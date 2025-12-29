Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Figyelmeztet a BKK: teljesen átalakul a fővárosi közlekedés, ne rutinból indulj útnak
Szilveszterkor a várható megnövekedett forgalom miatt a BKK egész éjjel biztosítja a közlekedést Budapesten. Metrók, HÉV-ek, villamosok és számos buszjárat a megszokottól eltérő menetrend szerint közlekedik, így az utazóknak nem kell aggódniuk a hazaérés miatt, szúrta ki a Telex.
Szilveszter éjszakáján a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint több járat egész éjjel közlekedik a várható nagyobb forgalom miatt. December 31-éről január 1-jére virradóan folyamatosan járnak majd a metrók, az összes HÉV, a nagykörúti 4-6-os villamos, valamint a 14-es, 17-es, 47-es, 50-es és 56A villamos. A trolibuszok közül a 75-ös és 80-as, a buszok közül pedig az 5-ös, 7-es, 8E, 16-os és 223E jár egész éjjel.
Az éjszakai buszok menetrendje a metrókhoz és villamosokhoz igazodva változik, a reptéri 100E és 200E járatok azonban a megszokott rend szerint közlekednek.
December 29. és 31. között az utasforgalom változása miatt több villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat az év végi menetrend szerint közlekedik, a többségen az iskolaszüneti munkanapi rend lesz érvényben. Ugyanakkor a 33A és a 10-es járatok nem közlekednek.
A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ünnep közötti munkanapokon – december 29., 30. és 31. – fizetni kell a parkolásért a fővárosban. A részletes információk az év végi közlekedési rendről a BKK hivatalos oldalán érhetők el.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2025. december 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet.
Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.
A Pénzcentrum 2025. december 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!
Teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".
Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az...
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a méréseket ismertető térkép szerint.
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
A Pénzcentrum 2025. december 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.
A Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. december 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.
A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.
A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott, az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták.
Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én
Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.