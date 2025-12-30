Hibásan jelent meg egy törvény, Sulyok Tamás is aláírta: ebből még galiba lehet, hogyan tovább?

Számozási hiba történt a Magyar Közlönyben: téves sorszámmal hirdettek ki egy törvényt, és a köztársasági elnök, valamint az Országgyűlés elnöke is aláírta a hibás dokumentumot. A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.

Decemberben az Országgyűlés által elfogadott 47 törvényt hirdették ki a Magyar Közlöny 153–158. számaiban, december 16. és 29. között. Ezek egyikének kihirdetése során adminisztratív hiba történt, amelyet azóta sem korrigáltak hivatalosan - szúrta ki a HVG.

A problémát a december 22-én éjjel közzétett, aznapi második lapszám tartalomjegyzékében lehet észrevenni. Itt az egyik törvény sorszáma hibásan szerepel: a 2025. évi CXXV. és CXXVII. törvény közé nem a megfelelő CXXVI. (126.), hanem tévesen a CCXXVI. (226.) sorszám került. A 10 773–10 774. oldalon található dokumentumon Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök aláírása szerepel, amelyek a 226-os sorszámmal ellátott jogszabályt erősítik meg.

Az érintett jogszabály címe: "A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról". A törvény olyan gyermekekre vonatkozó új előírásokat tartalmaz, akik magyar területen születtek külföldi állampolgár anyától, majd születésük után egészségügyi intézményben hagyták őket, és hat héten belül sem a szülő, sem más hozzátartozó nem jelentkezett értük. A módosítás többek között rögzíti, hogy ilyen esetekben az örökbefogadhatóság megállapításához nincs szükség a szülő meghallgatására.

A Nemzeti Jogszabálytár kezelői részben észlelték a problémát: a rendszerben már 126. (CXXVI.) törvényként tüntetik fel az érintett jogszabályt, és a címet is javították. A korrekció azonban nem teljes körű, mert a törvény 2. paragrafusában továbbra is hibás hivatkozás szerepel. A szöveg jelenleg így hangzik: "2. § Az Áptv. a következő 25/C. §-sal egészül ki: 25/C. § E törvénynek a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2025. évi CCXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 3. § (3) bekezdés c) pontját és 3. § (4) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell".

A téves számozás a jogalkalmazás során komoly következményekkel járhat. A különböző hatóságok eljárásaikban a jogszabályra hivatkoznak majd, jogviták esetén pedig a bíróságok is erre támaszkodnak. A hibás sorszám miatti pontatlan hivatkozások jogbizonytalanságot és értelmezési problémákat okozhatnak.

Az adminisztratív tévedés a legmagasabb szinteken is észrevétlen maradt. Az államfői hivatal honlapja nem tesz említést a 47 törvény aláírásáról, ami arra utal, hogy a köztársasági elnöki hivatalban sem figyeltek fel a számozási hibára.

A hibás kihirdetés óta három további Magyar Közlöny jelent meg, a legutóbbi december 29-én este. Egyik lapszám sem tartalmazott hivatalos helyesbítést. A rosszul számozott jogszabály így a kihirdetését követő napon, december 23-án változatlan formában lépett hatályba.