Szilveszter éjszakáján fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, amit a szél hatása miatt még hidegebbnek fogunk érezni.
Brutális szélvihar csapott le, rengetegeg rekedtek a hegyekben: hóviharra is riasztást adtak ki
Olyan erős szél van Romániában, hogy leállították a drótkötélpályákat a Fogarasi-havasokban, és több turista a Bilea-tó környéki menedékházakban rekedt.
A több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a Transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt. A hegyimentőszolgálat (Salvamont) figyelmeztette az ünnepeket a hegyekben töltő turistákat, hogy ne induljanak útnak a nem megfelelő időjárási viszonyok miatt. A Salvamont Papusa-csúcson felszerelt egészségügyi pontját elsodorta a vihar.
A román meteorológiai szolgálat vasárnap elsőfokú riasztást adott ki hóviharokra és erős szélre a Déli-Kárpátok és a Kárpátkanyar 1700 méter feletti térségeire. Az előrejelzés hétfő délelőtt 10 óráig érvényes. Ez idő alatt a hegyvidéki térségekben a szél erőssége elérheti az óránként 120 kilométeres sebességet és hóviharok várhatók. Az erdélyi megyék körül Szeben, Brassó, Hunyad és Krassó-Szörény érintett.
Erdély többi részén, Moldvában és Dobrudzsában hétfő hajnalig másod- és elsőfokú szél- és viharriasztás van érvényben, a viharos téli időjárás miatt vasárnap reggel felfüggesztették a kompközlekedést a bulgáriai Orjahovo és a romániai Bechet települések között.
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a méréseket ismertető térkép szerint.
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.
A Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.
A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.
A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott, az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták.
Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én
Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás.
Új KRESZ-szabály lép életbe januártól, amely alapjaiban írja át a kamionforgalmat.
A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
Tovább csúszhat a Gellért és a Rác fürdő újranyitása: ez az új céldátum, ha végre megkapják a hitelt
A gyógyfürdők 60 millió eurós hitelkérelmét ugyan elutasította a kabinet, de a felújítások előkészítése ennek ellenére folytatódik.
