2025. december 30. kedd Dávid
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ipari daru és befejezetlen többszintes tégla betonépület az építkezésen az égbolton. A hosszú távú építkezés koncepciója, a fagyasztás.
Otthon

Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke
2025. december 30. 10:03

Gyenge évet zárt a hazai lakásipar, de jók a kilátásai. Végleges adatok még nincsenek, 2025-ben az új építésű átadott lakások száma várhatóan valahol 11 és 12 ezer darab között alakul, de 2026-ban ez az érték akár meg is duplázódhat. Bár sokan aggódtak emiatt, építőanyagból nincs, és nem is lesz hiány, az építőanyag árak pedig 2 éve nem emelkednek, és jövőre sem várható infláció feletti drágulás.

Nem talált magára a hazai építőipar az óévben. A piacról nagyon hiányoznak az állami és a vállalati beruházásokhoz köthető megrendelések, és nem teljesített jól a hazai lakásépítés sem. 2025-ben a jelenlegi tudásunk szerint legfeljebb 12 ezer új lakást adtak át, ami az elmúlt 8 évben a legkisebb érték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jó hír ugyanakkor, hogy 2026-ban egyértelműen felívelés várható. A kiadott építési engedélyek és megindult nagy társasház fejlesztési projektek alapján okkal feltételezhető, hogy az újévben a megkezdett lakáscélú beruházások száma elérheti a 25 ezret. A szám nem kőbe vésett, de az biztos, hogy a lakásépítéseken dolgozó hazai mikro-, kis és közepes vállalkozásoknak az elmúlt éveknél sokkal több megrendelése lesz.

Kapcsolódó cikkeink:

A változás egyértelműen az Otthon Start hitelhez, és kisebb mértékben a többi már élő állami támogatáshoz köthető, érdemes azonban ezeket a helyükön kezelni, és áttekinteni a hatásukat. Az elmúlt két év e tekintetben több fontos tanulsággal szolgál.

A legfontosabb talán az, hogy az állami támogatások is csak akkor fejtenek ki érdemi hatást, ha bevezetésük magas, vagy javuló lakossági bizalmi indexekkel társulnak. A már 2024-ben is elérhető állami támogatások (pl. Otthonfelújítási Program, Vidéki Otthonfelújítási Támogatás) mérsékelt sikereket hoztak, és javarészt azért nem váltották be a szektor hozzájuk fűzött reményeit, mert az igénybe vételüket nem támogatta lakosság jövőbe vetett hite: túl közel volt még a 2022-23-as nagy infláció, és az ahhoz kapcsolódó magas kamatszint emléke.

Ezzel el is jutottunk a másik fontos tanulsághoz, a kamatok értékeléséhez. A építőiparban eddig konszenzus uralkodott arról, hogy a lakásépítések valahol az 5 százalék körüli lakáshitel kamat alatt pörögnek fel, ez a lemagasabb még éppen elfogadható szint a hitelfelvevők számára. Az elmúlt két év arról tanúskodik, hogy ezt a konszenzust lejjebb kell szállítani, a hitelfelvételi kedv ennél alacsonyabb szinten, feltehetőleg inkább 3 százalék körül kezd el érdemben javulni, ennek is köszönhető az Otthon Start program sikeres nyitánya.

Az állam számára fontos tanulság, hogy a túlságosan sok adminisztrációval és korlátozással körülbástyázott kedvezmények hatásfoka is korlátozott marad. A 2024-ben indult, és máig igénybe vehető energiahatékonysági beruházási támogatástól például sokkal többet várt a szakma, sokan tartottak a keret gyors kimerülésétől, ám ez nem következett be. Az Újház Zrt. pályázati tanácsadói sokat tudnak mesélni arról, hogy ennek oka jórészt a szükséges adminisztráció eredménye, hiszen a támogatásért az 5+5 millió forintra emelt vissza nem térítendő támogatás, illetve kedvezményes hitelkeret ellenére sem állnak tömött sorok a pályázatot támogató munkatársaknál.

