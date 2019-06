Ezt kevés magyar tudja: így lehet pofátlanul olcsó a luxusnyaralás

Egyre több, a fiatal korosztályhoz tartozó, nyelveket beszélő utazó szervezi saját maga a nyaralását, hiszen ma már mindenki számára elérhetőek a fapados légitársaságok olcsó járatai, és az online szállásfoglalási rendszerek. De vajon ilyen körülmények között fennmaradhatnak-e az utazási irodák - erre a kérdésre is válaszolt a Pénzcentrumnak adott interjúban Dr. Szvoboda János. A Neckermann cégvezetője elárulta, mik a legnépszerűbb úti célok ezen a nyáron, és mikor foglaljunk, ha igazán jó áron akarunk nyaralni. Interjú.

Pénzcentrum: Áprilisban írta meg a Pénzcentrum, hogy a nyugat-európai turisták körében egyre kevésbé népszerű úti cél Horvátország, és akkor úgy tűnt, idén a magyarok is szívesebben mennek más irányokba idén nyáron. Ön hogy látja, beigazolódott ez a jóslat, visszaesett az Isztria népszerűsége?

Dr. Szvoboda János: Horvátországban eléggé felmentek az árak, döntően ez lehet az oka ennek, de azért ez továbbra is nagyon jó úti cél, a tenger ugyanolyan gyönyörű, az emberek is kedvesek, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani a horvátországi nyaralást. Hozzá kell tenni azt is, hogy nem tudjuk egészen pontosan mérni, hogy mi is történik a déli szomszédunknál. Én most innen azt látom, hogy rendre megtelik az ország a szezonban, legfeljebb nem irodán keresztül foglalnak az emberek, hanem mondjuk direktben. Ilyen szempontból nem könnyű az utazási irodák élete, pláne, ha csak egy sima szállásfoglalásról van szó. Éppen ezért nekünk tudnunk kell valamilyen hozzáadott értéket is nyújtani, mert ha csak annyit teszünk, hogy lefoglaljuk a szállást, az nem elég, azt ma már meg tudja tenni mindenki maga is.

Fennmaradnak. A fiatalabbaknak, akik sokat utazgatnak ide-oda, sokkal rugalmasabbak, nekik talán jobban belefér, ha félresikerül valami a szervezés körül. De nem ők vannak többségben, és ha valaki már a családjával, 1-2-3 gyerekkel utazik, jobban meggondolja, mire adja ki a pénzét. Az év legszebb napjaira készülnek közösen, és ha ott valami félresikerül, ha nincs kéznél segítség, ezt nem kívánja magának senki.

Mi sikerülhet félre?

Sok minden. Azok közül, akik rendszeresen maguknak intézik az utazásaikat, nem nagyon tudok olyat, aki ne futott volna már bele valamilyen problémába. Előfordul például, hogy túlfoglalja magát szállást kínáló oldal, és akkor ugrott a szállodai szoba. Nem állítom, hogy egy utazási irodánál nem fordulnak elő hibák, de ott van kihez fordulni, akinek kötelessége a segítségnyújtás. Van felelős, akit elő lehet venni, akit akár be lehet perelni, ha nem kompenzálja az utazókat az esetleges hiányosságokért. Ha egy repülőtársaság csődbe megy, az ember bukja a repülőjegy árát, még ha félmillió forintba is került, ám

az utazásszervezőkre olyan jogszabályi előírások vonatkoznak, amelyek nagyon szigorúak, és amelyeknek mindenképpen meg kell felelniük.

Utazási csomag esetében akkor is biztosítania kell az utazásszervezőnek a nyaralást, ha a légitársaság csődje miatt az ember egyébként elveszítené a repülőjegy árát! Fontos, hogy bejegyzett utazási irodáról beszélünk, ott van egy törvényi megfelelés, ami egy jelentős biztonságot jelent: van kaució, vagyoni biztosíték, ha valami pénzügyi probléma, csőd történne, akkor is jótáll a biztosító vagy a bank.





Meglátásom szerint tehát az emberek online tájékozódnak, de továbbra is igénylik a személyes kontaktust, az utazási tanácsadást, de minimum a megerősítést, hogy amit kiválasztottak, az biztosan rendben lesz.

Lehet, hogy emiatt kevesebbszer jönnek be az utazási irodába, mint régen, de azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan továbbra is igénybe veszik szolgáltatásainkat. A honlapunkon még chat szolgáltatás is van. Amikor bevezettük, nem hittem ebben, de tévedtem, szeretik az emberek, és rengeteg foglalás érkezik ezen keresztül.

Chatbotokat alkalmaznak?

