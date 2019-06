Ilyen táborokba mennek a celebgyerekek: mutatjuk a nem semmi árakat

A sztárok gyerekeinek is véget ért az iskola, a szülők pedig különféle táborokba küldik őket kikapcsolódni. Geszti Péter lányainak kijutott a jóból: a lovastábor mellett nagyobbik lánya vitorlázni megy, és nyelvi táborba is beiratták őket. Erős Antóniáék pedig idén ki tudták szorítani a költségvetésben az állatkerti tábort az ikreknek. A híradós arról beszélt, egy átlagos családnak "varázsolnia kell", hogy meg lehessen oldani a gyerekek nyári elhelyezését.

A sztárok gyerekeinek is beköszöntött a nyári szünet. Ennek a porontyok ugyan örülnek, de, mint minden szülőnek, a celebeknek is fejtörést okoz, hogy mivel töltsék el tartalmasan a nyári heteket a gyerekek. A Hot magazin most összeszedte, milyen táborokba küldik gyermekeiket a magyar hírességek: akad köztük elég drága kikapcsolódás is!

Geszti Péter nagyobbik lánya egy vitorlástábort nézett ki magának, mivel korábban nagyon élvezte a hajózást a családdal. És, mivel Geszti mindkét lánya tud lovagolni, egy ilyen tematikájú táborba is beíratták őket. Ezen kívül egy angol nyelvi táborba is mennek a gyerekek, ám ez nem lesz ottalvós. Emellett Sára és Lenke a nagyszülőknél is el fog tölteni egy kis időt a nyáron: Körmenden a híresség apósával fogják járni az erdőket.

A Balatonra küldi kisebbik fiát egy hétre Gregor Bernadett. Álmos az iskola szervezésében tölt el egy hetet Zamárdiban, így a színésznő nem aggódik azon, hogy idegenek közé csöppen be a fia. Emellett külön jó, hogy a közeli Bálványoson van a családnak nyaralója, így ameddig Álmos az iskolatársaival szórakozik, édesanyja a közelben, a nyaralóban pihen majd.

Judy kislánya, Maja kétszer kéthetes tánctáborba megy. Az énekesnő gyermeke nemrégiben kezdett egy új egyesületnél táncolni, ők szervezik az összesen egy hónapos edzőtábort. A program nem "ottalvós" Judyék reggel viszik, este pedig hazahozzák Maját, aki emellett még a családdal fog elmenni nyaralni.

Erős Antónia ikrei már évek óta az iskolai szervezésű napközis táborban ütik el az időt nyáron - a sulival néha vidékre is mennek, ott is alszanak. Emellett idén Matyi és Szonja a budapesti állatkert által szervezett Zoo-tábort is kipróbálják, ami régi vágyuk volt.

Sajnos egy ilyen tábor nem fért bele minden nyáron a költségvetésbe, ráadásul nálunk két gyerekről is szó van. (...) Nem tudom, hogy oldja meg a táboroztatást egy átlag magyar család. A szülők szerintem varázsolnak

- mondta Erős Antónia.

Valóban nem egyszerű

Tényleg nem egyszerű, és nem is olcsó táborba küldeni a gyereket a nyárra. Korábban a Pénzcentrumnak nyilatkozott Tóth Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője, aki szintén horrorárakról számolt be:

Egy átlagos, ottalvós nyári tábor heti díja szállással, ellátással hozzávetőlegesen 50 ezer forint, a napközis táborok valamivel olcsóbbak, átlagosan 35 ezer forintba kerülnek egy hétre. Ez a tavalyi árakhoz képest 10 százalékos drágulást jelent. Tapasztalataink szerint egy gyermek átlagosan másfél hetet tölt nyáron valamilyen táborban. Jellemző továbbá, hogy a napközis, azaz a gyermekeket reggeltől délutánig foglalkoztató táborokba több hétre is beíratják a szülők gyermekeiket

- mondta Tóth Béla, aki szerint A legnépszerűbbek az olyan tematikus táborok, mint a sport, a nyelvi vagy az informatikai táborok. Ezek között akár 270 ezer forintos heti díjú táborokat is találhatunk. Az ilyen táborokban természetesen árukhoz mérten extra szolgáltatásokkal és programokkal várják a fiatalokat, például külföldről érkező anyanyelvi tanárok tanítják, vagy prémium kategóriájú szállásokon helyezik el őket, és szabadidejükben akár golfozhatnak is.

De csak egy átlagos árfekvésű, "ottalvós tábor" esetén is, egy 2 gyermekes család már akkor is 100 ezer forintos extra kiadással számolhat a nyári hónapokra, ha gyermekeik csak egy-egy hetet töltenek táborban. Három gyermek, vagy több heti táborozás esetén már többszázezer forintos költséggel is lehet kalkulálni.