Hasonlóképpen elmondható, hogy bár a vidéki otthonfejlesztési támogatás felhasználási lehetőségei kifejezetten széles felújítási lehetőséget kínálnak, ám az 5000 ezer főben meghúzott településméret küszöbérték nagyon erős szűrőként viselkedik, és a vártnál erőteljesebb felső korlátot szab az igénybe vevők számának is. A szakma általános véleménye, ha ezt a korlátot 25 ezer főre emelnék, és az így a vidéki kisvárosokban is elérhető lenne, az nagyon meg tudná pörgetni a felújítási piacot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ugyancsak fontos tanulság, hogy az építőanyag piac ma már korántsem olyan rugalmatlan, mint amilyennek 2022-ben a orosz-ukrán háború kitörése után bizonyult, az árak akkori kilengése egyszeri jelenség volt. Az építőanyagipar és -kereskedelem ma már sokkal jobban felkészült a keresleti ingadozásokra, a kapacitáskihasználtság messze van a csúcsoktól, így az előttünk álló felívelés sem jár majd érdemi áremelkedésekkel, hiszen van elegendő elérhető jó minőségű építőanyag.

Az építőanyag árak két éve lényegében változatlanok, 2025-ben a 10 százalék körüli árbevétel növekedés mellett sem emelkedtek, holott költség oldalon meglehetősen nagy nyomás nehezedett a szektorra. A bérek, az útdíjak, az üzemanyag költségek és más terhek is alaposan emelkedtek, de ezekből az éles verseny miatt a vásárlók gyakorlatilag semmit nem érzékeltek. A különbözetet az építőanyag gyártók és a kereskedő cégek eredményessége nyelte el: 2024-ben az építőanyag kereskedelemben az árbevétel arányos eredmény 4 százalék körül alakult, arra lehet számítani, hogy ez az érték 2025-ben tovább csökken, vagyis eltűnt a nyereség a szektorból.

Ez nyilvánvalóan nem fenntartható állapot, ilyen eredményesség mellett nem jut forrás az építőanyag gyártóknak és kereskedőknek a hatékonyságot javító beruházásokra, vagyis az áraknak legalább az újabb terhekkel együtt emelkedniük kell. Ez azt jelenti, hogy az építőanyag piacon az árak várhatóan az inflációhoz hasonló ütemben növekedhetnek, ennél nagyobb drágulás azonban az éles verseny miatt nem várható, hiányjelenségek pedig még a lakásépítések felfutása ellenére sem prognosztizálható.

A lakáshitelezési adatokból és a 2025-ös építőanyag forgalmi adatokból az rajzolódik ki, hogy az építőanyag forgalmon belül 2026-ban a lakásépítésekhez szükséges anyagok forgalma felzárkózik a felújításkor használt anyagokéhoz. 2025-ben ez utóbbiak (nyílászárók szaniterek, szigetelőanyagok) forgalom bővülése láthatóan meghaladta az átalagos 10 százalékos növekedési ütemet, 2026-ban ehhez felzárkózhatnak a falazóanyagok, a tetőfedőanyagok és más újlakás építésben használt termékek.

Az Otthon Start hitel eredményeként 2025 utolsó negyedévében látványosan megugrott a lakáshitelezés Magyarországon. A 2025-ös építési adatokon ez még nem látszik, látható eredmények inkább 2026 tavaszán jelennek meg. 2026-ban akár 25 ezer új lakás építése is megkezdődhet, és nagyon sok lakás, illetve lakóépület újulhat meg, illetve javulhat az energiahatékonysági besorolása. Mindez érzékelhető felfutást hozhat az lakásiparban foglalkoztatott kis és közepes vállalkozások számára, számottevő építőanyagár emelkedéssel azonban nem kell számolni.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #felújítás #építőipar #lakásépítés #lakáspiac #beruházás #építkezés #építőanyag #építési engedély #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:35
11:15
11:06
10:45
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
1 hónapja
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
1 hónapja
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
4
1 hónapja
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
5
4 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kiegészítő biztosítás
az alapbiztosításhoz kötött, további kockázatokra vonatkozó biztosítási szerződés. Ha az alapbiztosítás megszűnik, megszűnik a kiegészítő szerződés is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 07:15
Most mi lesz? Bóvliba tette Budapestet a Moody's: további leminősítést is kaphat a magyar főváros
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 06:29
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
Agrárszektor  |  2025. december 30. 10:33
Változás lesz a magyar boltokban: ha sokszor veszel tejfölt, ezt tudnod kell