Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 30.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 30.

Névnap

Dávid

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.45 Ft

CHF: 416.22 Ft

GBP: 443.41 Ft

USD: 328.15 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35010 Ft

MOL: 2954 Ft

RICHTER: 9885 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.31: A napsütést követően észak felől erősen megnövekszik a felhőzet. Főként délutántól valószínű elszórtan - legkisebb eséllyel délnyugaton - havazás, hózápor. Az északnyugati szelet erős, északnyugaton helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet általában -7, -2 fok között, a szélcsendes, derült északkeleti és délnyugati tájakon -7 fok alatt alakul. A maximum-hőmérséklet -1, +4 fok között valószínű.

2026.01.01: Egyre nagyobb területen szakadozhat, csökkenhet a felhőzet - a legtöbb napsütés nyugaton, délnyugaton valószínű. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás nem kizárt. Az északnyugati, nyugati szél fokozatosan veszít erejéből, majd délies irányba fordul a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és +2 fok között alakul, de a szélcsendes, derült helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1, +6 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, így legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél. (2025.12.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!