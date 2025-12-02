A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Kevés magyar háztartás készül fel erre a vészhelyzetre: komoly bajuk eshet, ha beüt a katasztrófa
Az ünnepi időszak könnyen kaotikussá válhat, ha karácsony alatt elmegy az áram, leáll a fűtés vagy eldugul a lefolyó. Az Europ Assistance kutatása szerint sok háztartás egyáltalán nincs felkészülve ilyen helyzetekre. A magyarok harmadának nincs bejáratott szakembere műszaki hibákra, és kevesebb mint fele tudna szakiparost hívni csak néhány területre. A gyermeket nevelők kissé jobb helyzetben vannak, 51 százalékuk rendelkezik megbízható mester elérhetőségével.
A karácsonyi készülődés számos hibához vezethet. A fokozott áramterhelés zárlatot okozhat és leállhatnak a sütők vagy a mosogatógépek, a lefolyók pedig könnyen eldugulhatnak. A túlterhelt elektromos hálózat és a hideg miatt megugró fűtési igény miatt sok háztartásban nagyobb az esély váratlan meghibásodásokra. Ezekben a helyzetekben a legtöbben nehezen találnak gyorsan elérhető, megbízható szakembert.
Az Europ Assistance felmérése szerint a 18–69 évesek alig 22 százaléka rendelkezik otthoni asszisztencia-biztosítással. A többség ugyan hasznosnak tartaná, de sokszor a magas javítási költségektől, a feláraktól és a hosszú kiszállási időtől tartanak. Timár Gábor Szabolcs szerint az ilyen biztosítás kifejezetten az ünnepi időszakban jelenthet nagy segítséget, mivel 24 órás szakember-küldést biztosít, munkaszüneti napokon is.
A megelőzés kulcsfontosságú. A háztartási gépeket érdemes ellenőrizni és karbantartani még az ünnepek előtt. A díszvilágítás állapotát is hasznos évente átnézni, mivel a dekorfények és a sok konyhai készülék együttes használata könnyen leverheti a biztosítékot. A gyertyákra is figyelni kell, felügyelet nélkül nem szabad égni hagyni őket.
A kutatás szerint a magyarok 44 százaléka tart leginkább az elektromos zárlattal járó vészhelyzetektől, minden harmadik válaszadó pedig a gázproblémáktól vagy a dugulással járó szennyvízkiömléstől fél. A rossz minőségű, kontár munkát is sokan tapasztalták már. A lakosság több mint fele szerint előfordult, hogy a hívott szakember gyenge minőségű munkát végzett.
Az otthoni asszisztencia-biztosítás ezekre a problémákra kínál megoldást. Megbízható szakemberek érhetők el egész évben, így az ünnepek alatt sem okoz gondot egy váratlan meghibásodás.