Nem, munkatársaink ülnek a gép előtt, közülük az egyik leglelkesebb Magdi, aki 70 éves, és még este 10 órakor is örömmel chatel az ügyfelekkel. Ő lett az egyik customer hero ebben az évben, olyan kiváló munkát végez. Jó ez a formula, hiszen online, azonnali, XXI. századi, mégis benne van az emberi tényező. Mi ezt omnichannelnek hívjuk, tehát minden csatornán keresztül kapcsolatba lépnek az utazók a szolgáltatóval: online tájékozódik, ez az első, utána bemegy egy-két utazási irodába, felhívja ezt, azt, chatel, e-mailt ír stb. A döntési folyamat viszonylag hosszú lehet, hetekig, hónapokig eltarthat, amíg tervezgetnek az utazók, és ebben a folyamatban egyre fontosabb szerepe van a technológiának. Végül online viszonylag kevesen foglalnak, mégis ezeknek a csatornáknak az igénybevételével történik az utazás kiválasztása, és az utazási szerződés megkötésében is komoly szerepük van.

Hány ember dolgozik a chaten?

A 21 irodából álló hálózatunk minden munkatársa bekapcsolódhat ebbe a rendszerbe. Van egy mini contact center a központban, ez háromfős, nekik az a feladatuk, hogy koordinálják ezt a hálózati tevékenységet, ők osztják ki a beérkező leadeket, és aki ráér, éppen nem ügyféllel foglalkozik, kiszolgálja az igényeket.

Szívesen végzik ezt a feladatot a kollégák?

Hogyne, hiszen mérhetően hatékonyabb, mint a klasszikus utazási irodai munka. Ahhoz képest, hogy mennyien utaznak, viszonylag kevesen mennek be egy irodába. Felgyorsult világunkban sokaknak nem fér bele az esetleges irodai várakozás. Azért is használják ezt a sok csatornát, mert prompt meg tudják tenni, amikor eszükbe jut, amikor éppen ráérnek, nem igényel külön időráfordítást. Természetes emberi igény, hogy egyre több információt akarnak összegyűjteni, gondolkodni akarnak, megbeszélni a családtagokkal. Ha valaki bemegy egy utazási irodába, annak a legtöbbször az a vége, hogy jó, megbeszélem a családdal. Lehet, hogy legközelebb már telefonál, és így köti meg az utazási szerződést. Erre e-mailben, chaten is van lehetőség.

Ön hisz az utazási irodák jövőjében?

Igen, de fejlődnünk kell mind technológiai, mind humán értelemben! A technológiai fejlődés nem áll meg, nagyon komoly fejlesztésekre van szükség. Drága és összetett rendszerekről beszélünk, amiket akárki nem tud megépíteni, és nem is minden cég tudja ezeket megengedni magának. Az is igaz, hogy sokszor a nulláról könnyebb valamit megcsinálni, mint egy 30 éves rendszert toldozgatni, igazítani a XXI. századhoz. De hiszek a kollégáimban is, nagyon fontos lesz a jövőben is az emberi tényező.

Mi lehet az utazási irodán keresztüli foglalásban a hozzáadott érték?

Mi nagyban vásárolunk, ezért olyan egyedi megállapodásaink vannak a szállodákkal, légitársaságokkal és egyéb turisztikai szolgáltatókkal, melyek olyan végárat eredményeznek, amely kedvezőbb, mint amit magának képes innen-onnan összeszedni az ember.

Persze a szállodák igyekeznek direktben a legalacsonyabb árakat adni, hogy ne kelljen jutalékot fizetni, így ha csak egy szállásfoglalásról van szó, ehhez már nem lehet sokat hozzátenni. De abban az esetben, ha az utazást is meg kell szervezni, több szállást is kombinálni, ha nyelvi problémák vannak, mindenképpen érdemes utazási irodához fordulni. Nyilván a fiataloknál a nyelvtudás kevésbé probléma, de az idősebb korosztály még emiatt is nagyon igényli szolgáltatásainkat.

Mi az, ami most nagyon népszerű?

Törökország. All inclusive, ötcsillagos szállodában. Egyáltalán nem olcsó, de ár/érték arányban nagyon erős, szinte verhetetlen. Emellett Görögország, Spanyolország és Bulgária a legnépszerűbb desztinációk utasaink körében. Kiemelném, idén újra szervezünk nyaralásokat Kos szigetére. Ez Magyarországon kizárólag nálunk kapható budapesti indulású charter járattal. Idén úgy tűnik, egyre többen fedezik fel Ciprust is, mely egy látnivalókban és kínálatban gazdag, különleges, és egy kicsit exkluzívabb úti cél. Egyre többen keresik az All Inclusive nyaralásokat, az idei szezonban a foglalások 60 százaléka ilyen csomag volt, míg félpanziót utasaink negyede választott. Én magam is azt gondolom érdemes ezt a szolgáltatást igénybe venni, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy annak való, akit nem zavar az esetleg ezzel járó nagyobb tömeg.

