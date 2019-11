Fillérekből is kijöhet a családi síelés: ezek idén a legolcsóbb úti célok

Habár itthon az időjárás ismét enyhére fordult, a környező alpesi országokban azért nincs hiány hidegből és fagyból, Ausztriában például extrém havazás volt a hét elején, számos sípályát megnyitottak, szükség esetén pedig már ágyúzzák őket: tehát hivatalosan is megkezdődött a síszezon. Mivel a téli sportok itthon is egyre népszerűbbek, a Pénzcentrum kiderítette, hol érdemes síelni, melyek a legjobb, és főleg a legolcsóbb helyek.

Magyarországon körülbelül félmillióan síelnek, ami nem tűnik alacsony számnak, ám ez a lakosság mindössze 5 százalékát jelenti. A környező országokban, ahol sokkal ideálisabbak a körülmények, ez az arány eléri a 20-30 százalékot is. Itthon decemberben és januárban hagyományosan óriási az érdeklődés a síterepek és a kedvezményes ajánlatok iránt, de a szezon már gyakorlatilag megkezdődött a hegyekben.

Ausztriában rekordhavazás érkezett a hét elején, kedd reggel többfelé esett a hó 1000 méter alatt is, télies képet fest a táj Tirolban, Salzburgban, Karintiában és Stájerország egyes részein is - számolt be a síelők.hu Az elmúlt héten hatalmas hó esett az olasz Alpokban, különösen a Dolomitokban és az Ortler környékén, ide már november első napjaiban megérkezett a tél, beindultak a hóágyúk. Szlovákia legnagyobb síterepén kedden hajnalban beindították a hóágyúkat, és megkezdték az idei szezon előkészítését. A Pénzcentrum a szezon elején annak járt utána, hogy a tavalyi évhez képest vajon mennyit emelkedtek az árak, mikor érdemes foglalni és melyek a legnépszerűbb síterepek az idén.

Gyenge forint: magas árak

"Általában minden évben 2-3 százalékor emelkednek a bérletárak, a szállásárak is hozzávetőlegesen ennyit szoktak változni: az eddigiek alapján az idei évben is ezzel kell számolni. Viszont a magyar utasoknak sajnos ezen felül a jellemzően eurós árak miatt az árfolyam-változással is kalkulálniuk kell" - mondta el a Pénzcentrumnak Nagy Viktória, az Invia marketingmenedzsere. A forint gyengülés azokat érinti, akik a hazai pénznemben fizetnek be az utazásra, ez a Travelex ügyfeleink nagyjából 40 százaléka, mivel nekik sok a külföldön élő magyar utasuk van. Az iroda 2009 óta euróban áraz egyedüliként a magyar piacon.

Legfeljebb 5 százalékos emelkedésre számít a Cartour Europe ügyvezető igazgatója is. Puskás Péter szerint azonban ha egy adott síterepen nagyobb beruházás történt, fejlesztik az infrastruktúrát, akkor jóval nagyobb mértékű emelkedés is szokott lenni - erre mindenképpen érdemes figyelni.

Van ahol pesszimistábbak az előrejelzések, Bihari Gyöngyi, a Skinet utazási iroda vezetője akár a 10 százalékos áremelkedést sem tartja elképzelhetetlennek, a síbérletek esetében még akár ezt meghaladó drágulásra is lehet számítani, hiszen mint mondta, egyre népszerűbb a síelés hazánkban, és ez az árakon is meglátszik.

Így úszod meg a legolcsóbban

Egyértelműen az elő és az utószezon az, amikor olcsóbban meglehet úszni a síelést, ez december eleje és közepe, és március közepe-vége, illetve általában az új év első két hete az az időszak, amikor kedvezőbb árat kínálnak a szállások - tudtuk meg Puskás Pétertől.

Mivel a környező, hegyekkel bőven ellátott országok iskoláiban (Ausztria, Németország, Lengyelország, Szlovákia) februárra esnek a síszünetek, ezeket az időszakokat nem ajánlják az utazási irodák azoknak, akik a lehető legolcsóbban szeretnének csúszni ebben a szezonban, hiszen a szállodák előszeretettel tolják fel az árakat ezekben a hetekben.

Az ár szempontjából a legideálisabb időszak a szezon eleje (ilyenkor találhatunk kifejezetten besíző ajánlatokat is), valamint a december, kivéve a gyakran feláras a karácsonyi-szilveszteri időszakot. Korai hónapokban viszont kiemelten fontos, hogy hóbiztos területet válasszunk, még ha ezért cserébe esetenként kicsit többet is kell utazni. Ma a buszos utak mellett egyre több olyan repülős útból is válogathatunk, ahol az utazásszervezők a sífelszerelésünk szállításáról is gondoskodnak, és ennek költségei is az ajánlat részét képezik.

