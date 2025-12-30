2025. december 30. kedd Dávid
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletember ellenőrzi a tőzsdei adatokat.
Gazdaság

Rekordközelben búcsúzik az évtől a BUX: vegyes mozgások a vezető részvényeknél.

Pénzcentrum
2025. december 30. 20:01

Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index 78,39 pontos, 0,07 százalékos pluszban, 111 031,79 ponton fejezte be a napot. Ennél magasabb záróértéket legutóbb egy héttel korábban ért el az index, akkor 111 046,97 ponton állt meg.

A részvénypiac összforgalma 11,6 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége gyengült az előző záráshozképest, egyedül az OTP tudott erősödni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Takács András szerint a BUX emelkedését a kedvezőbb piaci hangulat magyarázza, annak ellenére, hogy az év végére jellemzően visszafogott befektetői aktivitás volt tapasztalható. Jelentősebb vállalati hírek és nagy árfolyamkilengések nem érkeztek, az OTP azonban korrigálta a hétfői esését, ami a forgalmat is élénkítette az év utolsó kereskedési napján.

  • A Mol árfolyama 14 forinttal, 0,47 százalékkal 2940 forintra csökkent, 990,2 millió forintos forgalom mellett.
  • Az OTP részvényei 90 forinttal, 0,26 százalékkal 35 100 forintra erősödtek, forgalmuk elérte a 7,4 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,33 százalékkal 1792 forintra esett, 1,1 milliárd forintos forgalomban.
  • A Richter papírjai 20 forinttal, 0,2 százalékkal 9865 forintra gyengültek, a részvények forgalma 753,5 millió forint volt.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 022,50 ponton zárt, ami 40 pontos, 0,4 százalékos emelkedést jelent a hétfői záráshoz képest.

Éves összevetésben a BUX kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A tavalyi záráshoz képest 31 705,13 ponttal, csaknem 40 százalékkal emelkedett. Az index július 9-én lépte át először a 100 ezer pontos szintet. A BÉT standard kategóriájának kínálata 2025-ben is bővült, áprilisban a Goodwill Pharma Nyrt., decemberben pedig a STRT Holding Nyrt. részvényei kerültek be a jegyzésbe.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vezető részvények közül éves alapon az OTP teljesített a legjobban, árfolyama 61,83 százalékkal emelkedett. A Magyar Telekom 40,66 százalékos, a Mol 7,69 százalékos pluszban zárta az évet, míg a Richter részvényei 5,14 százalékot veszítettek értékükből. A BUMIX index 2025-ben összességében 44,73 százalékos növekedést mutatott.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:01
19:44
19:28
19:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 30. 06:00
Sok befektető fog hibázni 2026-ban - kerüld el a csapdákat I Invest  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 30. 12:18
Jogerősen is pert vesztett az RTL a Media1 ellen - megjött az írásos indoklás
Kézbesítette a Fővárosi Ítélőtábla az írásos indokolást, amely részletesen megmagyarázza, miért utas...
Holdblog  |  2025. december 30. 11:13
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) szto...
Bankmonitor  |  2025. december 29. 10:09
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis buy now, pay later (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési f...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 29. 07:45
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kics...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
1 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
3
1 napja
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
4
6 napja
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
5
1 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartás
az állam pénzügyi gazdálkodása. Részei: központi költségvetés, önkormányzatok költségvetése, elkülönített állami pénzalapok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 19:02
TOP10 kvíz 2025-ből: ezek voltak a legnépszerűbb, legkönnyebb és legnehezebb kérdéssorok az idén
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 18:03
Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le!
Agrárszektor  |  2025. december 30. 19:29
Durva, ami a boltokban zajlik: már ennyibe kerül egy kiló virsli itthon