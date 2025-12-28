Brutális szélvihar csapott le, rengetegeg rekedtek a hegyekben: hóviharra is riasztást adtak ki

Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.

Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt, írja az MTI.

A több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a Transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt. A hegyimentőszolgálat (Salvamont) figyelmeztette az ünnepeket a hegyekben töltő turistákat, hogy ne induljanak útnak a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt. A Salvamont Papusa-csúcson felszerelt egészségügyi pontját elsodorta a vihar.

A román meteorológiai szolgálat vasárnap elsőfokú riasztást adott ki hóviharokra és erős szélre a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar 1700 méter feletti térségeire. Az előrejelzés hétfő délelőtt 10 óráig érvényes. Ez idő alatt a hegyvidéki térségekben a szél erőssége elérheti az óránként 120 kilométeres sebességet és hóviharok várhatók. Az erdélyi megyék körül Szeben, Brassó, Hunyad és Krassó-Szörény érintett.

Erdély többi részén, Moldvában és Dobrudzsában hétfő hajnalig másod- és elsőfokú szél- és viharriasztás van érvényben, a viharos téli időjárás miatt vasárnap reggel felfüggesztették a kompközlekedést a bulgáriai Orjahovo és a romániai Bechet települések között.