Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet.
Most még élvezhetjük a napsütést, de este teljesen más arcát mutatja majd az időjárás
Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul, írja a HungaroMet.
A délnyugati tájakon kialakult köd, rétegfelhőzet ritkulását követően az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés, legfeljebb kevés felhő, csapadékmentes idő várható.
A nyugatira, délnyugatira forduló szelet időnként élénk, néhol erős lökések kísérhetik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul.
Este, késő este észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amelyet egyébként az északi tájakon már hózáporok is kísérhetnek az éjszaka második felében. Késő este többnyire -6 és +2 fok közötti értékek várhatók.
A Pénzcentrum 2025. december 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elkészült az első, "pincétől a padlásig" felújított szakasz, január 3-tól újra járnak a vonatok Vác és Diósjenő között - közölte a MÁV-csoport szombat délután az...
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a méréseket ismertető térkép szerint.
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton.
A Pénzcentrum 2025. december 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szombaton még frontmentes, napos időjárás várható, ami kedvező lehetőséget kínál a szabadtéri programokhoz, mielőtt estétől egy markáns hidegfront érkezhet Magyarországra.
A Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.
Kedden már gyengén vagy változóan felhős idő várható, és helyenként hózáporok is kialakulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. december 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.
A Covid utáni időszakban az utazási trendek jelentősen átalakultak, az élményközpontú utazás került előtérbe a hagyományos látványosság-listákkal szemben.
A bombafenyegetés egy ismeretlen betelefonálótól származott, az utasokat Magyarországon leszállították és átvizsgálták.
Hoppá! Még nem késő, befut a fehér karácsony Magyarországon: ezeken a helyeken lesz havazás december 25-én
Délelőttig nagyrészt borult lesz az ég és lecsengő jelleggel, helyenként előfordulhat havas eső, kisebb havazás.
A Pénzcentrum 2025. december 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Új KRESZ-szabály lép életbe januártól, amely alapjaiban írja át a kamionforgalmat.
A BKK a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetett, illetve vezet be.
A Pénzcentrum 2025. december 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az olasz versenyfelügyelet rekordösszegű, 256 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.