Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Rekordközelben búcsúzik az évtől a BUX: vegyes mozgások a vezető részvényeknél.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index 78,39 pontos, 0,07 százalékos pluszban, 111 031,79 ponton fejezte be a napot. Ennél magasabb záróértéket legutóbb egy héttel korábban ért el az index, akkor 111 046,97 ponton állt meg.
A részvénypiac összforgalma 11,6 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége gyengült az előző záráshozképest, egyedül az OTP tudott erősödni.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Takács András szerint a BUX emelkedését a kedvezőbb piaci hangulat magyarázza, annak ellenére, hogy az év végére jellemzően visszafogott befektetői aktivitás volt tapasztalható. Jelentősebb vállalati hírek és nagy árfolyamkilengések nem érkeztek, az OTP azonban korrigálta a hétfői esését, ami a forgalmat is élénkítette az év utolsó kereskedési napján.
- A Mol árfolyama 14 forinttal, 0,47 százalékkal 2940 forintra csökkent, 990,2 millió forintos forgalom mellett.
- Az OTP részvényei 90 forinttal, 0,26 százalékkal 35 100 forintra erősödtek, forgalmuk elérte a 7,4 milliárd forintot.
- A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,33 százalékkal 1792 forintra esett, 1,1 milliárd forintos forgalomban.
- A Richter papírjai 20 forinttal, 0,2 százalékkal 9865 forintra gyengültek, a részvények forgalma 753,5 millió forint volt.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 022,50 ponton zárt, ami 40 pontos, 0,4 százalékos emelkedést jelent a hétfői záráshoz képest.
Éves összevetésben a BUX kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A tavalyi záráshoz képest 31 705,13 ponttal, csaknem 40 százalékkal emelkedett. Az index július 9-én lépte át először a 100 ezer pontos szintet. A BÉT standard kategóriájának kínálata 2025-ben is bővült, áprilisban a Goodwill Pharma Nyrt., decemberben pedig a STRT Holding Nyrt. részvényei kerültek be a jegyzésbe.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A vezető részvények közül éves alapon az OTP teljesített a legjobban, árfolyama 61,83 százalékkal emelkedett. A Magyar Telekom 40,66 százalékos, a Mol 7,69 százalékos pluszban zárta az évet, míg a Richter részvényei 5,14 százalékot veszítettek értékükből. A BUMIX index 2025-ben összességében 44,73 százalékos növekedést mutatott.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
Súlyos látlelet a magyar közutakról, vasúthálózatról: ha ez így megy tovább, nyugodtan készülhetünk a katasztrófára
Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók.
Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.
A Moody’s rendkívüli döntéssel a befektetésre nem ajánlott kategóriába rontotta Budapest hitelminősítését, és további leminősítést is kilátásba helyezett.
Kismértékben erősödött a forint hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest.
A részvénypiac forgalma 9,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok vegyes mozgást mutattak a december 23-i záróárakhoz képest.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
Vállalatvezetők, közgazdászok, tudósok és közéleti szereplők adtak éles, sokszor meglepően őszinte képet 2025-ben a magyar valóságról a Pénzcentrumnak.
Az előző évektől eltérően ezúttal az új év kezdetén tart sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben.
Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Nincs több kérdés: már biztos, hamarosan rengeteg pénzt veszít Magyarország, a következmények súlyosak
Magyarország a jogállamisági viták következtében a kohéziós források harmadától és a helyreállítási alap forrásainak szinte egészétől el van zárva.
Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én.
Olcsó energia, munkaerő, biztonság és exportpiacok: mind eltűntek. Kérdés, mire építhet Németország a következő évtizedben.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.