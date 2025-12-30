Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Műszaki meghibásodás miatt teljesen leállt a forgalom a Csatorna-alagútban az év végi utazási csúcsidőszakban. Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
A Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő Csatorna-alagút forgalmát teljes egészében le kellett állítani egy felsővezeték meghibásodása miatt. Az üzemzavart tovább súlyosbította, hogy egy LeShuttle-szerelvénynél is műszaki probléma lépett fel.
Az Eurostar vasúttársaság bejelentette, hogy valamennyi járatát határozatlan időre felfüggeszti, és arra kérte az utasokat, hogy ne menjenek ki az állomásokra. A társaság figyelmeztetett, hogy a szolgáltatás újraindítása után is jelentős fennakadásokra kell számítani.
A teljes forgalomleállás különösen kedvezőtlen időpontban következett be, mivel az év végi ünnepi időszak az egyik legforgalmasabb az európai nemzetközi vasúti közlekedésben. A londoni St Pancras pályaudvaron utasok ezrei rekedtek a csomagjaikkal, és várják a további fejleményeket. Közben a kenti Folkestone térségében kilométeres járműsorok alakultak ki az Eurotunnel bejáratánál.
A gépjárművel utazókat Folkestone és a franciaországi Calais között szállító LeShuttle közlése szerint az áramellátási problémák miatt akár háromórás kényszerszünet is bekövetkezhet a szolgáltatásban.
Az Eurostar számára a váratlan leállás különösen kellemetlen, mivel a vállalat éppen rekordévet zár. A cég 2024-ben 19,5 millió utast szállított Párizs, Brüsszel és Amszterdam irányába, ami fennállása eddigi legsikeresebb évét jelenti.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A Pénzcentrum 2025. december 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
A BKK szilveszter éjjel több metró-, villamos- és buszjáratot indít éjjel, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen.
Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Egy 21 éves magyar férfi rekedt a Magas-Tátrában, mentőhelikopterrel szabadították ki.
Szeptemberben kisiklott egy vonat, majd a mentés körülményei is kérdéseket vetettek fel. Januártól részlegesen újraindul a forgalom.
A Pénzcentrum 2025. december 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet.
Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.
A Pénzcentrum 2025. december 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!
Teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".
Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az...
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a méréseket ismertető térkép szerint.
