2025. december 30.
-2 °C Budapest
Media concept multiple television screens. Media library streaming service concept
Kvíz

Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le!

Pénzcentrum
2025. december 30. 18:03

Te is izgalmas sorozatokkal dobod fel a szürke hétköznapestéket? Pillanatok alatt elfogyasztod az új részeket, de még egy sokévados sorozat sem fog ki rajtad? Ha naprakészen követed a Netflix, az HBO Max, a Skyshowtime, a Disney+ vagy a Prime Video legújabb tartalmait, a Pénzcentrum sorozatos kvízét biztosan neked találták ki. Lássuk, mennyit tudsz a 2025-ben bemutatott új sorozatokról és a közkedvelt sikerműsorok új évadairól!

Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le!

1/10 kérdés
Melyik krimisorozat jelentkezett 2025-ben Feltámadás c. új évadával?
A mentalista
Dr. Csont
Gyilkos elmék
Dexter
2/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik 5 évadot megélt amerikai sorozat záróepizódjai érkeztek meg 2025-ben?
Totál szívás
Westworld
Trónok harca
Yellowstone
3/10 kérdés
Melyik amerikai sorozatgyilkos történetét dolgozta fel a 2025-ben debütált Szörnyeteg 3. évada?
Feffrey Dahmer
John Wayne Gacy
Ted Bundy
Ed Gein
4/10 kérdés
2025 karácsonyán mutatták be a Stranger Things utolsó évadának második felét. Mikortól látható a sorozat finálé epizódja?
2025. december 31.
2026. január 10.
2025. december 30.
2026. január 1.
5/10 kérdés
Melyik Stephen King-regény alapján készült a 2025-ben bemutatott Isten hozott Derryben c. sorozat?
A ragyogás
Csontkollekció
Az
Végítélet
6/10 kérdés
A Szolgálólány meséjének hányadik, egyben utolsó évadát mutatták be 2025-ben?
3.
8.
5.
6.
7/10 kérdés
Hol játszódik a Te (You) 2025-ös, 5. évada?
Párizs
Los Angeles
London
New York
8/10 kérdés
Melyik országban gyártották a Nyerd meg az életed (Squid Game) c. sorozatot, melynek 2025-ben jelent meg a 3. évada?
Japán
Dél-Korea
USA
Kína
9/10 kérdés
Melyik híres alkoholos italgyártó dinasztia életéről indított új sorozatot a Netflix 2025-ben?
Hennessy
Jameson
Bacardi
Guinness
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik netflixes animációs sorozat debütált 2025-ben?
Hormonokkal túlfűtve
BoJack Horseman
Konspirációs korporáció
Kísértetjárta hotel
Címlapkép: Getty Images
#netflix #szórakozás #hbo #filmnézés #streaming #disney+ #sorozatok #skyshowtime #2025 #kvíz #filmes kvíz #sorozatos kvízek

