Vörös riasztást adott ki az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt

Az Apple felszólította az iPhone és iPad felhasználókat, hogy azonnal telepítsék a legújabb frissítéseket, miután két kritikus biztonsági rést fedeztek fel a WebKit böngészőmotorban, amely célzott támadásokra adhat lehetőséget - tudósított a Daily Mail.

A technológiai óriásvállalat szerint a felfedezett sebezhetőségek egy "rendkívül kifinomult támadás" részét képezik, amelyek rosszindulatú weboldalakon keresztül veszélyeztethetik a készülékeket. A támadók ezáltal akár át is vehetik az irányítást az eszközök felett, vagy engedély nélkül futtathatnak kódot rajtuk.

Az automatikus frissítéseket használó felhasználók készülékein már telepítve lehet a javítás, míg másoknak manuálisan kell letölteniük az iOS 26.2 vagy iPadOS 26.2 verziókat a készülék beállításain keresztül.

A leginkább veszélyeztetett eszközök közé tartozik az iPhone 11 és újabb modellek, az iPad Pro 12,9 hüvelykes (3. generációtól), valamint az iPad Pro 11 hüvelykes (1. generációtól). Emellett sebezhetőek az iPad Air (3. generációtól), az iPad (8. generációtól) és az iPad mini (5. generációtól) készülékek is.

A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt, így a hackerek kihasználhatták őket, mielőtt javítás készült volna.

Az Apple a macOS Tahoe 26.2, tvOS 26.2, watchOS 26.2, visionOS 26.2 és Safari 26.2 rendszerekhez is kiadott frissítéseket. A két sebezhetőség közül az egyik egy use-after-free hiba (CVE-2025-43529), a másik pedig egy memóriakorrupciós probléma (CVE-2025-14174).

Kurt Knutsson kiberbiztonsági szakértő szerint a felhasználók több módon is védekezhetnek: telepítsék azonnal a frissítéseket, engedélyezzék az automatikus frissítéseket, kerüljék a gyanús linkekre való kattintást, használjanak vírusirtó szoftvert, és korlátozzák személyes adataik online elérhetőségét.