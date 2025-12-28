Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az...
Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!
Január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport. Közlésük szerint teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".
A közlemény szerint A balesetben érintett helyszín pontszerű kijavítása helyett a társaság a Vác és Szokolya közötti szakasz teljes felújítása mellett döntött, emellett a teljes vonalat megújítják egészen Balassagyarmatig. A Vác és Diósjenő közötti szakaszon már megkezdődött a próbafutás, január 3-án pedig újra elindulhat rajta a vonatközlekedés is. A vasútvonal felújítása a Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakasz "emelt szintű karbantartásával" folytatódik, ez egészen február elejéig tart majd - írták.
Közölték, a felújításban Drégelypalánk és Nagyoroszi állomások teljes vágányhálózatát is rendbe teszik. Vác és Diósjenő között a korábban megszokott alapmenetrend szerinti forgalom visszaállása miatt nem kell majd "MÁVbuszokat" igénybe venni.
Ezek a buszok Diósjenő és Balassagyarmat között január végéig fognak járni, így Drégelypalánkon át Balassagyarmatig továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Itt január 3-tól módosul a menetrend: Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak a buszok, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról - olvasható a közleményben.
A buszok megállóhelyei a következők:
- Diósjenő, vasútállomás,
- Rétság, autóbusz-forduló
- Borsosberény, 2-es főút
- Nagyoroszi, vasútállomás
- Nagyoroszi, Pataki elágazás
- Drégelypalánk, posta (Drégely helyett)
- Drégelypalánk, vasútállomás
- Ipolyvece, vasútállomás bejárati út
- Dejtár, ABC
- Ipolyszög, vasúti megállóhely bejárati út
- Balassagyarmat, vasútállomás
Mint írták, Rétságon december 14-től kialakítottak egy megállót, így azóta a települést is érintik ezek a "MÁVbuszok", a megálló pedig a felújítás második üteme alatt is megmarad. A pótlóbuszok Sáferkút megállóhelyet továbbra sem érintik a földrajzi, úthálózati viszonyok miatt.
A Pénzcentrum 2025. december 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.
A Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. december 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.
A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.
A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott, az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták.
Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én
Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás.
A Pénzcentrum 2025. december 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Új KRESZ-szabály lép életbe januártól, amely alapjaiban írja át a kamionforgalmat.
A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
A Pénzcentrum 2025. december 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt
A gyógyfürdők 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik.
A Pénzcentrum 2025. december 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden maradnak a felhők, kezdetben párás, ködös lehet az idő. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat.
A Pénzcentrum 2025. december 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.