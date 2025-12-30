Rekordközelben búcsúzik az évtől a BUX: vegyes mozgások a vezető részvényeknél.

Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index 78,39 pontos, 0,07 százalékos pluszban, 111 031,79 ponton fejezte be a napot. Ennél magasabb záróértéket legutóbb egy héttel korábban ért el az index, akkor 111 046,97 ponton állt meg.

A részvénypiac összforgalma 11,6 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége gyengült az előző záráshozképest, egyedül az OTP tudott erősödni.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Takács András szerint a BUX emelkedését a kedvezőbb piaci hangulat magyarázza, annak ellenére, hogy az év végére jellemzően visszafogott befektetői aktivitás volt tapasztalható. Jelentősebb vállalati hírek és nagy árfolyamkilengések nem érkeztek, az OTP azonban korrigálta a hétfői esését, ami a forgalmat is élénkítette az év utolsó kereskedési napján.

A Mol árfolyama 14 forinttal, 0,47 százalékkal 2940 forintra csökkent, 990,2 millió forintos forgalom mellett.

14 forinttal, 0,47 százalékkal 2940 forintra csökkent, 990,2 millió forintos forgalom mellett. Az OTP részvényei 90 forinttal, 0,26 százalékkal 35 100 forintra erősödtek, forgalmuk elérte a 7,4 milliárd forintot.

90 forinttal, 0,26 százalékkal 35 100 forintra erősödtek, forgalmuk elérte a 7,4 milliárd forintot. A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,33 százalékkal 1792 forintra esett, 1,1 milliárd forintos forgalomban.

árfolyama 6 forinttal, 0,33 százalékkal 1792 forintra esett, 1,1 milliárd forintos forgalomban. A Richter papírjai 20 forinttal, 0,2 százalékkal 9865 forintra gyengültek, a részvények forgalma 753,5 millió forint volt.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 022,50 ponton zárt, ami 40 pontos, 0,4 százalékos emelkedést jelent a hétfői záráshoz képest.

Éves összevetésben a BUX kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A tavalyi záráshoz képest 31 705,13 ponttal, csaknem 40 százalékkal emelkedett. Az index július 9-én lépte át először a 100 ezer pontos szintet. A BÉT standard kategóriájának kínálata 2025-ben is bővült, áprilisban a Goodwill Pharma Nyrt., decemberben pedig a STRT Holding Nyrt. részvényei kerültek be a jegyzésbe.

A vezető részvények közül éves alapon az OTP teljesített a legjobban, árfolyama 61,83 százalékkal emelkedett. A Magyar Telekom 40,66 százalékos, a Mol 7,69 százalékos pluszban zárta az évet, míg a Richter részvényei 5,14 százalékot veszítettek értékükből. A BUMIX index 2025-ben összességében 44,73 százalékos növekedést mutatott.