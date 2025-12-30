2026-tól mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság.
Elképsztő pénzeket szilvesztereznek el a magyarok ezeken a vidéki településeken: van itt pénz!
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint. A vendégek zöme 2–3 éjszakára marad, és 170 ezer forint alatt fizet a szállásért. A szállástípusok versenyét az apartmanok nyerik.
A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra. A Szallas.hu adataiból kiderül, hogy Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett a legtöbb foglalás. A belföldi toplistára még Gyula, Hajdúszoboszló, Sárvár, majd holtversenyben Siófok és Miskolc, utánuk Debrecen, Zalakaros és Budapest került fel. Régiós bontásban a szilveszteri foglalások negyedével Észak-Magyarország a legnépszerűbb. Második a sorban a Balaton, és csupán néhány foglalásnyi különbséggel harmadik lett Dél-Alföld. A dobogósok után sorban Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Budapest és vonzáskörzete következnek, a sort pedig Közép-Dunántúl zárja.
Az összesített adatok szerint a legtöbb vendég apartmanban köszönti az új esztendőt, minden harmadik foglalás során ezt a szállástípust választották. A foglalások 27 százaléka vendégházba, 22 százaléka hotelbe, 13 százaléka panzióba szól, míg egyéb kategóriába a foglalások 5 százaléka tartozik. „Kétfős foglalás esetén némileg módosul a sorrend: az apartmanok aránya 32 százalék, amit második helyen a hotelek követnek 28 százalékkal, vendégházat pedig minden ötödik páros foglalás során választottak" – avatott a részletekbe Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. A foglalások 54 százaléka két főre szól, 13 százaléka négyre. A háromfős foglalások aránya 11 százalék, az öt- és hatfős foglalások együtt 9 százalékot jelentenek. Csupán a foglalások 3 százaléka szól egy főre szilveszterkor.
2–3 éjszakás a szilveszteri utazás
Ilyenkor is keresik a vendégek a wellnesslehetőséget: minden harmadik szállásfoglalás során választották ezt a kategóriát. Az ünnepi időszakban sok szállásadó él csomagajánlattal vagy előírt tartózkodási idővel. „Ez meglátszik a foglalások hosszán is, ilyenkor a 2–3 éjszakás időtartam a leggyakoribb – magyarázta a sajtószóvivő. – Két éjszakára szól a szilveszteri foglalásaink 41 százaléka, háromra pedig 30 százaléka. Az egyéjszakás foglalások aránya 18 százalék, a négyéjszakásoké 7 százalék, az ötéjszakás vagy annál hosszabb foglalások aránya pedig 4 százalék".
Az év végi foglalások 78 százalékának kosárértéke legfeljebb 170 ezer forint, 12 százalékuké 170–270 ezer forint közé esik, míg nagyjából 9 százalékuké meghaladja a 270 ezer forintot.
Milyen extrával készülnek a szállásadók?
Számos hazai szálláshely szilveszterkor ünnepi programkínálatot nyújt: különleges menüsorral, gálavacsorával és változatos, szórakoztató műsorral gondoskodnak arról, hogy az óév búcsúztatása és az új esztendő köszöntése valódi élménnyé váljon. Több helyen lesz élőzene, sztárfellépő vagy akár tombolahúzás. És persze nemcsak a szálláshelyek, hanem valamennyi nagyobb település is tematikus programmal várja a lakóit és a vendégeket: koncert, fényfestés vagy tűzijáték és éjszakai fürdőzés is lesz országszerte.
A Szallas.hu szilveszteri előfoglalási adatai szerint a top 10 legnépszerűbb belföldi úti cél:
- Eger
- Pécs
- Szeged
- Gyula
- Hajdúszoboszló
- Sárvár
- Siófok és Miskolc
- Debrecen
- Zalakaros
- Budapest
