Nem sokon múlt a tragédia: felszerelés nélkül ragadt egy magyar fiatal a Magas-Tátrában
Mentőhelikoptert riasztottak a Magas-Tátrába szombaton, hogy kimentsenek egy 21 éves magyar turistát, aki a jelzett turistaúton kívül, felszerelés nélkül ragadt egy sziklapilléren a Nagy-Békás-tó közelében, írja a Paraméter.
Szombaton egy 21 éves magyar turista került veszélybe a Magas-Tátrában: a fiatal férfi a jelzett turistaúton kívül, egy télre lezárt szakaszon túrázott, amikor a nehéz terepen, hegymászó-felszerelés nélkül egy sziklapilléren rekedt a Nagy-Békás-tó közelében.
Segélykiáltásait lengyel turisták hallották, akik értesítették a Hegyi Mentőszolgálatot.
Először egy másik hegymászó próbált segíteni, ám a zord időjárási körülmények miatt nem tudta biztosítani a férfit. Ezután mentőhelikoptert riasztottak: a hegyi mentők ellátták a turistát, majd a helikopter alá függesztve menekítették ki.
Egy leszállás után a Csorba-tónál felhúzták a fedélzetre, majd Ótátrafüredre szállították. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi nem sérült meg.
Most közölte a MÁV: jelentősen változik a pesti agglomeráció menetrendje januártól - részletes menetrend!
Teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi".
Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az...
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a méréseket ismertető térkép szerint.
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.
A Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.
A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.
A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott, az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták.
Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én
Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás.
Új KRESZ-szabály lép életbe januártól, amely alapjaiban írja át a kamionforgalmat.
A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
