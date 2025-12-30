Hóval robban be a szilveszter: mutatjuk, hol fehéredik ki az ország az év utolsó napján

Téli hangulatot hoz a szilveszter Magyarország több részén: a hidegfrontot követően újabb csapadék érkezik, amely helyenként havazást okozhat az esti órákban, írja az Időkép.

Egy hidegfront vonult át az országon kedden reggel és kora délelőtt, amely több helyen rövid, de intenzív hózáporokat okozott. Ennek hatására átmenetileg kifehéredett a táj, igazi téli hangulatot teremtve az év utolsó előtti napján.

A front mögött fagyos, száraz levegő érkezett Magyarország fölé, így szerdán délutánig csak elszórtan alakulhat ki újabb hózápor. Ezt követően azonban északnyugat felől egy melegfront felhőzete éri el hazánkat, amely először az északnyugati térségekben, majd a Dunántúlon és a középső országrészben is csapadékot hozhat.

A csapadék jellemzően hó formájában érkezik, bár jelentős mennyiségre nem kell számítani. Többfelé vékony hólepel alakulhat ki, a Dunántúl északi felén 1–2 centiméteres hóréteg is összegyűlhet, míg a Bakonyban akár 3–4 centiméter hó is lehullhat.

Az ország keleti és északkeleti részén szilveszter éjfélig nem várható számottevő csapadék. Az új év első napján kezdetben a középső és délkeleti tájakon fordulhat elő kisebb havazás, majd fokozatos enyhülés veszi kezdetét.