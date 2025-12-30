Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni

Ahogy közeledik 2026, az utazási világ látványosan átrendeződik: új, izgalmas úti célok kerülnek reflektorfénybe, miközben a magyar utazók szokásai is lassan megváltoznak. A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb, mélyebb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták. Közben a hazai utazási irodák is új ajánlatokkal készülnek, egzotikus tengerpartokkal, prémium körutazásokkal és meglepően jó ár‑érték arányú csomagokkal. Megnéztük, hova érdemes utazni 2026-ban, és mit kínálnak most a legnagyobb magyar irodák.

Ahogy közeledik 2026, a nemzetközi utazási magazinok sorra hozzák ki listáikat arról, melyek lesznek a következő év legizgalmasabb úti céljai. A Travel + Leisure, a Telegraph és a Forbes Travel Guide egyaránt olyan helyeket emel ki, amelyek eddig kevésbé voltak reflektorfényben, de most új repülőjáratok, fejlesztések vagy egyszerűen csak a felfedezés öröme miatt kerülnek a figyelem középpontjába. A közös pont: különleges élmények, jó ár‑érték arány, és még mindig elkerülhető tömegek.

A világ öt legizgalmasabb új úti célja 2026-ban

Madeira – az Atlanti-óceán zöld szigete, ahol egész évben tavasz van

Madeira már régóta a természetjárók paradicsoma, de 2026-ra több európai városból indulnak új, közvetlen járatok, ami még könnyebbé teszi az utazást. A sziget különlegessége, hogy egyszerre kínál buja erdőket, vulkanikus hegygerinceket, óceánparti sziklákat és hangulatos kisvárosokat. A levadák mentén vezető túraútvonalak Európa legszebbikei közé tartoznak, és a sziget klímája miatt télen is kellemes 18–22 fok várja az utazókat. Madeira ideális azoknak, akik a természetet keresik, de nem szeretnének lemondani a jó éttermekről és a kulturális élményekről sem.

Grúzia – a Kaukázus kapuja, ahol a bor, a történelem és a vendégszeretet találkozik

Grúzia az elmúlt években egyre népszerűbb lett, de 2026-ra a nemzetközi utazási listák szerint is az egyik legtrendibb úti cél lesz. Tbiliszi óvárosa, a kénes fürdők, a meredek hegyoldalakra épült házak és a modern kávézók különleges hangulatot teremtenek. A borvidékek – különösen Kakheti – Európa legizgalmasabb gasztronómiai régiói közé tartoznak, ahol a tradicionális qvevri-borászatok több ezer éves módszerekkel dolgoznak. A Kaukázus hegyei pedig a túrázók új kedvencei: kevés turista, elképesztő panorámák és barátságos árak.

Fülöp-szigetek – a csendes-óceáni paradicsom, amely még mindig nincs tele turistákkal

A Fülöp-szigetek több mint 7000 szigetből áll, és 2026-ra a nemzetközi utazási magazinok szerint a világ egyik legjobb ár‑érték arányú egzotikus úti célja lesz. Palawan türkizkék lagúnái, Siargao szörfparadicsoma és Bohol csokoládédombjai olyan látványt nyújtanak, amelyet sokan csak a Maldív-szigetekhez vagy Polinéziához hasonlítanak – csak éppen töredék áron. A szigetek közötti repülés olcsó, a szállások változatosak, a helyiek vendégszeretete pedig legendás. Aki trópusi élményt keres, de nem szeretne tömegek között nyaralni, annak 2026-ban a Fülöp-szigetek lesz az egyik legjobb választás.

Kolumbia – a Karib-tenger és az Andok között újra felfedezett ország

hosszú idő után újra biztonságos és egyre népszerűbb úti cél. Medellín ma már modern, zöld város, tele kulturális programokkal, kávézókkal és innovatív városfejlesztési projektekkel. Cartagena óvárosa a Karib-tenger egyik legszebb gyarmati városa, a Tayrona Nemzeti Park pedig dzsungel és tenger találkozása, ahol a pálmafák árnyékában lehet túrázni. A Forbes Travel Guide szerint Kolumbia 2026 egyik legizgalmasabb úti célja, mert egyszerre kínál városi élményeket, strandokat, dzsungelt és hegyvidéket – ráadásul még mindig megfizethetőbb, mint Peru vagy Costa Rica.

Zambia – Afrika új szafari-nagyhatalma

A Telegraph 2026-ra Zambiát emeli ki Afrika egyik legígéretesebb szafari úti céljaként. A dél-afrikai ország eddig kevésbé volt ismert, de a Luangwa Nemzeti Park és a Kafue régió ma már a kontinens legjobb vadlesei közé tartoznak. A Viktória-vízesés zambiai oldala kevésbé zsúfolt, mint a zimbabwei, és a szafari-lodge-ok is egyre magasabb színvonalat kínálnak. Zambia azoknak ideális, akik szeretnének Afrikába utazni, de kerülnék a tömegesen látogatott helyeket, mint Kenya vagy Tanzánia.

Mit kínálnak most a legnagyobb magyar utazási irodák?

