Esztergom, 2025. február 6.Lázár János építési és közlekedési miniszter az Építési és Közlekedési Minisztérium plenáris ülésén Esztergomban 2025. február 6-án.MTI/Bodnár Boglárka
Utazás

Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon

Pénzcentrum
2025. december 30. 12:31

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán írta meg, hogy kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.

„Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól. A hazánkon áthaladó, 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet” – írta Lázár János a közösségi médiában.

A miniszter megjegyezte, hogy új szabályokat hoznak, és átalakíták a vidéki, helyi forgalomszervezést: 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetnek be súlykorlátozást országszerte.

A kiskapukat lezárjuk, a falvaink a jövőben nem olcsóbb útvonalak, hanem élhetőbb települések és otthonok lesznek, ahol családok élhetik nyugodtan az életüket

– emelte ki Lázár.

Hozzátette, hogy a magyar fuvarosokkal meg fognak egyezni.

Mint korábban beszámoltunk, 2026. január 1-től emelkednek a díjak a főutakon a kamionok számára. A kormány indoklása szerint az intézkedés célja, hogy a teherforgalmat az alacsonyabb díjszintű főutak vagy a díjmentes mellékutak felől a négysávos, gyorsforgalmi úthálózatra tereljék, illetve ott tartsák, továbbá hogy a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá váljon a fő- és mellékutakon való közlekedés, valamint csökkenjen a környezeti és zajterhelés. A rendelet miatt a kamionosok december 22-én Budapesten demonstráltak.

Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
