2025. december 28. vasárnap Kamilla
2 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 28.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 28.)

Pénzcentrum
2025. december 28. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 28.

Névnap

Kamilla

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.03 Ft
CHF: 417.63 Ft
GBP: 444.98 Ft
USD: 329.53 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 20.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 51. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 34, 55, 56, 57
Joker: 140988

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 17 db
3-as találat: 2273 db
2-es találat: 69671 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.29: Túlnyomóan derült, napos időre van kilátás csapadék nélkül. A nyugatias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és -2 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1, 6 fok között valószínű.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.12.30: Szakadozott hidegfronti felhőzet vonul át az ország fölött északi irányból, majd mögötte a déli óráktól egyre többfelé kiderül az ég, így általában sok napsütés várható. Helyenként - különösen északkeleten - hózápor előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A minimum-hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 0, +6 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés léphet fel. Ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok, felső légúti tünetek is gyakrabban jelentkezhetnek. (2025.12.28)

