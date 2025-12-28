2025. december 28. vasárnap Kamilla
0 °C Budapest
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Bundesliga
Fizz Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| |
Bundesliga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
havazás, hó, hóesés
Utazás

Brutális szélvihar csapott le, rengetegeg rekedtek a hegyekben: hóviharra is riasztást adtak ki

MTI
2025. december 28. 16:34

Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.

Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt, írja az MTI.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a Transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt. A hegyimentőszolgálat (Salvamont) figyelmeztette az ünnepeket a hegyekben töltő turistákat, hogy ne induljanak útnak a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt. A Salvamont Papusa-csúcson felszerelt egészségügyi pontját elsodorta a vihar.

Kapcsolódó cikkeink:

A román meteorológiai szolgálat vasárnap elsőfokú riasztást adott ki hóviharokra és erős szélre a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar 1700 méter feletti térségeire. Az előrejelzés hétfő délelőtt 10 óráig érvényes. Ez idő alatt a hegyvidéki térségekben a szél erőssége elérheti az óránként 120 kilométeres sebességet és hóviharok várhatók. Az erdélyi megyék körül Szeben, Brassó, Hunyad és Krassó-Szörény érintett.

Erdély többi részén, Moldvában és Dobrudzsában hétfő hajnalig másod- és elsőfokú szél- és viharriasztás van érvényben, a viharos téli időjárás miatt vasárnap reggel felfüggesztették a kompközlekedést a bulgáriai Orjahovo és a romániai Bechet települések között.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #utazás #vihar #szél #szélvihar #időjárás #hó #turista #románia #hegy #turisták

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:17
17:03
16:44
16:34
16:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 27.
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
2025. december 28.
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
2025. december 28.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
2025. december 27.
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 28. vasárnap
Kamilla
52. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
1 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
3 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
5
2 hete
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 16:11
A Hatoslottó nyerőszámai az 52. játékhéten vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. december 28. 15:34
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 28. 15:27
Itt újra berobbanhat a kukorica: kemény, mire készülnek ezek a gazdák