Milyen korosztály utazik jellemzően Önökkel?

Mindenféle korosztály képviselteti magát, a csecsemőtől az aggastyánig, legtöbben a 30-50 közöttiek utaznak velünk. Minden korosztályban növekedés van, a legfiatalabbak körében azonban kisebb a növekedés. A huszonévesekhez kicsit nehezebb eljutni, de amint bejön a család a képbe, megtalálnak minket.

Anyagilag is jobban ki lehet jönni, ha utazási iroda szolgáltatásait vesszük igénybe?

Hogyne. Ha nyaralni akar, legjobban teszi, ha utazási irodához fordul, és utazási csomagot foglal. Az utazási irodák ebben szinte verhetetlenek. Persze lehetnek kivételek, ha valaki lecsap egy nagyon olcsó fapados repülőjegyre és szállodára, de nem ez a jellemző.

Én azt gondolom, hogy árban abszolút versenyképesek vagyunk, mivel nagy tételben vásárlunk, és kifejezetten alacsony árrésszinttel kalkuláljuk utazásainkat.

Ha ezen a nyáron akar valaki elmenni Görögországba, és megnézi, hogy a szállást kínáló oldalakon mennyibe kerül, akkor azt tapasztalja, hogy egyáltalán nem olcsó. Pláne ilyenkor, amikor már szinte tele vannak a szállodák, hiszen az utolsó helyeket nem kótyavetyélik el, hanem a lehető legmagasabb áron árusítják ki. Ehhez képest előfoglalási szezonban még van választék, van kedvezmény. A legjobb ajánlatok hamar elfogynak, nem tartogatják azokat az utoljára érkezőknek. A fapados légitársaságok is általában az utolsó helyeiket már csak nagyon drágán adják oda.

Léteznek még a hagyományos first minute, last minute kedvezmények?

A first minute, az előfoglalás egyre elterjedtebb, olyannyira fejlődik évről évre, hogy az minket is meglep. Éppen ezért néha nehezen tudjuk megbecsülni a szezon elején, hogy mennyi lesz a tényleges növekedés, és mennyi a bookingok szezonalitás változása, hiszen évről évre korábban foglalnak az emberek.

Mi tavaly szeptemberben kezdtük el az idei nyári utak értékesítését, január végéig pedig a charterkapacitásunk felét már eladtuk.

Mekkora kedvezménnyel lehet foglalni januárban a későbbi árakhoz képest?

10-40 százalékkal olcsóbb a szállás, viszont a repülőjegyből nincs ekkora kedvezmény. Ez azért van, mivel a szállásadók különösen érdekeltek abban, hogy meglegyen az a bázis, amire felépítik az egész szezont.

Last minute kedvezmények is vannak még, vagy végleg leáldozott nekik?

El lehet csípni komoly kedvezményeket, de nagyon rá is lehet fizetni a kivárásra.

Az emberek általában azt gondolják, hogy az utolsó pillanatban majd csak találnak valamit, de valójában mindenhol nagyon jól megy a szezon.

Az észak-afrikai úti célok az elmúlt években visszaestek ugyan, de Egyiptom, Tunézia szép lassan jönnek már vissza. Az összes többi úti cél viszont nem kínál annyira nagy kapacitást, hogy túl sok szabad hely maradjon a főszezon utolsó pillanataira. Örül az ember, ha helyet talál, nemhogy még az nagyon olcsó is legyen. Én mindenkit arra biztatok, hogy minél előbb döntsön, annál kedvezőbb árat fog találni.

Talán a globális felmelegedés miatt a hagyományos nyaralószezon folyamatosan tolódik ki, sok helyen még szeptemberben is meleg, nyári időjárásra lehet számítani. Várható, hogy emiatt a jövőben kisebb kedvezményekkel fogunk tudni utazni már ősszel?

Ez szerintem nem igaz. Az, hogy mi itt, Magyarországon azt gondoljuk, hogy június közepétől augusztus végéig tart a szezon, ez az iskolai szünet miatt van. De egész Európában, főleg a nagy küldő országokban, például Németországban a szeptember közepe még abszolút főszezonnak számít, és az ez árakban is meglátszik: csak kisebb mértékben csökken az ár szeptemberben, hiszen Törökországban október végéig, Egyiptomba pedig a legjobb novemberben utazni. A kedvelt nyaralóhelyeken eddig is nagyon meleg volt nyáron, ezek nem tudnak már tovább melegedni, inkább a mi régiónkban tapasztaljuk, hogyan durvul az időjárás.

