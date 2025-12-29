Most még élvezhetjük a napsütést, de este teljesen más arcát mutatja majd az időjárás

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, írja a HungaroMet.

A délnyugati tájakon kialakult köd, rétegfelhőzet ritkulását követően az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A nyugatira, délnyugatira forduló szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul. Este, késő este észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amelyet egyébként az északi tájakon már hózáporok is kísérhetnek az éjszaka második felében. Késő este többnyire -6 és +2 fok közötti értékek várhatók.

