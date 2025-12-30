Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
Megszólalt Varga Barnabás menedzsere a csatár átigazolásáról: meglepő helyekről keresik a magyar klasszist
Több kontinensről is érdeklődnek a Ferencváros 31 éves csatára iránt, és menedzsere szerint a következő napokban döntés születhet a játékos jövőjéről. Paunoch Péter elmondta, hogy számos külföldi klub tett már ajánlatot, de az átigazolás csak megfelelő szakmai és anyagi feltételek mellett valósulhat meg.
A játékosügynök nyilatkozata szerint Varga Barnabás teljesítménye komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki. Az amerikai MLS-ből, európai topbajnokságokból – köztük az olasz Serie A-ból és a német Bundesligából –, valamint ázsiai kluboktól is érkeztek megkeresések. Meglepetésre egy brazil együttes is jelentkezett a 28-szoros magyar válogatott támadóért.
"Sok országból elég sok klub keres minket. Amerikában az MLS-ből, Európa néhány országából, például Olaszországból vagy a német Bundesligából, de Ázsiából is volt már megkeresés, és meglepő módon Brazíliából is jelentkezett egy csapat, amely szívesen látná Barnabást" – részletezte Paunoch. Hozzátette, hogy az érdeklődő klubokat a szabályoknak megfelelően a Ferencvároshoz irányítja, és a konkrét tárgyalások megkezdése attól függ, milyen ajánlat érkezik a budapesti klubhoz. "Ez azért egy jóval összetettebb és hosszabb folyamat" – fogalmazott.
A menedzser hangsúlyozta, hogy a döntés meghozatalánál kulcsfontosságú lesz, hogy szakmai és gazdasági szempontból egyaránt kedvező megoldás szülessen minden érintett fél számára. Paunoch szerint az elkövetkező hét napban várható előrelépés az ügyben, szerinte "sok minden el fog dőlni" a játékos jövőjével kapcsolatban.
Az ideális klubprofilról Paunoch egyértelművé tette, hogy Varga számára olyan csapatot képzel el, amely támadó felfogású futballt játszik. "Nem gondolnám, hogy megtalálná a számításait olyan csapatban, amely a bennmaradásért küzd, és minden meccsen foggal-körömmel védekezik. Barna kvalitásai kevésbé érvényesülnének egy ilyen együttesben. Olyan csapatban gondolkodunk, amely a támadásra helyezi a hangsúlyt, van szélsőjátéka, érkeznek a beadások, és ki tud domborodni Barna egészen elképesztő fejjátéka" – vázolta az elképzeléseket.
További fontos kritériumként említette, hogy a csatár csak az NB I-nél magasabb színvonalú bajnokságban folytatná pályafutását. A görög élvonalbeli AEK Athén esetleges érdeklődésével kapcsolatos sajtóhíreket Paunoch nem kívánta kommentálni. "Ezt igazából, ahogy szokták mondani, sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom" – reagált a kérdésre.
