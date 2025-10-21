Ez a legtöbb magyar vállalkozó elrontja: ezért mondanak fel sorra a kollégák

Nemrégiben látott napvilágot egy felmérés a vállalatok belső kommunikációjának hatékonyságáról. Az adatokból kiderül, hogy bár elméletben a vállalkozások többsége fontosnak tartja a hatékony belső kommunikációt, túlnyomó részüknek fogalma sincs, hogyan tudnák azt a gyakorlatban is megvalósítani.

A közelmúltban jelent meg a Munipolis megbízásából készült reprezentatív felmérés eredménye. A vállalkozások belső kommunikációját vizsgáló kutatás sajátos eredményeket hozott. Mint kiderült, a vezetés és az alkalmazottak közötti hatékony belső kommunikációt a cégek 62%-a tartja az egyik meghatározó elemnek a vállalat életében. Ehhez képest csak a cégek 11%-a biztos abban, hogy alkalmazottaik teljesen elégedettek a kommunikációval, 32%-uk pedig nem tudja ezt felmérni, vagy figyelmen kívül hagyja a problémát ‒ ismertette a meglepő arányokat Czinger Erik, a Munipolis magyarországi vezetője.

A kutatás tanúsága szerint mindössze a megkérdezett vállalkozások 16%-a tudja garantáltan, valós időben és tömegesen megszólítani az alkalmazottait, miközben mindössze 25%-uk képes elérni őket, ha a szokásostól eltérő helyszínen dolgoznak/tartózkodnak, és csak 10% tudja garantáltan, tömegesen megszólítani az alkalmazottakat munkaidő után.

A szakember hozzátette: természetesen nem lehet cél, hogy munkaidőn kívül üzenetekkel terheljük a kollégákat, de számtalan olyan információ keletkezhet, ami akár a másnapi munkavégzést is befolyásolja (találkozók, váratlan események, változások stb.), és minden résztvevő közös érdeke az azonnali tájékoztatás. Kiderült az is, hogy a vállalatok negyedénél akár több napig is tarthat, mire az összes alkalmazottat el tudják érni, de csaknem háromnegyedüknek (73%) is több órába telik ugyanez.

A cégek 43%-a nem képes megállapítani, hogy elolvasták-e az üzeneteit, de amely vállalat igen, ott is csak a munkavállalók kicsit több mint harmada (37%) olvassa ezeket.

A felmérés kitért arra is, milyen arányban használják a különböző platformokat az egyes cégek. Az eredmény szintén elgondolkodtató, különösen azoknál a vállalkozásoknál, ahol magas a fizikai vagy terepen dolgozó munkatársak aránya. A platformok mögötti szám azt jelenti, a válaszadók hány százaléka jelezte, hogy használja az adott felületet.

E-mailek 97%, megbeszélések 94%, vállalati hirdetőtábla 81%, intranet 58%, vállalati magazin 46%, közösségi hálózatok 41%, SMS-ek 32%, Microsoft Teams 21%, Slack 6%, okostelefonos alkalmazások 4%.

Mint látható, az elérések annak ellenére nagyon alacsonyak és kontrollálhatatlanok, hogy a cégek jó része több, párhuzamos platformot is „bevet” az üzenetek eljuttatására. Mindezt úgy, hogy a kutatás egyértelműen rámutatott: azok a munkavállalók, akik rendszeresen és időben tájékoztatást kapnak a vállalatnál zajló eseményekről, minden más tényezőtől függetlenül 64%-kal elégedettebbek, míg ugyanezen tájékoztatás hiánya vagy elégtelensége ott van a munkahelyváltás okainak top 4-es listáján.

A közvetlen és tisztelettudó kommunikáció a 45 év feletti munkavállalók, a gyermekes szülők és a fizikai munkások körében például több mint ötszörösére növeli a munkahely iránti lojalitást, a vezetéssel folytatott nyílt, kétirányú kommunikáció pedig körülbelül 27%-ban, azaz csaknem egyharmadában járul hozzá az alkalmazottak elégedettségéhez. Ebből a szempontból csak a jutalom/elismerés mértéke és a munkatársi légkör fontosabb. Ugyanakkor a kommunikáció az a terület ‒ hangsúlyozza Czinger Erik –, amit nagyon gyorsan és hatékonyan lehet fejleszteni, míg a másik kettő lényegesen összetettebb kérdés.