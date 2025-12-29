2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. október 21.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) autóbuszai állnak az Örs Vezér tere buszvégállomáson.MTVA/Bizományosi: Róka László ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolg
Utazás

Figyelmeztet a BKK: teljesen átalakul a fővárosi közlekedés, ne rutinból indulj útnak

Pénzcentrum
2025. december 29. 14:06

Szilveszterkor a várható megnövekedett forgalom miatt a BKK egész éjjel biztosítja a közlekedést Budapesten. Metrók, HÉV-ek, villamosok és számos buszjárat a megszokottól eltérő menetrend szerint közlekedik, így az utazóknak nem kell aggódniuk a hazaérés miatt, szúrta ki a Telex.

Szilveszter éjszakáján a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint több járat egész éjjel közlekedik a várható nagyobb forgalom miatt. December 31-éről január 1-jére virradóan folyamatosan járnak majd a metrók, az összes HÉV, a nagykörúti 4-6-os villamos, valamint a 14-es, 17-es, 47-es, 50-es és 56A villamos. A trolibuszok közül a 75-ös és 80-as, a buszok közül pedig az 5-ös, 7-es, 8E, 16-os és 223E jár egész éjjel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az éjszakai buszok menetrendje a metrókhoz és villamosokhoz igazodva változik, a reptéri 100E és 200E járatok azonban a megszokott rend szerint közlekednek.

Kapcsolódó cikkeink:

December 29. és 31. között az utasforgalom változása miatt több villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat az év végi menetrend szerint közlekedik, a többségen az iskolaszüneti munkanapi rend lesz érvényben. Ugyanakkor a 33A és a 10-es járatok nem közlekednek.

A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ünnep közötti munkanapokon – december 29., 30. és 31. – fizetni kell a parkolásért a fővárosban. A részletes információk az év végi közlekedési rendről a BKK hivatalos oldalán érhetők el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #hév #bkk #villamos #metró #Budapest #parkolás #menetrend #busz #tömegközlekedés #szilveszter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:17
14:06
13:55
13:47
13:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
1 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
18 órája
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
3 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
TBSZ
A Tartós Befektetési Számla esetén három év után részlegesen, öt év után pedig teljesen adómentesen juthatunk a megtakarításunk hozamához. A pénzünkhöz akkor is könnyen hozzáférhetünk, ha hirtelen bajba kerülünk,de ekkor a kamatadó az adóbevallásunk keretében kell megfizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 13:03
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 11:15
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
Agrárszektor  |  2025. december 29. 13:31
Tarolt a 13. Agrárszektor Konferencia: videón az év egyik csúcseseménye