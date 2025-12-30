Figyelmeztet a MÁV: senki se induljon útnak rutinból, változik a buszok és a vonatok közlekedése

Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért egyes vonalakon, vonatoknál és buszoknál egyaránt a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV. Mint írják, az utasok is segíthetnek, amennyiben minél hamarabb, elővételben megváltják az év végére, jövő év elejére szóló jegyeiket. Ennek figyelembe vételével a többletkapacitásokat oda irányítják, ahol szükség van rájuk. A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, személyesen a jegykiadó automatákban és a jegypénztárakban.

A MÁV-csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt elindult és egészen a tanszünet végéig tart: a lehetőségekhez képest – a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest—Debrecen—Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest—Miskolc—Nyíregyháza—Debrecen—Szolnok—Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest—Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest—Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest—Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest—Cegléd—Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest—Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatok több kocsival indulnak el. A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej InterCityk kétegységes motorvonattal közlekednek január 3-ig.

A jegy.mav.hu-n már megtalálható az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegy eladások alapján, így ha az utasok időben váltják meg jegyeiket, akkor könnyebben választható az igényeknek megfelelő ülőhely az InterCity és Railjet xpress vonatok esetében. Az InterCityken kívül a Cívis InterRégiók is megerősítve indulnak, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig a regionális forgalomban erősít a MÁV a FLIRT motorvonatokkal.

Kiemelt figyelmet fordítanak a távolsági buszjárataink utasforgalmára is. A korábbi évek tapasztalatai alapján biztosítják a többletkapacitásokat (másod- és harmadrész-járatokat, azaz az első telítettsége esetén beállított további buszokat) a megnövekedett utazási igények teljeskörű kiszolgálására. Az alapjáratokon felül naponta 40 mentesítő járatot indítanak elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági alapjáratok mellett. A várható kiemelt utasforgalom miatt Budapestről Zalaegerszegre, Nagykanizsára, Szekszárdra, Mohácsra, Szentesre, Hódmezővásárhelyre, Egerbe, Salgótarjánba, Ózdra, illetve Beregsurány irányába, valamint a Pécsről és Szegedről induló távolsági járatok esetében biztosítanak többletkapacitást. A fentieken felül folyamatosan nyomon követik az elővételben eladott menetjegyek számát, és ha szükséges további mentesítőjáratokat indítanak.

A MÁV-csoport fényjárművei 2026. január 11-ig közlekednek. A Fény Szili és a Fény Bz folytatja országjáró körútját, a FényBusz Budapest és Esztergom között közlekedik. Ezenkívül a Gyermekvasút és a Balatonfenyvesi kisvasút fényjárművei is közlekednek még, – az előbbin január 4-ig, az utóbbin 6-ig. A járatok menetrendje a mavcsoport.hu/fenyjarmuvek oldalon található meg.

A vonatok december 31-én pénteki, január 1-jén szombati, 2-án és 3-án ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, 9-én a munkanap-áthelyezés miatt munkanapi (nem pénteki), 10-én a pénteki menetrend szerint közlekednek. December 31-én este és január 1-én hajnalban néhány vasútvonalon egyes vonatok nem közlekednek.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Távolsági, helyközi buszok december 30-án a tanítási szünetes munkanapi, 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi menetrend lesz érvényben. Január 1-jén munkaszüneti napon, 2-án és 3-án a szabadnapi, 4- én a hét első tanítási napját és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, 5-én pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok. Az áruházak és bevásárlóközpontok újév napján zárva tartanak, ezért az ezeket érintő buszok közlekedése is változik.

Számos településen változik a helyi buszok közlekedése az év végén és az új év elején. Ezek településenkénti összefoglalói elérhetők a MÁV-csoport honlapján, a MÁVINFORM hírei között.