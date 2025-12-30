Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
Újabb vasúti incidens történt Budapesten: kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron
Kedd reggel kisiklott egy mozdony a budapesti Déli pályaudvaron. A MÁV szerint az utasforgalom biztonságát nem érintette az eset, írja a 24.hu.
Kedden reggel 7 óra 40 perc körül kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvar területén. A MÁV tájékoztatása szerint a baleset a pályaudvar tárolóvágányain történt, tolatási művelet közben.
A vasúttársaság közlése alapján a mozdony alacsony sebességgel haladt, amikor műszaki hiba miatt kisiklott. A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, az incidens pedig az utasforgalomtól elkülönített, üzemi területen zajlott.
A műszaki mentés megkezdődött, és a munkálatok a vonatforgalom zavarása nélkül folynak a tárolóvágányokon. A visszaemelésig egy dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését, így a Déli pályaudvar közlekedésében nem alakult ki fennakadás.
2024 augusztusában egy InterCity siklott ki a Keleti pályaudvarnál, ahol csak egy időben végrehajtott vészfékezés akadályozta meg az ütközést. Idén szeptemberben pedig a váci vonalon történt kisiklás, amelynek során két utas könnyebben megsérült.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A Pénzcentrum 2025. december 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
A BKK szilveszter éjjel több metró-, villamos- és buszjáratot indít éjjel, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen.
Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Egy 21 éves magyar férfi rekedt a Magas-Tátrában, mentőhelikopterrel szabadították ki.
Szeptemberben kisiklott egy vonat, majd a mentés körülményei is kérdéseket vetettek fel. Januártól részlegesen újraindul a forgalom.
A Pénzcentrum 2025. december 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet.
Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.
A Pénzcentrum 2025. december 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!
Teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".
Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az...
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a méréseket ismertető térkép szerint.
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
