Te is izgalmas sorozatokkal dobod fel a szürke hétköznapestéket? Pillanatok alatt elfogyasztod az új részeket, de még egy sokévados sorozat sem fog ki rajtad? Ha naprakészen követed a Netflix, az HBO Max, a Skyshowtime, a Disney+ vagy a Prime Video legújabb tartalmait, a Pénzcentrum sorozatos kvízét biztosan neked találták ki. Lássuk, mennyit tudsz a 2025-ben bemutatott új sorozatokról és a közkedvelt sikerműsorok új évadairól!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le! 1/10 kérdés Melyik krimisorozat jelentkezett 2025-ben Feltámadás c. új évadával? A mentalista Dr. Csont Gyilkos elmék Dexter Következő kérdés 2/10 kérdés Az alábbiak közül melyik 5 évadot megélt amerikai sorozat záróepizódjai érkeztek meg 2025-ben? Totál szívás Westworld Trónok harca Yellowstone Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik amerikai sorozatgyilkos történetét dolgozta fel a 2025-ben debütált Szörnyeteg 3. évada? Feffrey Dahmer John Wayne Gacy Ted Bundy Ed Gein Következő kérdés 4/10 kérdés 2025 karácsonyán mutatták be a Stranger Things utolsó évadának második felét. Mikortól látható a sorozat finálé epizódja? 2025. december 31. 2026. január 10. 2025. december 30. 2026. január 1. Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik Stephen King-regény alapján készült a 2025-ben bemutatott Isten hozott Derryben c. sorozat? A ragyogás Csontkollekció Az Végítélet Következő kérdés 6/10 kérdés A Szolgálólány meséjének hányadik, egyben utolsó évadát mutatták be 2025-ben? 3. 8. 5. 6. Következő kérdés 7/10 kérdés Hol játszódik a Te (You) 2025-ös, 5. évada? Párizs Los Angeles London New York Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik országban gyártották a Nyerd meg az életed (Squid Game) c. sorozatot, melynek 2025-ben jelent meg a 3. évada? Japán Dél-Korea USA Kína Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik híres alkoholos italgyártó dinasztia életéről indított új sorozatot a Netflix 2025-ben? Hennessy Jameson Bacardi Guinness Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik netflixes animációs sorozat debütált 2025-ben? Hormonokkal túlfűtve BoJack Horseman Konspirációs korporáció Kísértetjárta hotel Eredmények

