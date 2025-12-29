Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa

Európán végigsöprő ciklonok és hidegfrontok közelítenek Magyarország felé: míg északon már orkánerejű szelet mértek, nálunk is viharos idő jön, írja a HungaroMet a Facebookon.

Az Izland és Brit-szigetek feletti markáns anticiklon keleti peremén sorozatban vonulnak gyors mozgású ciklonok és frontjaik északról Közép- és Kelet-Európa felé.

Ennek eredményeként nálunk is fújt az északnyugati, északi szél az elmúlt napokban, de ez csak könnyed lengedezésnek minősíthető ahhoz képest, ami a Skandináv-félszigeten és a Balti-tenger partvidékén fújt.

Az első Johannes névre keresztelt ciklont követően 28-án reggelig nagy területen haladták meg a legerősebb széllökések a 120, nem egy helyen a 150 km/h-t is északnyugati, északi irányból, de a szélnek kitett észak-norvég partokon és a hegyvidékeken 200 km/h közeli lökések is voltak.

Bő egy nap szünettel pedig megérkezett északra a következő ciklon is, az első után jellemző módon ez már nevet sem kapott, pedig ezt is több helyen kísérték a térségben 100, a hegycsúcsokon és az északi partvidéken 110-140 km/h-s széllökések is.

Utóbbi hidegfront érkezik meg hozzánk keddre virradó éjszaka is, többfelé ismét megerősödik az északnyugati, északi szél, és helyenként már hózáporok is lehetnek a holnapi nap során.