Luxustáborok a magyar elitnek

Persze, akinek van pénze, annak nincsenek határok: korábban a Pénzcentrum is összeszedte, milyen luxustáborokat kínálnak az elit gyerekeinek. Ahogy Tóth Béla is kiemelte, idén hódítanak az informatikai és programozó táborok. Óriási a kínálat, 40-50 ezer forintos átlagárral kell számolni, de bőven van ennél drágább is. Vértesszőlősön például játékfejlesztéssel (Kodu, Scratch), virtuális robotok és Lego robot programozással foglalkozhatnak a gyerekek, ezért pedig 120 ezer forintot kell fizetni.

Geszti Péternek mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, ugyanis 35 ezer forint alatt szinte biztos nem ússzuk meg a lovastábort, de inkább 40-50 ezer forintra kell készülni. De akad tábor 130 ezerért is: az Erdélyi lovas vándortábor a Hargita hegységen halad keresztül, érintve annak főbb látnivalóit. Kezdő , de már terepező lovasoknak, és 10 év feletti gyerkőcöknek ajánlják az elfoglaltságot. Az árban viszont még nincs benne az utazás költsége. A tábor szervezőjétől megtudtuk, vonattal mennek, és a jegyet a résztvevőknek még pluszban ki kell fizetniük.

Ha a gyerekek érdeklődnek a média világa iránt, jó megoldás lehet a Due Médiatábor. Ennek ára 89 ezer forint, cserébe tíz napon át kipróbálhatja, milyen az újságírás, tévézés, rádiózás világa. A People Team is szervez médiatábort, több turnusra is lehet jelentkezni. Az első turnus ára 70 ezer forint, aki két turnusra jelentkezik, annak 135 ezer forintot kell fizetnie, aki pedig mind a három turnuson részt vesz, annak 195 ezer forintot kell fizetnie. Szintén azoknak a fiataloknak lehet jó választás, akit érdekel a média, de azon belül a Youtube világa, a harmadik turnusban ugyanis már azzal is kiemelten foglalkoznak.

Ha a fentieket olvasva valaki felszisszent az árakat látva, akkor most szólunk: az igazán drága mulatság a nyelvi tábor - ide mennek Geszti gyerekei is.

Ott alvós tábort 60 ezer alatt nem is nagyon találni, sőt, van olyan napközis tábor, amit Budapestre szerveztek, de így is több mint 70 ezer forint.

Találtunk arra is lehetőséget, hogy a nyelvi tábort ötvözzük valami más tematikájú táborral, például zenetábor, DJ-tábor, vagy épp drón-programozó táborral, ez nagyjából 100 ezer forint körülre jön ki. A Funside több ilyen lehetőséget is kínál, érdeklődésünkre elmondták, az alap tábor 84 ezer forint (ez lehet angol, német, magyar mint idegen nyelv, sport-, amerikai sportok, tenisz-, jóga-, tánc-, kézműves, képzőművészeti, programozás, robotika és média) és emellé lehet választani valamilyen másik lehetőséget, például szörföt, lovaglást, golfot. Az ár ez esetben 84 (vagyis az alaptábor ára) + 25 ezer forint, vagyis 109 ezer forint.

Az Angolfalu Nemzetközi Angol Táborba az általános iskolások 169 ezer forintért vehetnek részt az egyhetes táborban, ahol a gyerekek érkezéstől távozásig angolul beszélnek. Ha az angolszász sportokban is kipróbálná magát a gyerkőc, az a szülőknek 20 ezer forinttal többe kerül, vagyis 189 ezer forintot kell fizetniük. A gimnazisták számára szervezett turnus ennél többe kerül, 259 ezer forintot kell fizetni, a két hetes turnus ára pedig 518 ezer forint.

Németországba is szerveznek nyári táborokat, heti 20 nyevórával, szabadidős és sportprogramokkal, és kirándulásokkal 2 hétre 494 ezer forintba kerül az egyik tábor Oberweselben. Berlinhez közel, másfél napos berlini kirándulással és napi kétféle szabadidős és sportprogrammal (szörf, kajak, kenu, vitorlás) a két hetes turnus ára 596 ezer forintnak megfelelő összeg, 1870 euro.

Ha valaki olaszul tanulna, az részt vehet az észak-olasz kisvárosban, Lignanóban megszervezésre kerülő nyári táborban. Az egy hetes turnus ára 1700 euro, plusz 80 euro a regisztrációs díj, vagyis közel 570 ezer forintot kell fizetni.