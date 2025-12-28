2025. december 28. vasárnap Kamilla
2 °C Budapest
Cím nélküli piros személyvonat érkezése a vasútállomásra. Peron vágány elülső nézet. Tömegközlekedés.
Utazás

Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!

Pénzcentrum
2025. december 28. 07:01

Január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport. Közlésük szerint teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".

A közlemény szerint  A balesetben érintett helyszín pontszerű kijavítása helyett a társaság a Vác és Szokolya közötti szakasz teljes felújítása mellett döntött, emellett a teljes vonalat megújítják egészen Balassagyarmatig. A Vác és Diósjenő közötti szakaszon már megkezdődött a próbafutás, január 3-án pedig újra elindulhat rajta a vonatközlekedés is. A vasútvonal felújítása a Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakasz "emelt szintű karbantartásával" folytatódik, ez egészen február elejéig tart majd - írták.

Közölték, a felújításban Drégelypalánk és Nagyoroszi állomások teljes vágányhálózatát is rendbe teszik. Vác és Diósjenő között a korábban megszokott alapmenetrend szerinti forgalom visszaállása miatt nem kell majd "MÁVbuszokat" igénybe venni.

Ezek a buszok Diósjenő és Balassagyarmat között január végéig fognak járni, így Drégelypalánkon át Balassagyarmatig továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Itt január 3-tól módosul a menetrend: Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak a buszok, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról - olvasható a közleményben.

A buszok megállóhelyei a következők:

  • Diósjenő, vasútállomás,
  • Rétság, autóbusz-forduló
  • Borsosberény, 2-es főút
  • Nagyoroszi, vasútállomás
  • Nagyoroszi, Pataki elágazás
  • Drégelypalánk, posta (Drégely helyett)
  • Drégelypalánk, vasútállomás
  • Ipolyvece, vasútállomás bejárati út
  • Dejtár, ABC
  • Ipolyszög, vasúti megállóhely bejárati út
  • Balassagyarmat, vasútállomás

Mint írták, Rétságon december 14-től kialakítottak egy megállót, így azóta a települést is érintik ezek a "MÁVbuszok", a megálló pedig a felújítás második üteme alatt is megmarad. A pótlóbuszok Sáferkút megállóhelyet továbbra sem érintik a földrajzi, úthálózati viszonyok miatt.
Címlapkép: Getty Images
