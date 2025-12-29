2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sunset in the Hungarian capital, Budapest - elevated view. St.Stephens Basilica from above
Utazás

Óriási változás élesedett sok budapesti téren: erre kell figyelni, sokan várták már

Pénzcentrum
2025. december 29. 20:08

Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai. A jól beazonosítható, egységes ruházatot viselő munkatársak két műszakban, hajnaltól egészen késő estig segítenek a köztisztaság fenntartásában. A lakosság visszajelzései alapján szükség van a térgondnokokra, és már látható a tereken a pozitív változás.

A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának további javítása érdekében - a korábbi hazai tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot is elemezve - térgondnoki szolgálatot állított fel a Budapesti Közművek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A térgondnok a tér szeme és füle: figyelemmel kíséri a környezet állapotát, felszedi az útjába kerülő szemetet, kapcsolatot tart a lakossággal, a közterület-felügyelettel és a területen illetékes többi közszolgáltatóval. Az összesen 14 térgondnok hajnaltól késő estig dolgozik a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, a KÖKI-n, az Etele téren, az Örs vezér terén és a Széll Kálmán téren, kézi eszközökkel és gépi támogatással is segítve a terek tisztaságának és rendezett állapotának fenntartását.

Az eddigi tapasztalatok és a lakossági visszajelzések alapján igény van a térgondnokok munkájára, már lehet érzékelni ezeken a tereken a fokozatos változást, a járókelők is jobban figyelnek a köztisztaságra.

Kapcsolódó cikkeink:

A térgondnokokat a Budapesti Közművek az adott térre dedikáltan foglalkoztatja, feladatkörük a csomópont köztisztaságának biztosítása, folyamatosan a területen tartózkodnak, köztisztasági szemlét végeznek, kezelik a palackgyűjtés, vagy éppen a városi varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedik az útjukba kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkérik az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. Ezenkívül figyelemmel kísérik az adott helyszínen található utcabútorok, zöldfelületek, illetve fák állapotát, és szükség esetén jelzik a FŐKERT Kertészeti Divízió munkatársainak a felmerülő problémákat. A térgondnokok jelenléte hozzájárul a zöldfelületek állapotának megőrzéséhez is, például az öntözőrendszerek rongálásának és a növények kitaposásának megelőzésével.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A térgondnok fontos feladata, hogy udvariasan fellépjen a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusító-helyek, vagy épp a kutyasétáltatók felé.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #hulladék #munka #közterület #környezetvédelem #munkavállalók #főváros #szolgáltatás #tér

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:18
20:08
19:45
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
1 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
1 napja
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
4
2 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
5
3 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 18:57
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 18:02
Kvíz: Nagy filmrajongó vagy, minden fontos filmet láttál 2025-ben? Lássuk, hány pontot érsz a 2025-ös filmes kvízünkön!
Agrárszektor  |  2025. december 29. 18:28
Veszélyes faj terjed Magyarországon: meg lehet még állítani?