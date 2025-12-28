Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 28.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 28.

Névnap

Kamilla

Deviza árfolyam

EUR: 388.03 Ft

CHF: 417.63 Ft

GBP: 444.98 Ft

USD: 329.53 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 20.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 34, 55, 56, 57

Joker: 140988

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 17 db

3-as találat: 2273 db

2-es találat: 69671 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 9720 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.29: Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. A nyugatias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -2 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.

2025.12.30: Szakadozott hidegfronti felhőzet vonul át az ország fölött északi irányból, majd mögötte a déli óráktól egyre többfelé kiderül az ég, így általában sok napsütés várható. Helyenként - különösen északkeleten - hózápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. Ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, felső légúti tünetek is gyakrabban jelentkezhetnek. (2025.12.28)

Akciók

