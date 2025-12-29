2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Két fiatal család áll kint a kertben egy hideg, sötét éjszakán, együtt nézik a tűzijátékot
Utazás

Szilveszterkor pillanatok alatt baj lehet: erre figyelmeztetnek a tűzoltók

Pénzcentrum
2025. december 29. 15:18

Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt. A legtöbbször kigyulladt növények, hulladékgyűjtő edények és tűzijátékok égő maradványai miatt riasztják a tűzoltókat, de nem ritka, hogy társasház erkélyére esett pirotechnikai eszköz miatt keletkezik tűz. Szilveszter környékén rendszeresen érkezik bejelentés megrémült és valahová beszorult állatokról, amelyeket a tűzoltóknak kell kimenteniük.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet, hogy a tűzijátékokkal kapcsolatos három szabály betartásával jóval biztonságosabban búcsúztathatjuk az óévet. A tűzmegelőzés a vásárlásnál kezdődik: szilveszteri tűzijátékokat csak az erre kijelölt, a hatóságok által ellenőrzött legális árusítóhelyeken vásároljunk, ahol szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat venni.

A tűzesetek megelőzése a megvásárolt tűzijáték megfelelő tárolásával folytatódik. A pirotechnikai eszközöket ne hagyjuk a gépjárműben, otthon a fűtőberendezéstől, a tűzhelytől és egyéb éghető anyagoktól távol helyezzük el. Olyan helyre zárjuk el, ahol nem éri napfény, pára vagy víz, és a gyermekek, illetve a házi kedvencek sem férhetnek hozzá.

A harmadik szabály betartásával a felhasználást tesszük biztonságossá: a szilveszteri tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren lehet felhasználni. Ez lehet a saját kertünk vagy közterület. A társasházak ablakából, vagy az erkélyről soha ne indítsunk tűzijátékot, mert rendkívül tűz- és balesetveszélyes.

A biztonságos felhasználás érdekében fontos betartani a legális forrásból beszerzett tűzijátékokhoz tartozó útmutatóban foglaltakat: abból kiderül, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni, és mekkora védőtávolságot kell tőle tartani. Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy épületek közvetlen közelében, illetve ha erős szél fúj. Egyszerre csak egy tűzijátékot működtessünk, így van idő az előírt védőtávolságra távolodni tőle. Ha valamelyik meggyújtott tűzijáték nem indult el, azt legalább negyed óráig ne közelítsük meg, ezután áztassuk vízbe. A tűzijátékokat nem szabad megbontani vagy átalakítani, ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, hogy megszáradt. Az elhasznált eszközök még forró maradványait ne dobjuk azonnal a hulladékgyűjtőbe, mert azok, sőt olykor a mellettük lévő autók vagy épületek is gyakran emiatt gyulladnak meg.

Az év utolsó napján ne feledkezzünk meg a háziállatainkról sem. Kövessük az állatorvosok és állatvédő szakemberek által javasoltakat annak érdekében, hogy a családunk mellett ők is biztonságban legyenek mind az ó-, mind az újévben.
Címlapkép: Getty Images
