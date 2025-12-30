2025. december 30. kedd Dávid
2 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Arany színpaletta fotó új év 2025 számokkal körülvéve konfetti és dekorációk. újév pezsgő szilveszter
Utazás

Elképsztő pénzeket szilvesztereznek el a magyarok ezeken a vidéki településeken: van itt pénz!

Pénzcentrum
2025. december 30. 08:50

Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint. A vendégek zöme 2–3 éjszakára marad, és 170 ezer forint alatt fizet a szállásért. A szállástípusok versenyét az apartmanok nyerik.

A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra. A Szallas.hu adataiból kiderül, hogy Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett a legtöbb foglalás. A belföldi toplistára még Gyula, Hajdúszoboszló, Sárvár, majd holtversenyben Siófok és Miskolc, utánuk Debrecen, Zalakaros és Budapest került fel. Régiós bontásban a szilveszteri foglalások negyedével Észak-Magyarország a legnépszerűbb. Második a sorban a Balaton, és csupán néhány foglalásnyi különbséggel harmadik lett Dél-Alföld. A dobogósok után sorban Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Budapest és vonzáskörzete következnek, a sort pedig Közép-Dunántúl zárja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az összesített adatok szerint a legtöbb vendég apartmanban köszönti az új esztendőt, minden harmadik foglalás során ezt a szállástípust választották. A foglalások 27 százaléka vendégházba, 22 százaléka hotelbe, 13 százaléka panzióba szól, míg egyéb kategóriába a foglalások 5 százaléka tartozik. „Kétfős foglalás esetén némileg módosul a sorrend: az apartmanok aránya 32 százalék, amit második helyen a hotelek követnek 28 százalékkal, vendégházat pedig minden ötödik páros foglalás során választottak" – avatott a részletekbe Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. A foglalások 54 százaléka két főre szól, 13 százaléka négyre. A háromfős foglalások aránya 11 százalék, az öt- és hatfős foglalások együtt 9 százalékot jelentenek. Csupán a foglalások 3 százaléka szól egy főre szilveszterkor.

2–3 éjszakás a szilveszteri utazás

Ilyenkor is keresik a vendégek a wellnesslehetőséget: minden harmadik szállásfoglalás során választották ezt a kategóriát. Az ünnepi időszakban sok szállásadó él csomagajánlattal vagy előírt tartózkodási idővel. „Ez meglátszik a foglalások hosszán is, ilyenkor a 2–3 éjszakás időtartam a leggyakoribb – magyarázta a sajtószóvivő. – Két éjszakára szól a szilveszteri foglalásaink 41 százaléka, háromra pedig 30 százaléka. Az egyéjszakás foglalások aránya 18 százalék, a négyéjszakásoké 7 százalék, az ötéjszakás vagy annál hosszabb foglalások aránya pedig 4 százalék".

Az év végi foglalások 78 százalékának kosárértéke legfeljebb 170 ezer forint, 12 százalékuké 170–270 ezer forint közé esik, míg nagyjából 9 százalékuké meghaladja a 270 ezer forintot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Milyen extrával készülnek a szállásadók?

Számos hazai szálláshely szilveszterkor ünnepi programkínálatot nyújt: különleges menüsorral, gálavacsorával és változatos, szórakoztató műsorral gondoskodnak arról, hogy az óév búcsúztatása és az új esztendő köszöntése valódi élménnyé váljon. Több helyen lesz élőzene, sztárfellépő vagy akár tombolahúzás. És persze nemcsak a szálláshelyek, hanem valamennyi nagyobb település is tematikus programmal várja a lakóit és a vendégeket: koncert, fényfestés vagy tűzijáték és éjszakai fürdőzés is lesz országszerte.

A Szallas.hu szilveszteri előfoglalási adatai szerint a top 10 legnépszerűbb belföldi úti cél:

  1. Eger
  2. Pécs
  3. Szeged
  4. Gyula
  5. Hajdúszoboszló
  6. Sárvár
  7. Siófok és Miskolc
  8. Debrecen
  9. Zalakaros
  10. Budapest
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #Budapest #turizmus #árak #magyarország #szilveszter #ünnep #statisztika #szállás #adatok #szórakozás #program #belföldi turizmus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:03
08:50
08:44
08:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
1 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
2 napja
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
4
3 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
5
19 órája
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Keresztárfolyam
A nemzetközi piacokon az olyan árfolyam elnevezése, mely két deviza között áll fenn és egyik deviza sem az USD. A magyar terminológiában a fentieknek megfelelően azon árfolyamokat hívjuk keresztárfolyamnak, melyben nem szerepel a magyar forint (HUF).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 07:15
Most mi lesz? Bóvliba tette Budapestet a Moody's: további leminősítést is kaphat a magyar főváros
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 06:29
Gigateszten 37 márka fej- és fülhallgatói: ezek most a legjobb vételek, ha minőségit akarsz magadnak
Agrárszektor  |  2025. december 30. 08:19
Jön a komoly havazás? Itt a friss előrejelzés, mutatjuk, hol, mi várható