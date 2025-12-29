Figyelmeztet a BKK: teljesen átalakul a fővárosi közlekedés, ne rutinból indulj útnak

Szilveszterkor a várható megnövekedett forgalom miatt a BKK egész éjjel biztosítja a közlekedést Budapesten. Metrók, HÉV-ek, villamosok és számos buszjárat a megszokottól eltérő menetrend szerint közlekedik, így az utazóknak nem kell aggódniuk a hazaérés miatt, szúrta ki a Telex.

Szilveszter éjszakáján a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint több járat egész éjjel közlekedik a várható nagyobb forgalom miatt. December 31-éről január 1-jére virradóan folyamatosan járnak majd a metrók, az összes HÉV, a nagykörúti 4-6-os villamos, valamint a 14-es, 17-es, 47-es, 50-es és 56A villamos. A trolibuszok közül a 75-ös és 80-as, a buszok közül pedig az 5-ös, 7-es, 8E, 16-os és 223E jár egész éjjel.

Az éjszakai buszok menetrendje a metrókhoz és villamosokhoz igazodva változik, a reptéri 100E és 200E járatok azonban a megszokott rend szerint közlekednek.

December 29. és 31. között az utasforgalom változása miatt több villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat az év végi menetrend szerint közlekedik, a többségen az iskolaszüneti munkanapi rend lesz érvényben. Ugyanakkor a 33A és a 10-es járatok nem közlekednek.

A BKK arra is felhívta a figyelmet, hogy a két ünnep közötti munkanapokon – december 29., 30. és 31. – fizetni kell a parkolásért a fővárosban. A részletes információk az év végi közlekedési rendről a BKK hivatalos oldalán érhetők el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA