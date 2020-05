Operatív törzs: így lehet játszótérre menni, ezt kell fertőtleníteni

Ma 11 órakor kerül sor az operatív törzs szokásos sajtótájékoztatójára. Itt Müller Cecília többe között elmondta, hogyan mennyenek a magyar családok játszótérre, de szó esett arról is, mikor nyithat ki a magyar határ.

Nem csak idősotthonokban terjed a vírus

Müller Cecília elmondta:

a 42 új fertőzött 6 megyéből származik, 5 beteg a kamaraerdei szociális otthonból, 4 a Zala megyei külső kórházi otthonból, a többi nem zárt közösségből. A különféle intézmények újranyitása az új adatoktól függ, nem tud pontos dátumot mondani például az uszodák újranyitására.

Így kell vásárba járni

Müller Cecília elmondta:

a vásárok nem számítanak rendezvénynek, itt nincs létszámlimit,

azt gondolja viszont, hogy ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, melyeket egyébként is folyamatosan mondanak. A vásároknak higiéniailag felkészülten kell várniuk az érkezőket: ilyen a kézmosási lehetőség, a szemétgyűjtés és a tisztaság.

Még mindig rengeteg fertőzött az idősotthonokban

Müller Cecília elmondta:

33 idősotthonban ütötte fel a fejét az új koronavírus, 876 pozitív gondozottat tartanak nyilván, a pozitív dolgozóknak a száma 139. 110-en hunytak el olyan személyek az intézményekben, akiknek pozitív volt a koronavírus-eredménye. 298 fő viszont meggyógyult. A betegfelvételi zárlat hamarosan felodható lesz a kórházak többségében.

Így lehet játszótérre járni

Müller Cecília elmondta:

Az NNK készített ajánlásokat a most működő parkok, játszóterek számára: ezek szerint alapvető a kézhigiéniai szabályok betartása, az üzemeltetőknek biztosítania kell ehhez a feltételeket.

Ha az üzemeltetők ezt nem tudják betartani, mert nincs csatlakozó épület, a szülő vigyen magával fertőtlenítőt.

Csak akkor vigyék le a gyereket játszani, ha a szülő és a gyerek is egészséges, hiszen játszótéren szinte lehetetlen betartani a távolságtartási szabályokat.

A játszótereket, homokozókat rendszeresen takarítani kell. A homokozó homokjának teljes cseréje szükséges nyitáskor, majd naponta át kell forgatni a homokot.

A homokozót nem kell fertőtleníteni, de a műanyag, illetve fajátékokat fertőtleníteni kell.

A nagyobb gyerekeket tájékoztatni kell a járvány veszélyeiről.

A hulladéktárolókat rendszeresen üríteni kell, legalább naponta vagy naponta kétszer, ha megtelnek, akkor rögtön.

A gyermekeknél nincs értelme a maszk használatának, a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés sokkal fontosabb.

Ha lehet, vigyünk otthonról elkészített ételt, italt. "Ahány gyerek, annyi kulacs" - mondta a szakember.

Folyik az adattisztítás

Müller Cecília országos tisztifőorvos a fertőzési adatok ismertetése után elmondta:

Magyarországon a 100 ezer főre jutó fertőzöttek száma 36,8, ezzel meglehetősen jó helyen vagyunk a körülöttünk lévő országokhoz képest.

A fertőzöttek harmada van kórházban, ők 539-en vannak a mai napon, 29-en vannak lélegeztetőgépen.

Az adattisztítás folyamatos, ezért 1-1 földrajzi területen történhetnek változások az adatokat tekintve.

Ezek a hatósági számok

Kiss Róbert rendőr-alezredes elmondta:

1062-re emelkedett a hatásági házikarantén ellenőrzésére regisztrálók száma. Az aktív felhasználók száma 784. Több mint 500 házikarantént rendeltek el tagnap.

Hétfőtől az egész országban kivezették a kijárási korlátozási rendelkezéseket, de a védőtávolságok betartása továbbra is kötelező. A magatartási szabályokat a rendőrség továbbra is ellenőrzi, hat esetben intézkedtek is a rendőrök. 890 esetben intézkedtek a rendőrök eddig összesen. 381-re emelkedett a koronavírussal összefüggésben indított eljárások száma.

A teherforgalomban Tompánál 3 órás, Röszkénél 3 órás, Ártánd határátkelőnél 2 órás várakozásra kell számítani. Személyforgalomnál is láthatók 3-4 órás várakozások.

