2025. december 30. kedd Dávid
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. március 17.Tejfölöket pakol a hûtõbe egy dolgozó a fõvárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én. Ezen a napon életbe lépett az árrésstop, amely harminc alapvetõélelmiszer-kategóriánál 10 s
Gazdaság

Temérdek tejtermék tűnhet el a magyar boltok polcairól 2026-ban: nagyon szigorú szabály élesedik

Pénzcentrum
2025. december 30. 20:33

Jelentősen átalakulhat a tejfölkínálat a boltok polcain: a kormány rendelete szerint a jövőben csak az élőflórás termékeket lehet tejfölként forgalmazni, a többinek új nevet kell találniuk.

Szigorítja a kormány, hogy mit lehet tejfölként árusítani Magyarországon: a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a jövőben kizárólag élőflórás termék viselheti a tejföl megnevezést. A szabályozás a Magyar Élelmiszerkönyv módosításával lép életbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változtatás értelmében a „savanyú tej” és a „savanyú tejszín” elnevezések is csak az élőflórás termékek esetében lesznek használhatók. Azoknál a készítményeknél, amelyek nem tartalmaznak élő mikroorganizmusokat, új megnevezéseket kell alkalmazni:

  • 10 százalékos zsírtartalom alatt savanyú tejkészítmény,
  • 10 százalék felett savanyú tejszínkészítmény néven kerülhetnek a boltokba.
Kapcsolódó cikkeink:

Nagy István agrárminiszter indoklása szerint az új szabályozás célja, hogy a fogyasztók könnyebben eligazodjanak, és egyszerűbben tudjanak magasabb minőségű termékeket választani.

A rendelet január 1-jén lép hatályba, ugyanakkor egyéves átmeneti időszakot biztosítanak: az előírásoknak nem megfelelő termékek még 12 hónapig gyárthatók, forgalomba hozhatók, és a minőségmegőrzési idejük lejártáig árusíthatók.

Az Élelmiszerkönyv pontosan meghatározza, mit jelent az élőflórás termék: ezek természetes, probiotikus mikrobatörzsekkel készülnek, savanyítással vagy alvasztással. A nem élőflórás készítményeknél ezzel szemben mikrobapusztító eljárásokat – például utóhőkezelést – alkalmaznak, ami hosszabb eltarthatóságot biztosít, de kizárja az élő baktériumok jelenlétét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szabályozás nem példa nélküli: joghurt és kefir esetében már eddig is kizárólag élőflórás termékek kerülhettek forgalomba, az Élelmiszerkönyv pedig azt is rögzíti, mely baktériumtörzsek használata kötelező az erjesztés során.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#kormány #élelmiszer #bolt #gazdaság #törvény #szabályozás #boltok #tejföl #élelmiszeripar #kormányrendelet #agrárminisztérium #élelmiszerek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:45
20:33
20:15
20:01
19:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 30. 06:00
Sok befektető fog hibázni 2026-ban - kerüld el a csapdákat I Invest  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 30. 12:18
Jogerősen is pert vesztett az RTL a Media1 ellen - megjött az írásos indoklás
Kézbesítette a Fővárosi Ítélőtábla az írásos indokolást, amely részletesen megmagyarázza, miért utas...
Holdblog  |  2025. december 30. 11:13
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) szto...
Bankmonitor  |  2025. december 29. 10:09
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis buy now, pay later (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési f...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 29. 07:45
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kics...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megállapodtak, brutál díjemelés jön Magyarországon: szinte biztos, hogy ráterhelik az átlagemberre
2
1 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
3
2 napja
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
4
6 napja
Anyagi helyzetéről vallott Pokorny Lia: "19 év után most először tudom felújítani a lakást..."
5
1 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 19:02
TOP10 kvíz 2025-ből: ezek voltak a legnépszerűbb, legkönnyebb és legnehezebb kérdéssorok az idén
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 18:03
Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le!
Agrárszektor  |  2025. december 30. 19:29
Durva, ami a boltokban zajlik: már ennyibe kerül egy kiló virsli itthon