hőfokszabályozás pontatlansága, a leolvasztással kapcsolatos problémák, illetve az ajtózáró rendszer meghibásodása. A válaszadók 37%-a naponta 5–10 alkalommal nyitja ki a hűtőt – ez is magyarázza, miért fontos a hűtők stabil hőmérsékletszabályozása, illetve, hogy hogyan függ ez össze az energiafogyasztással.
Mosogatógépek – inkább cseréljük, mint javíttatjuk
A magyar háztartások kétharmadában van mosogatógép. Ez a legalacsonyabb érték a felmérésben résztvevő országok közül. A legnépszerűbbnek ítélt márkák az itthoni válaszadók szerint: a Bosch, a Whirlpool és az Electrolux. A Bosch összesítésben is az élen végzett s elégedettségi és megbízhatósági szempontból is ezt a márkát ítélték a legjobbnak a három közül.
Ezt alátámasztja a Tudatos Vásárlók Egyesületének mosogatógép terméktesztje is, miszerint a Bosch termékek zöme a jobbak között végzett a tesztelt szempontok szerint. Viszont egy-két kivétel akad ezen a márkán belül is, ezért érdemes utánanézi a kiszemelt termék valós teljesítményének vásárlás előtt.
A felmérésből kiderült, hogy bár a kisebb hibákat sokan javíttatják, egy komolyabb meghibásodásnál már csak minden harmadik tulajdonos gondolja úgy, hogy megéri szerelőt hívni. A legjellemzőbb problémák a szivattyúk, a szárítás, illetve a gombok/programválasztó funkciók meghibásodásából adódnak.
Mosógépek – van még, amelyik akár 16 évig is bírja
A legtöbb háztartásban a mosógép a legintenzívebben használt készülék. A válaszok alapján határozott különbségek vannak abban, mely márkák bizonyulnak tartósnak. A különböző márkák mosógépeinek élettartama 10-16 év között mozog a fogyasztók beszámolói alapján. Hazánkban a Whirlpool a legkapósabb (15,5%), ami európai átlagban csak a nyolcadik helyen végzett (4,8%). Összesítésben a Bosch a nyertes (15,6%), a Miele pedig a második (13,8%) – ezek a márkák nálunk a dobogóra nem jutottak fel (Bosch 9,8%, Miele 4,2%).
A válaszadók leggyakoribb panasza a programválasztó funkciók/gombok meghibásodására, az ajtó záródási problémáira és a centrifugálási funkció hibáira vonatkozott.
Szárítógépek – itthon még nem igazán elterjedt
A felmérésből az látszik, hogy a szárítógép itthon (25,4%) még kevésbé elterjedt, mint Nyugat-Európában (40%), de egyre többen ruháznak be rá. Nálunk a népszerűségi listán első az Electrolux, második a Bosch, harmadik helyen pedig az LG áll. Az összesített sorrend pedig: 1. Bosch (17,1%), 2. Miele (16,7%), 3. AEG (15,4%).
A tipikus problémák közé tartozik – az alap szárítási funkció hibája mellett - a szűrő, a szíj és más háztartási nagygépekhez hasonlóan a programválasztó gombok/funkciók meghibásodása.
