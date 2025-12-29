2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
tél, időjárás, meteorológia
Utazás

Most még élvezhetjük a napsütést, de este teljesen más arcát mutatja majd az időjárás

Pénzcentrum
2025. december 29. 07:35

Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, írja a HungaroMet.

A délnyugati tájakon kialakult köd, rétegfelhőzet ritkulását követően az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható.

A nyugatira, délnyugatira forduló szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul.

Este, késő este észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amelyet egyébként az északi tájakon már hózáporok is kísérhetnek az éjszaka második felében. Késő este többnyire -6 és +2 fok közötti értékek várhatók.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #napsütés #köd #hungaromet

