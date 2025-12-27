2025. december 27. szombat János
Borzalmas a levegő minősége ezekben a magyar városokban: inkább ki se menj az utcára
Utazás

Borzalmas a levegő minősége ezekben a magyar városokban: inkább ki se menj az utcára

MTI
2025. december 27. 11:35

A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A szombaton közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok és Sajószentpéter levegőjének minősége, Kazincbarcikáé pedig egészségtelen.

Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján és Miskolc levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

Címlapkép: Getty Images