Ön mit tapasztal, magyarok nyitnak a szeptemberi, októberi időpontok felé?

Ez attól függ, hogy vannak-e gyerekek a családban. Ha nincsenek, akkor egyre nyitottabbak arra, hogy elő- vagy utószezonban utazzanak. Egyrészt árban azért ez kedvezőbb, másrészt nincs akkora tömeg, nincs akkora forróság, ugyanakkor a tenger szeptemberben a legmelegebb.

Szinte nem telik el úgy nyár, hogy ne érkezne hír egy utazási iroda csődjéről. Hogy bizonyosodhatnak meg az utazók, hogy biztonságos az iroda, milyen kritériumoknak kell megfelelnie?

Nagyjából ezer utazási iroda van ma Magyarországon, ehhez képest az elmúlt öt évben kevesebb mint tíz iroda mehetett talán csődbe, ami azt jelenti, hogy arányuk még az 1 százalékot sem éri el. Mondjon még egy szakmát, ahol ilyen alacsony a csődök aránya! Persze a média szereti a negatív híreket, és ez a csemegék közé tartozik, aminek nem örülünk. Ez nem kelti jó hírét az utazási irodáknak. Ezért emiatt neheztelek is, hiszen a szakma jelentős része nagyon tisztességesen végzi a munkáját, sokkal inkább biztonságot nyújt az ügyfeleknek, nem pedig kockázatot.

De be kell számolni ezekről az eseményekről, az embereknek jogukban áll tudni róluk.

Igen, de a vagyoni biztosíték, amit az EU-s jogszabályok is előírnak, az esetek többségében fedezetet nyújt a kártalanításra. Mindazonáltal érdemes megnézni, hogy kivel utazik az ember, mindenképpen bejegyzett utazási irodát keressünk. Ezt könnyű ellenőrizni. A MUISZ-tag utazási irodák forgalmukkal a piac 80 százalékát fedik le, és nem is emlékszem, mikor ment utoljára csődbe MUISZ-tag. De ha már biztonságról beszélünk, az utazóknak leginkább azt érdemes megjegyezniük, hogy lehetőleg utazási csomagot válasszanak, ne csak egyedi utazási szolgáltatásokat, mert a legnagyobb biztonságban akkor vannak, ha utazási csomagot vásárolnak. Erre vonatkoznak azok az EU-direktívák, amelyek védik őket.

Az utazási csomag tartalmazza az utasbiztosítást is?

Nem feltétlenül, az már opcionális, hiszen akkor kötelező lenne, és az ma már nem divat. Egyébként Lengyelországban például kötelező eleme a csomagnak. Szerintem Magyarországon jól működik a rendszer, és aki utazási irodával utazik, azok döntő többsége vásárol biztosítást. Egyrészt van a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, másrészt útlemondási biztosítást is szoktak kötni: ha valami váratlan dolog közbejön. Sőt, mi kínálunk olyan flexibilis megoldást is csekély díj ellenében, ami lehetővé teszi, ha meggondolja magát valaki, akkor akár 10 nappal indulás előtt módosíthatja a nyaralását. Átfoglalhat akár másik országba is.

Érzékelhető, hogy a vásárlóerő növekedésével egyre nagyobb az utazási irodák forgalma?

Igen, nagyon örvendetes tendencia figyelhető meg, egyrészt egyre többen utaznak, másrészt egyre színvonalasabb nyaralásokat engedhetnek meg maguknak az emberek. Aki korábban belföldi útra ment, az most külföldre. Pár éve még busszal, ellátás nélkül Horvátországba utazott, ma pedig már Törökországban nyaral all inclusive ellátással.

Azokat a fiatalokat, akik maguk foglalnak, meg lehet győzni az extra szolgáltatásokkal, idegenvezetővel, ingyenes fakultatív programokkal?

Azért a fakultatív programokért általában fizetni kell! De az fontos mindenki számára, hogy ahová elutazik, ott ne csak egy szálloda legyen, hanem legyenek egyéb látványosságok, programok, amikkel el lehet tölteni az időt. Nyilván minél több ilyet tud felvonultatni egy célterület, annál vonzóbb lesz. Bulizni vágyó fiatalok számára például nem Törökország az első számú úti cél, Bulgária vagy Ibiza is vonzóbb lehet számukra.

(A képeket Mudra László készítette.)