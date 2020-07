Trükköznek a fogyasztással az autógyártók? Tisztul a kép, itt a hivatalos mérés

A vizsgált modellek kompjútereinek csupán harmada mutatta pontosan a fogyasztást az ADAC vizsgálata szerint. A német autóklub azt akarta megtudni, mennyire bízhatunk a fedélzeti számítógépekben, elég felemás a kép.

80 autót vizsgált meg a német autóklub, hogy kiderüljön, mennyire pontosan mondja meg a kompjúter az üzemanyagfogasztást. Hiszen minden sofőr tudni szeretné, pontosan mikor kell majd megállnia tankolni (elektromos autók esetében tölteni). Az ADAC szerint ugyanakkor sok esetben a fedélzeti számítógép pontatlanul számol, sokszor kevesebbet, vagy többet mutat, mint az autó valós fogyasztása 100 kilométeren.

A teszten kiderült, hogy hat jármű tizedre pontosan képes megmondani az üzemanyagfogyasztást. Ezek a modellek a következők: Kia Xceed 1.4 T-GDI, Mercedes B 250e, Mercedes A 200d, Opel Corsa 1.2 DI Turbo, Range Rover Evoque D150 és VW Polo GTI. További 19 jármű fedélzeti számítógépe kevesebb, mint 2 százalékkal (kb. 0,1 literrel) tért el a valóságtól. A németek még elfogadhatónak tartották, ha a rendszer maximum 5 százalékot (nagyjából 0,3 litert) téved.

Téved, de nem úgy, mint hinnéd!

Még a szakértők is meglepődtek, amikor kiderült, hogy a fedélzeti számítógépek java még többet is mutat, mint amennyi a valós fogyasztás volt. A 64 hagyományos motorral szerelt autóból, amit vizsgáltak (a többi elektromos volt) 13-nak is többet mutatott a számítógépe. A legnagyobb eltérést az Audi Q2 35 TDI quattro esetében mérték: mialatt a fedélzeti számítógép 6,6 literes fogasztást mutatott a teszten, az ADAC mérései ennél jóval kevesebbet mutattak, 0,8 liter volt az eltérés, a valóság tehát 13,8 százalékkal kevesebb, mint a gép által mutatott adat.

A benzinesek között a BMW X5 xDrive 45e tévedte a legnagyobbat: a szakértők 9,4 százalékos eltérést mutattak ki, ennyivel evett kevesebbet a BMW, mint amennyit a kompjúter mutatott.

Az összes mérési eredményről készült táblázatot az ADAC honlapján találod.

Címlapkép: Getty Images