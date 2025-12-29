2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Helikopter repül a hegyekben naplementekor a sötétben. Éjszakai mentőakció egy távoli helyen, az eltűnt emberek keresése. Gyönyörű hegyi táj
Utazás

Nem sokon múlt a tragédia: felszerelés nélkül ragadt egy magyar fiatal a Magas-Tátrában

Pénzcentrum
2025. december 29. 13:36

Mentőhelikoptert riasztottak a Magas-Tátrába szombaton, hogy kimentsenek egy 21 éves magyar turistát, aki a jelzett turistaúton kívül, felszerelés nélkül ragadt egy sziklapilléren a Nagy-Békás-tó közelében, írja a Paraméter.

Szombaton egy 21 éves magyar turista került veszélybe a Magas-Tátrában: a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon túrázott, amikor a nehéz terepen, hegymászó-felszerelés nélkül egy sziklapilléren rekedt a Nagy-Békás-tó közelében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Segélykiáltásait lengyel turisták hallották, akik értesítették a Hegyi Mentőszolgálatot.

Kapcsolódó cikkeink:

Először egy másik hegymászó próbált segíteni, ám a zord időjárási körülmények miatt nem tudta biztosítani a férfit. Ezután mentőhelikoptert riasztottak: a hegyi mentők ellátták a turistát, majd a helikopter alá függesztve menekítették ki.

Egy leszállás után a Csorba-tónál felhúzták a fedélzetre, majd Ótátrafüredre szállították. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi nem sérült meg.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #baleset #veszély #túra #turista #mentőszolgálat #mentőhelikopter #mentés #hegymászás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:40
13:36
13:15
13:03
12:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
1 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
18 órája
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
3 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 13:03
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 11:15
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
Agrárszektor  |  2025. december 29. 12:34
Új korszak kezdődött itthon: így újították meg az agrárképzéseket