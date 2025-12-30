Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján
Téli hangulatot hoz a szilveszter Magyarország több részén: a hidegfrontot követően újabb csapadék érkezik, amely helyenként havazást okozhat az esti órákban, írja az Időkép.
Egy hidegfront vonult át az országon kedden reggel és kora délelőtt, amely több helyen rövid, de intenzív hózáporokat okozott. Ennek hatására átmenetileg kifehéredett a táj, igazi téli hangulatot teremtve az év utolsó előtti napján.
A front mögött fagyos, száraz levegő érkezett Magyarország fölé, így szerdán délutánig csak elszórtan alakulhat ki újabb hózápor. Ezt követően azonban északnyugat felől egy melegfront felhőzete éri el hazánkat, amely először az északnyugati térségekben, majd a Dunántúlon és a középső országrészben is csapadékot hozhat.
A csapadék jellemzően hó formájában érkezik, bár jelentős mennyiségre nem kell számítani. Többfelé vékony hólepel alakulhat ki, a Dunántúl északi felén 1–2 centiméteres hóréteg is összegyűlhet, míg a Bakonyban akár 3–4 centiméter hó is lehullhat.
Az ország keleti és északkeleti részén szilveszter éjfélig nem várható számottevő csapadék. Az új év első napján kezdetben a középső és délkeleti tájakon fordulhat elő kisebb havazás, majd fokozatos enyhülés veszi kezdetét.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A Pénzcentrum 2025. december 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
A BKK szilveszter éjjel több metró-, villamos- és buszjáratot indít éjjel, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen.
Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Egy 21 éves magyar férfi rekedt a Magas-Tátrában, mentőhelikopterrel szabadították ki.
Szeptemberben kisiklott egy vonat, majd a mentés körülményei is kérdéseket vetettek fel. Januártól részlegesen újraindul a forgalom.
A Pénzcentrum 2025. december 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet.
Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.
A Pénzcentrum 2025. december 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!
Teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".
Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az...
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a méréseket ismertető térkép szerint.
