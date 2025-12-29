2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szélsőséges időjárás Nebraska fennsíkjain ezzel a lenyűgöző forgó szupercellás mezociklonnal, Nebraska, USA.
Utazás

Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa

Pénzcentrum
2025. december 29. 13:55

Európán végigsöprő ciklonok és hidegfrontok közelítenek Magyarország felé: míg északon már orkánerejű szelet mértek, nálunk is viharos idő jön, írja a HungaroMet a Facebookon.

Az Izland és Brit-szigetek feletti markáns anticiklon keleti peremén sorozatban vonulnak gyors mozgású ciklonok és frontjaik északról Közép- és Kelet-Európa felé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek eredményeként nálunk is fújt az északnyugati, északi szél az elmúlt napokban, de ez csak könnyed lengedezésnek minősíthető ahhoz képest, ami a Skandináv-félszigeten és a Balti-tenger partvidékén fújt.

Az első Johannes névre keresztelt ciklont követően 28-án reggelig nagy területen haladták meg a legerősebb széllökések a 120, nem egy helyen a 150 km/h-t is északnyugati, északi irányból, de a szélnek kitett észak-norvég partokon és a hegyvidékeken 200 km/h közeli lökések is voltak.

Bő egy nap szünettel pedig megérkezett északra a következő ciklon is, az első után jellemző módon ez már nevet sem kapott, pedig ezt is több helyen kísérték a térségben 100, a hegycsúcsokon és az északi partvidéken 110-140 km/h-s széllökések is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Utóbbi hidegfront érkezik meg hozzánk keddre virradó éjszaka is, többfelé ismét megerősödik az északnyugati, északi szél, és helyenként már hózáporok is lehetnek a holnapi nap során.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #szél #európa #időjárás #hó #hidegfront #széllökések #ciklon

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:06
13:55
13:47
13:40
13:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
1 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
18 órája
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
3 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beállítható hóvégi egyenleg
olyan szolgáltatás, amelynél a bankszámla egyenlege a számlatulajdonos által meghatározott összegre áll be a hóvégi záráskor. Abban az esetben ha az egyenleg magasabb akkor a különbözetet a bank átutalja a számlatulajdonos rendelkezése szerint, ha pedig kevesebb, akkor feltölti a számlatulajdonos egy másik, ugyanannál a banknál vezetett számlájáról.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 13:03
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 11:15
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
Agrárszektor  |  2025. december 29. 13:31
Tarolt a 13. Agrárszektor Konferencia: videón az év egyik csúcseseménye