Közelkép vasúti sínek. Alacsony mélységű mező.
Utazás

Újabb vasúti incidens történt Budapesten: kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron

Pénzcentrum
2025. december 30. 17:08

Kedd reggel kisiklott egy mozdony a budapesti Déli pályaudvaron. A MÁV szerint az utasforgalom biztonságát nem érintette az eset, írja a 24.hu.

Kedden reggel 7 óra 40 perc körül kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvar területén. A MÁV tájékoztatása szerint a baleset a pályaudvar tárolóvágányain történt, tolatási művelet közben.

A vasúttársaság közlése alapján a mozdony alacsony sebességgel haladt, amikor műszaki hiba miatt kisiklott. A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, az incidens pedig az utasforgalomtól elkülönített, üzemi területen zajlott.

A műszaki mentés megkezdődött, és a munkálatok a vonatforgalom zavarása nélkül folynak a tárolóvágányokon. A visszaemelésig egy dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését, így a Déli pályaudvar közlekedésében nem alakult ki fennakadás.

2024 augusztusában egy InterCity siklott ki a Keleti pályaudvarnál, ahol csak egy időben végrehajtott vészfékezés akadályozta meg az ütközést. Idén szeptemberben pedig a váci vonalon történt kisiklás, amelynek során két utas könnyebben megsérült.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #MÁV #baleset #Budapest #vasút #déli pályaudvar #mozdony #tolatás

