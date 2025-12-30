2025. december 30. kedd Dávid
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 30.)
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 30.)

2025. december 30. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 30.

Névnap

Dávid

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.45 Ft
CHF: 416.22 Ft
GBP: 443.41 Ft
USD: 328.15 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 35010 Ft
MOL: 2954 Ft
RICHTER: 9885 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.31: A napsütést követően észak felől erősen megnövekszik a felhőzet. Főként délutántól valószínű elszórtan - legkisebb eséllyel délnyugaton - havazás, hózápor. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában -7, -2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon -7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet -1, +4 fok között valószínű.

2026.01.01: Egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd délies irányba fordul a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1, +6 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, így legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél. (2025.12.30)

Akciók

