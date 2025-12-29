Nem sokon múlt a tragédia: felszerelés nélkül ragadt egy magyar fiatal a Magas-Tátrában

Mentőhelikoptert riasztottak a Magas-Tátrába szombaton, hogy kimentsenek egy 21 éves magyar turistát, aki a jelzett turistaúton kívül, felszerelés nélkül ragadt egy sziklapilléren a Nagy-Békás-tó közelében, írja a Paraméter.

Szombaton egy 21 éves magyar turista került veszélybe a Magas-Tátrában: a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon túrázott, amikor a nehéz terepen, hegymászó-felszerelés nélkül egy sziklapilléren rekedt a Nagy-Békás-tó közelében.

Segélykiáltásait lengyel turisták hallották, akik értesítették a Hegyi Mentőszolgálatot.

Először egy másik hegymászó próbált segíteni, ám a zord időjárási körülmények miatt nem tudta biztosítani a férfit. Ezután mentőhelikoptert riasztottak: a hegyi mentők ellátták a turistát, majd a helikopter alá függesztve menekítették ki.

Egy leszállás után a Csorba-tónál felhúzták a fedélzetre, majd Ótátrafüredre szállították. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi nem sérült meg.