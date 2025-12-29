A Groupama Biztosító idén is összegyűjtötte az év meglepő és megdöbbentő biztosítási számait.
Óriási változás élesedett sok budapesti téren: erre kell figyelni, sokan várták már
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai. A jól beazonosítható, egységes ruházatot viselő munkatársak két műszakban, hajnaltól egészen késő estig segítenek a köztisztaság fenntartásában. A lakosság visszajelzései alapján szükség van a térgondnokokra, és már látható a tereken a pozitív változás.
A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának további javítása érdekében - a korábbi hazai tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot is elemezve - térgondnoki szolgálatot állított fel a Budapesti Közművek.
A térgondnok a tér szeme és füle: figyelemmel kíséri a környezet állapotát, felszedi az útjába kerülő szemetet, kapcsolatot tart a lakossággal, a közterület-felügyelettel és a területen illetékes többi közszolgáltatóval. Az összesen 14 térgondnok hajnaltól késő estig dolgozik a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, a KÖKI-n, az Etele téren, az Örs vezér terén és a Széll Kálmán téren, kézi eszközökkel és gépi támogatással is segítve a terek tisztaságának és rendezett állapotának fenntartását.
Az eddigi tapasztalatok és a lakossági visszajelzések alapján igény van a térgondnokok munkájára, már lehet érzékelni ezeken a tereken a fokozatos változást, a járókelők is jobban figyelnek a köztisztaságra.
A térgondnokokat a Budapesti Közművek az adott térre dedikáltan foglalkoztatja, feladatkörük a csomópont köztisztaságának biztosítása, folyamatosan a területen tartózkodnak, köztisztasági szemlét végeznek, kezelik a palackgyűjtés, vagy éppen a városi varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedik az útjukba kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkérik az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. Ezenkívül figyelemmel kísérik az adott helyszínen található utcabútorok, zöldfelületek, illetve fák állapotát, és szükség esetén jelzik a FŐKERT Kertészeti Divízió munkatársainak a felmerülő problémákat. A térgondnokok jelenléte hozzájárul a zöldfelületek állapotának megőrzéséhez is, például az öntözőrendszerek rongálásának és a növények kitaposásának megelőzésével.
A térgondnok fontos feladata, hogy udvariasan fellépjen a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusító-helyek, vagy épp a kutyasétáltatók felé.