Az önellátó, apartmanos elhelyezés ára lényegesen kedvezőbb, mint a szállodai, és a síbérleteket az utazásszervezők akár 50 százalékos kedvezménnyel kapják meg Franciaországban, így ez a desztináció ár-érték arányban a legjobb a piacon - emiatt igen népszerű még a távolság ellenére is. Arról nem is beszélve, hogy a leghóbiztosabb síterepek is itt vannak. Érdemes lecsapni az előfoglalási kedvezményekre amik akár 25 százalékos kedvezményt biztosítanak, ezek novemberig még élnek - derül ki a MareMonti Utazási iroda válaszaiból.

Ausztriában személyenként szezonon kívül már 20-22 euróért is kaphatunk apartmant egy éjszakára, Olaszországban pedig 13 és 18 euró között van ugyanez, igaz, ez esetben messzebb kell utaznunk. Franciaországban előszezonban 20 euró, főszezonban több mint a duplájáért, 44 euró környékén találhatunk szállást, míg Szlovéniában ősz végén és tavasz elején 21-25 euró között. A gyerekkedvezmények szállástól függnek, de apartmanban az esetek többségében nincs kedvezmény.

A síbérletek árai

Ausztriában a Zillertal Arena összesen 143 kilométernyi pályáin a felnőtt napijegy 55 euró, gyerekeknek 25 euró, Saalbach-on főszezonban 56 euró a felnőtt jegy, 28 euró a gyerek, előszezonban, december 20-ig ugyanez 51 és 25 euró. Nassfelden előszezonban a felnőtt napijegy 40, főszezonban 46 euró, a kedvezményes jegy 20, illetve 23 euróba kerül. Kreischberg/Murau pályáit ebben a szezonban 46,5 euróért, gyerekként 24 euróért használhatjuk.

Olaszországban Bormiopályáit 43, iletve 41 euróért használhatjuk, előszezonban 42, illetve 40 euróért naponta. A szintén népszerű Tonale pályán 40, illetve a gyermekek 28 euróért csúszhatnak naponta, Alta Badia-n 46 euró a napijegy, az ötnapos bérlet 225 euróba kerül.

Franciaországban Superdevoluy lejtőin a csúszás naponta 37 euró, a 6 napos bérlet 189 euró, Puy St. Vincent pályáink 34,5 euró a a napijegy, a 6 napos bérlet 177 euró.

A szezon legjobb ajánlatai

Az idei év slágerei az úgynevezett Chalet-ek az Inviánál. Ezek kis faházak, melyek elosztásuk és felszereltségük miatt nagyobb családok, 8-10 fős baráti társaságok számára ideálisak. Nagy részük egyben pályaszállás is, és gyakran exkluzívabb, mint egy standard szálloda. Az idei szezon egyik nagy tanulsága lehet az eddigi adatok alapján, hogy többen választanak inkább egy rövidebb turnust, magasabb kategóriájú szállásban, vagyis a síelés mellett az egyéb szolgáltatások (wellness, ellátás) is egyre fontosabb szerepet kapnak a döntésben. A tavalyi preferenciákhoz képest Nassfeld és Bad Kleinkirchheim új kedvencek a piacon, viszont az országok közti sorrend nem változott: Ausztria, Szlovénia, Olaszország, Szlovákia és Franciaország osztoznak a tavalyival megegyező felállásban az első 5 helyen.



"Továbbra is Ausztria Magyarországhoz közelebbi tartományaiban foglalnak a legtöbben az Cartour Europe-nál. Karintia, és Stájerország síterepei a legfelkapottabbak. Karintiában Koralpe, Nassfeld és Gerlitzen a három legnépszerűbb síterep az utasok száma alapján. Stájerországban pedig a Mura-völgyi síterepeket keresi a legtöbb magyar, mint például Grebenzen, Kreischberg és Lachtal. Szlovákia is nagyon népszerű a magyar sízők körében, főleg a rövidebb tartózkodás lehetősége, és a továbbra is olcsóbb szállás és síbérlet árak miatt. Külön meg kell említeni Szlovéniát, ahol egyre többen síelnek, a kiemelkedő ár-érték arány miatt. Itt a legnépszerűbb síterep egyértelműen Krvavec" - mondta el Puskás Péter.

A legnagyobb slágerek a Travelex kínálatában idén Franciaországban Alpe dHuez, a Les 2 Alpes, ami nyáron is nyitvatartó gleccsereivel a leghóbiztosabb síterep, illetve a Briancon/Serre Chevalier síterepe, ahová már 100 ezer forintért is eljuthat valaki egy hétre utazással, szállás és 250km-es összefüggő pályarendszerre érvényes síbérlettel.