Az ITAKA az utóbbi években a Kanári-szigetek egyik legerősebb magyarországi szereplője lett, és 2026-ra is Gran Canaria marad az egyik zászlóshajójuk. A Mogan Princess Hotel & Beach Club ajánlata különösen figyelemre méltó: 375 490 forintért kínálnak egy hetes félpanziós csomagot, ami több mint 160 ezer forintos kedvezményt jelent a korábbi árhoz képest. A szálloda egy sziklafalra épült, panorámás medencékkel, saját strandtranszferrel és kiváló értékelésekkel. A Kanári-szigetek télen is 22–25 fokos nappali hőmérséklete miatt ez az ajánlat azoknak ideális, akik a hideg hónapokban szeretnének egy kis napsütést, de nem akarnak 10–12 órát repülni.

Az OTP Travelnél a 2026-os év egyik húzóterméke az USA–Kanada körutazás, amely New York, Washington, a Niagara-vízesés és Toronto ikonikus helyszíneit érinti. Az árak 1,2 és 1,9 millió forint között mozognak, attól függően, milyen szálláskategóriát és időpontot választ az utazó. Ezek az utak nem tömegprogramok: kis csoportok, magyar idegenvezetés, kényelmes buszok és gondosan összeállított programok jellemzik őket. Az iroda ajánlatai azoknak szólnak, akik szeretnék megismerni Észak-Amerika nagyvárosait, de nem akarnak a szervezéssel bajlódni.

A Neckermann 2026-ban a Kanári-szigetek másik nagy kedvencére, Fuerteventurára helyezi a hangsúlyt. Az Occidental Jandia Playa négycsillagos szálloda 291 405 forintos áron foglalható félpanzióval, ami a sziget árszintjét tekintve kifejezetten kedvező. Fuerteventura a Kanári-szigetek legszelesebb, de egyben legnyugodtabb tagja: kilométereken át húzódó homokos strandok, szörfösök, dűnék és végtelen horizont jellemzi. A sziget azoknak ideális, akik a természetet és a csendet keresik, de szeretnének biztos, meleg időt és jó infrastruktúrát.

A Karthago Tours az egzotikus úti célok egyik legfontosabb magyarországi szereplője, és 2026-ban is Omán lesz az egyik legvonzóbb ajánlatuk. A Dhofar régióba induló charterjáratokkal 338 900 forintért kínálnak egy hetes tengerparti nyaralást, ami az arab térségben ritkán látott ár. Omán különlegessége, hogy teljesen más hangulatot áraszt, mint a közeli Dubai vagy Abu Dhabi: nincs felhőkarcolóerdő, nincs tömeg, helyette hosszú, érintetlen strandok, füstölővel illatosított bazárok, sivatagi kanyonok és barátságos helyiek várják az utazókat. Aki szeretné megtapasztalni az „igazi” Közel-Keletet, annak Omán tökéletes választás.

Az IBUSZ 2026-ban is erősen épít a kelet-afrikai úti célokra, különösen Kenyára. A Diani Beachen található Neptune Village Resort all inclusive ellátással 799 900 forintért foglalható, ami jelentős kedvezmény a korábbi árhoz képest. A kenyai tengerpart hófehér homokja és pálmafái mellett az IBUSZ programjai lehetőséget adnak arra is, hogy az utazók szafarin vegyenek részt a közeli nemzeti parkokban. Így egyetlen út alatt meg lehet tapasztalni Afrika két arcát: a vadon élő állatok világát és az Indiai-óceán nyugalmát.

A TUI Magyarország továbbra is a török riviéra egyik legerősebb szereplője. Antalyába 250–350 ezer forint között kínálnak all inclusive csomagokat, saját szállodaláncokkal, stabil minőséggel és heti több charterjárattal. A TUI előnye, hogy sok szállodájukban német minőségbiztosítás működik, így az utazók pontosan azt kapják, amit a katalógus ígér. Antalya továbbra is a magyar családok egyik kedvence: rövid repülőút, garantált jó idő, hatalmas medencék, csúszdaparkok és bőséges all inclusive ellátás.

Megváltoztak az utazási szokások?

Ugyanakkor nem mindenki keresi már a hagyományos utakat, egy új trend kezd kirajzolódni. A Pénzcentrum két interjúja is azt mutatta be, hogy a magyar utazók szokásai látványosan átalakultak az elmúlt években. Egyre többen mondanak nemet a klasszikus Balaton–Adria tengelyre, és helyette különlegesebb, kevésbé turistás úti célokat keresnek. A slow travel, vagyis a lassú utazás fogalma is egyre népszerűbb:

kevesebb helyet járnak be, de több időt töltenek egy-egy úti célban, mélyebb élményeket keresve.

A másik, októberi interjú szerint különösen a magyar nők utazási szokásai változtak meg. Egyre többen utaznak egyedül vagy barátnőkkel, és sokan választanak tematikus utakat – jóga-, wellness-, túra- vagy gasztroélményeket. A hangsúly már nem a luxuson, hanem az élményen van: a helyi ételeken, a természeten, a kultúrán, a különleges programokon.

A trendek alapján úgy tűnik, hogy 2026-ban a magyar utazók egy része már nem a csillagokat nézi, hanem azt, hogy az adott úti cél mit ad hozzá az életéhez. Egyre többen választanak olyan helyeket, mint Omán, Kenya, Madeira vagy Grúzia – ahol a tömeg még elkerülhető, az élmény viszont annál erősebb.