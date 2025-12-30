2025. december 30. kedd Dávid
London, Egyesült Királyság - 2018. február 24: A Kings Cross St Pancras pályaudvar peronja, ahol a vonatok várják az utasokat a felszállásra.
Utazás

Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát

Pénzcentrum
2025. december 30. 18:15

Műszaki meghibásodás miatt teljesen leállt a forgalom a Csatorna-alagútban az év végi utazási csúcsidőszakban. Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.

A Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő Csatorna-alagút forgalmát teljes egészében le kellett állítani egy felsővezeték meghibásodása miatt. Az üzemzavart tovább súlyosbította, hogy egy LeShuttle-szerelvénynél is műszaki probléma lépett fel.

Az Eurostar vasúttársaság bejelentette, hogy valamennyi járatát határozatlan időre felfüggeszti, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki az állomásokra. A társaság figyelmeztetett, hogy a szolgáltatás újraindítása után is jelentős fennakadásokra kell számítani.

A teljes forgalomleállás különösen kedvezőtlen időpontban következett be, mivel az év végi ünnepi időszak az egyik legforgalmasabb az európai nemzetközi vasúti közlekedésben. A londoni St Pancras pályaudvaron utasok ezrei rekedtek a csomagjaikkal, és várják a további fejleményeket. Közben a kenti Folkestone térségében kilométeres járműsorok alakultak ki az Eurotunnel bejáratánál.

A gépjárművel utazókat Folkestone és a franciaországi Calais között szállító LeShuttle közlése szerint az áramellátási problémák miatt akár háromórás kényszerszünet is bekövetkezhet a szolgáltatásban.

Az Eurostar számára a váratlan leállás különösen kellemetlen, mivel a vállalat éppen rekordévet zár. A cég 2024-ben 19,5 millió utast szállított Párizs, Brüsszel és Amszterdam irányába, ami fennállása eddigi legsikeresebb évét jelenti.
Címlapkép: Getty Images
