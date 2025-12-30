Temérdek tejtermék tűnhet el a magyar boltok polcairól 2026-ban: nagyon szigorú szabály élesedik

Jelentősen átalakulhat a tejfölkínálat a boltok polcain: a kormány rendelete szerint a jövőben csak az élőflórás termékeket lehet tejfölként forgalmazni, a többinek új nevet kell találniuk.

Szigorítja a kormány, hogy mit lehet tejfölként árusítani Magyarországon: a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a jövőben kizárólag élőflórás termék viselheti a tejföl megnevezést. A szabályozás a Magyar Élelmiszerkönyv módosításával lép életbe.

A változtatás értelmében a „savanyú tej” és a „savanyú tejszín” elnevezések is csak az élőflórás termékek esetében lesznek használhatók. Azoknál a készítményeknél, amelyek nem tartalmaznak élő mikroorganizmusokat, új megnevezéseket kell alkalmazni:

10 százalékos zsírtartalom alatt savanyú tejkészítmény,

10 százalék felett savanyú tejszínkészítmény néven kerülhetnek a boltokba.

Nagy István agrárminiszter indoklása szerint az új szabályozás célja, hogy a fogyasztók könnyebben eligazodjanak, és egyszerűbben tudjanak magasabb minőségű termékeket választani.

A rendelet január 1-jén lép hatályba, ugyanakkor egyéves átmeneti időszakot biztosítanak: az előírásoknak nem megfelelő termékek még 12 hónapig gyárthatók, forgalomba hozhatók, és a minőségmegőrzési idejük lejártáig árusíthatók.

Az Élelmiszerkönyv pontosan meghatározza, mit jelent az élőflórás termék: ezek természetes, probiotikus mikrobatörzsekkel készülnek, savanyítással vagy alvasztással. A nem élőflórás készítményeknél ezzel szemben mikrobapusztító eljárásokat – például utóhőkezelést – alkalmaznak, ami hosszabb eltarthatóságot biztosít, de kizárja az élő baktériumok jelenlétét.

A szabályozás nem példa nélküli: joghurt és kefir esetében már eddig is kizárólag élőflórás termékek kerülhettek forgalomba, az Élelmiszerkönyv pedig azt is rögzíti, mely baktériumtörzsek használata kötelező az erjesztés során.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA