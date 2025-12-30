2025. december 30. kedd Dávid
-2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Előtérben a Széchenyi Lánchíd. Balra középen a Parlament épülete.
Tech

Hibásan jelent meg egy törvény, Sulyok Tamás is aláírta: ebből még galiba lehet, hogyan tovább?

Pénzcentrum
2025. december 30. 21:06

Számozási hiba történt a Magyar Közlönyben: téves sorszámmal hirdettek ki egy törvényt, és a köztársasági elnök, valamint az Országgyűlés elnöke is aláírta a hibás dokumentumot. A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.

Decemberben az Országgyűlés által elfogadott 47 törvényt hirdették ki a Magyar Közlöny 153–158. számaiban, december 16. és 29. között. Ezek egyikének kihirdetése során adminisztratív hiba történt, amelyet azóta sem korrigáltak hivatalosan - szúrta ki a HVG.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A problémát a december 22-én éjjel közzétett, aznapi második lapszám tartalomjegyzékében lehet észrevenni. Itt az egyik törvény sorszáma hibásan szerepel: a 2025. évi CXXV. és CXXVII. törvény közé nem a megfelelő CXXVI. (126.), hanem tévesen a CCXXVI. (226.) sorszám került. A 10 773–10 774. oldalon található dokumentumon Sulyok Tamás köztársasági elnök és Kövér László házelnök aláírása szerepel, amelyek a 226-os sorszámmal ellátott jogszabályt erősítik meg.

Az érintett jogszabály címe: "A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról". A törvény olyan gyermekekre vonatkozó új előírásokat tartalmaz, akik magyar területen születtek külföldi állampolgár anyától, majd születésük után egészségügyi intézményben hagyták őket, és hat héten belül sem a szülő, sem más hozzátartozó nem jelentkezett értük. A módosítás többek között rögzíti, hogy ilyen esetekben az örökbefogadhatóság megállapításához nincs szükség a szülő meghallgatására.

Kapcsolódó cikkeink:

A Nemzeti Jogszabálytár kezelői részben észlelték a problémát: a rendszerben már 126. (CXXVI.) törvényként tüntetik fel az érintett jogszabályt, és a címet is javították. A korrekció azonban nem teljes körű, mert a törvény 2. paragrafusában továbbra is hibás hivatkozás szerepel. A szöveg jelenleg így hangzik: "2. § Az Áptv. a következő 25/C. §-sal egészül ki: 25/C. § E törvénynek a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2025. évi CCXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 3. § (3) bekezdés c) pontját és 3. § (4) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell".

A téves számozás a jogalkalmazás során komoly következményekkel járhat. A különböző hatóságok eljárásaikban a jogszabályra hivatkoznak majd, jogviták esetén pedig a bíróságok is erre támaszkodnak. A hibás sorszám miatti pontatlan hivatkozások jogbizonytalanságot és értelmezési problémákat okozhatnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az adminisztratív tévedés a legmagasabb szinteken is észrevétlen maradt. Az államfői hivatal honlapja nem tesz említést a 47 törvény aláírásáról, ami arra utal, hogy a köztársasági elnöki hivatalban sem figyeltek fel a számozási hibára.

A hibás kihirdetés óta három további Magyar Közlöny jelent meg, a legutóbbi december 29-én este. Egyik lapszám sem tartalmazott hivatalos helyesbítést. A rosszul számozott jogszabály így a kihirdetését követő napon, december 23-án változatlan formában lépett hatályba.
Címlapkép: Getty Images
#tech #adminisztráció #hiba #törvény #gyermekvédelem #jogszabály #országgyűlés #magyar közlöny #köztársasági elnök #sulyok tamás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:06
20:45
20:33
20:15
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
2 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
3 hete
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
3 hete
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 19:02
TOP10 kvíz 2025-ből: ezek voltak a legnépszerűbb, legkönnyebb és legnehezebb kérdéssorok az idén
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 18:03
Kvíz: Láttad 2025 legfelkapottabb sorozatait? Ezekről a műsorokról egy rajongó sem maradhat le!
Agrárszektor  |  2025. december 30. 19:29
Durva, ami a boltokban zajlik: már ennyibe kerül egy kiló virsli itthon