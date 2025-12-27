A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár.
Fontos bejelentést tett a MÁV: január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a fontos vonalon
Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az MTI-vel.
A közlemény szerint teljes a helyreállítás a 75-ös vasútvonalon, ahol októberben az esőzések által alámosott pályán kisiklott egy "Bz motorkocsi". A balesetben érintett helyszín pontszerű kijavítása helyett a társaság a Vác és Szokolya közötti szakasz teljes felújítása mellett döntött, emellett a teljes vonalat megújítják egészen Balassagyarmatig.
A Vác és Diósjenő közötti szakaszon már megkezdődött a próbafutás, január 3-án pedig újra elindulhat rajta a vonatközlekedés is. A vasútvonal felújítása a Diósjenő és Balassagyarmat közötti szakasz "emelt szintű karbantartásával" folytatódik, ez egészen február elejéig tart majd - írták.
Közölték, a felújításban Drégelypalánk és Nagyoroszi állomások teljes vágányhálózatát is rendbe teszik. Vác és Diósjenő között a korábban megszokott alapmenetrend szerinti forgalom visszaállása miatt nem kell majd "MÁVbuszokat" igénybe venni.
Ezek a buszok Diósjenő és Balassagyarmat között január végéig fognak járni, így Drégelypalánkon át Balassagyarmatig továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Itt január 3-tól módosul a menetrend: Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak a buszok, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról - olvasható a közleményben.
A buszok megállóhelyei a következők: Diósjenő, vasútállomás, Rétság, autóbusz-forduló, Borsosberény, 2-es főút, Nagyoroszi, vasútállomás, Nagyoroszi, Pataki elágazás, Drégelypalánk, posta (Drégely helyett), Drégelypalánk, vasútállomás, Ipolyvece, vasútállomás bejárati út, Dejtár, ABC, Ipolyszög, vasúti megállóhely bejárati út és Balassagyarmat, vasútállomás.
Mint írták, Rétságon december 14-től kialakítottak egy megállót, így azóta a települést is érintik ezek a "MÁVbuszok", a megálló pedig a felújítás második üteme alatt is megmarad. A pótlóbuszok Sáferkút megállóhelyet továbbra sem érintik a földrajzi, úthálózati viszonyok miatt.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán a felújítással kapcsolatban azt írta, "a szeptemberi, Vác–Balassagyarmat vonalon történt siklás után eldöntöttem: a mellékvonalat 3 milliárd forintos beruházással megújítjuk". Folytatta: nem hiszek a tüneti kezelésben – ezért a problémák valódi okait tártuk fel és kezeltük.
Mint írta, a Vác–Diósjenő szakaszon a munkálatok jelentős részével már karácsony előtt végeztek, azt követően mérővonattal ellenőrizték a pályát és a biztosítóberendezést. Jelenleg péntekig tartó tesztüzem zajlik, amelyben több kocsiból álló "Bz motorvonattal", utasok nélkül vizsgáljuk a felújított szakaszt - közölte. A vezérigazgató bejegyzése szerint a próbafutások célja annak igazolása, hogy az engedélyezett pályasebességgel a vonal minden tekintetben biztonságos és megbízható.
Címlapfotó: MTI
