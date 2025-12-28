Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a...
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 28.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 28.
Névnap
Kamilla
Friss hírek
- Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
- Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
- Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
- Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
- Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
- Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
Deviza árfolyam
EUR: 388.03 Ft
CHF: 417.63 Ft
GBP: 444.98 Ft
USD: 329.53 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. december 20.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 34, 55, 56, 57
Joker: 140988
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 17 db
3-as találat: 2273 db
2-es találat: 69671 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.29: Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. A nyugatias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -2 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.
2025.12.30: Szakadozott hidegfronti felhőzet vonul át az ország fölött északi irányból, majd mögötte a déli óráktól egyre többfelé kiderül az ég, így általában sok napsütés várható. Helyenként - különösen északkeleten - hózápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. Ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, felső légúti tünetek is gyakrabban jelentkezhetnek. (2025.12.28)
Akciók
-
